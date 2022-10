"The Next Ora Cat" est un coupé quatre portes tout électrique.

, la "marque électrique pure" chinoise de Great Wall Motors (GWM), présenteau Mondial de l'Auto de Paris 2022.La jeune "marque électrique pure" Ora s'adresse à une cible jeune, urbaine et tournée vers l'avenir.La marque Ora entretient des partenariats stratégiques avec des fournisseurs automobiles internationaux tels que Continental, Bosch, Webasto, BorgWarner, ZF et Hella."The Next Ora Cat" est unLe coupé est long de, large de 1 862 mm et haut de 1 500 mm et propose un empattement 2 870 mm."The Next Ora Cat" se singularise avec des, deset des roues de 19 pouces.Le Next Ora Cat est équipé deLe bloc électrique dedélivre unLe Next Ora Cat deaccélère deet atteint uneLe véhicule embarque uneLa consommation électrique atteintL'de la batterie est deLa recharge de 0 à 80 % en CC en 80 kW prend 55 minutes.La marque Ora est en cours de lancement en Europe.La France et l'Allemagne sont les marchés les plus importants pour Great Wall Motors (GWM) en Europe.