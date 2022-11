La Porsche 911 Dakar adopte une garde au sol rehaussée de 80 mm avec un système de levage

lève le voile en première mondiale sur laau salon de l'automobile de Los Angeles (Los Angeles Auto Show).La sportive tout-terrain Porsche se singularise par unepar rapport à une 911 Carrera avec châssis sport.Lespécifique permet de, ce qui permet de bénéficier d'une garde au sol et d'un angle ventral équivalents à ceux d'un SUV classique pour franchir des obstacles à faible vitesse.Le système de levage fait partie intégrante duLeest disponible, pour des sorties sportives en conditions tout-terrain.Lorsque la sportive tout-terrain Porsche dépasse cette vitesse, elle reprend automatiquement son niveau de garde au sol normal.La silhouette de sportive tout-terrain est soulignée par des pneumatiques Pirelli Scorpion All Terrain Plus, développés spécifiquement pour le modèle (taille 245/45 ZR 19 à l'avant et 295/40 ZR 20 à l'arrière).Les motifs de la bande de roulement sont conçus pour mordre dans le sol grâce à uneLes flancs sont renforcés et la structure du pneu comporte une double nappe carcasse.La Porsche 911 Dakar est chaussée de pneumatiques qui lui permettent de maîtriser les conditions tout-terrain et offrent une résistance élevée aux coupures.Le jeu de pneumatiques tout-terrain de série offre la dynamique de conduite d'une sportive sur l'asphalte.Des pneumatiques de type Pirelli P Zero (version été et hiver), également à double nappe carcasse, sont proposés en option.Le moteurde cylindrée de la sportive tout-terrain Porsche développe une puissance de(353 kW) pour unLa sportive tout-terrain Porsche atteint une vitesse de pointe limitée en raison de ses pneumatiques tout-terrain deet abat leLe moteur est associé à uneet à une transmission intégrale Porsche.Le moteur 6 cylindres biturbo offre la signature sonore d'un moteur Boxer.La dotation de série comprend leset le sCes équipements permettent à la 911 Dakar d'offrir la même dynamique de conduite sur sable ou sur gravier que sur la Boucle nord du Nürburgring.Deux modes de conduite, activables à l'aide du sélecteur de mode, permettent d'obtenir des performances optimales sur terrain difficile.Avec uneprivilégiant la propulsion, le mode Rallye est adapté aux sols meubles et irréguliers.Le mactive automatiquement le « Niveau haut » et offre une motricité maximale pour les terrains lourds et sablonneux.Laautorise près de 20 % de patinage des roues pour une accélération exceptionnelle sur sols meubles.La 911 Dakar se distingue par un spoiler arrière fixe léger en PRFC ainsi que par un capot avant en PRFC issu de la 911 GT3 avec ses sorties d'air généreuses.D'autres éléments caractéristiques des modèles tout-terrain font partie de la dotation de série, comme les anneaux de remorquage rouges en aluminium à l'avant et à l'arrière, les élargisseurs d'ailes et les jupes latérales élargies ainsi que les éléments de protection en acier spécial situés à l'avant, à l'arrière et sur les flancs. Les prises d'air latérales de la proue sont protégées des projections de pierres par des grilles en acier.Sur le toit, la Porsche 911 Dakar dispose d'un pré-équipement électrique sur laquelle peuvent être branchés des projecteurs LED additionnels intégrés à une galerie de toit spécifique.Offrant une capacité de charge de 42 kg, lapermet d'emporter les équipements de rallye indispensables : jerricanes d'eau ou d'essence, pelle pliante ou encore plaques à sable.Une tente de toit est également disponible en option pour la 911 Dakar.La Porsche 911 Dakar affichesur la balance, soit 10 kg de plus qu'une 911 Carrera 4 GTS avec boîte PDK.L'habitacle de la 911 Dakar affiche un style résolument sportif avec des sièges-baquets intégraux et l'absence de sièges à l'arrière.Le vitrage en verre allégé et la batterie ultralégère contribuent à réduire le poids du véhicule.L'intérieur de la 911 Dakar se distingue par un habillage Race-Tex avec coutures décoratives Vert Ombre.Le Pack Rallye Design (en option) comprend une teinte extérieure bicolore Blanc/Bleu Gentiane métallisé et des films décoratifs apposés sur les flancs de la voiture avec un numéro de départ entre 1 et 999.En référence au modèle qui a remporté le Paris-Dakar 1984, la 911 Dakar avec Pack Rallye Design affiche des bandes décoratives Rouge et Or et le monogramme « Roughroads » sur ses portières. Le terme symbolise le concept de la 911 Dakar et témoigne de sa capacité à rouler dans des conditions tout-terrain. Les jantes peintes en Blanc et le bandeau lumineux arrière non teinté complètent l'apparence distinctive de la variante. D'autres éléments ajoutent également de la différenciation à l'habitacle comme le Pack Race-Tex étendu ou encore les coutures décoratives et ceintures de sécurité en Bleu Requin.Issu du département Exclusive Manufaktur, le modèle rend hommage à la première victoire de Porsche au classement général du rallye Paris-Dakar en 1984. Cette année-là , la 911 victorieuse au rallye-raid est la première 911 dotée d'une transmission intégrale.Aussi à l'aise sur route que dans des conditions tout-terrain, la Porsche 911 Dakar est proposé à 2 500 exemplaires.La Porsche 911 Dakar est disponible au prix de 226 689 euros.Le pack design Rallye est proposé au prix de 26 280 euros.