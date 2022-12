La Classe S Mercedes-AMG embarque un moteur V8 4.0 litres et un moteur électrique

Laembarque unà l'avant et unpour une(590 kW).La limousine hautes performances AMG S 63 E Performance est la Classe S la plus puissante de tous les temps.Le modèle AMG S 63 E Performance associe le moteur V8 biturbo AMG de 4.0 litres à la chaîne cinématique hybride spécifique à AMG et à uneLa batterie HPB 150 est basée sur les cellules de batterie hautes performances et à refroidissement direct de la batterie HPB 80.Le contenu énergétique passe de 6,1 kWh dans le HPB 80 àdans le HPB 150.L'autonomie en mode électrique se limite àLe groupe motopropulseur hybride haute performance de la S 63 E Performance AMG seLe moteur(450 kW). Il délivre un couple maximal deAvec une(590 kW) et un, la limousine établit des performances de limousine sportive.Dans la(MCT = Multi-Clutch Transmission, transmission à embrayage multiple), un embrayage de démarrage humide remplace le convertisseur de couple. Celui-ci réduit le poids et, grâce à sa faible inertie, optimise la réponse à l'enfoncement de la pédale d'accélérateur, notamment lors des poussées et des alternances de charge. Le logiciel garantit des temps de passage courts ainsi que des rétrogradages multiples rapides si nécessaire.L'et la vitesse maximale de(en option) attestent du dynamisme de la voiture Des systèmes tels que les, laet lapermettent une vaste plage de réglages entre dynamisme et confort.La berline Mercedes-AMG S 63 E Performance porte uneet une grande étoile centrale. Le blason AMG en chrome argenté/noir est apposé sur la calandre.Laavec de grandes prises d'air latérales et des rideaux d'air fonctionnels marque la face avant.De profil, on relève desà l'aérodynamisme optimisé et les habillages de bas de caisse spécifiques AMG.A l'arrière, on retrouve les éléments de design caractéristiques des modèles 63, comme lesL'intérieur combine les équipements de première classe de la Classe S avec des éléments spécifiques à AMG.Les sièges au design spécifique AMG et aux coutures originales soulignent le raffinement de la limousine haute performance. Des coloris exclusifs et différentes selleries en cuir Nappa avec le blason AMG en relief sur les appuie-tête avant, rehaussent soit le côté sportif, soit le côté luxueux de la S 63 E Performance.Le système d'info-divertissement MBUX comprend différents affichages et fonctions spécifiques à AMG.Lespécifique à AMG du combiné d'instruments offre la possibilité d'afficher différents contenus via une structure de menus verticale.L'affichage tête haute propose également des styles d'affichage propres à AMG, comme Race et Supersport.Leet boutons de commande intégrés est spécifique à AMG. Il permet de commander les fonctions de conduite importantes et tous les programmes de conduite sans enlever les mains du volant. Les niveaux de récupération de la propulsion hybride peuvent être sélectionnés via les boutons du volant.La propulsion hybride S 63 E Performance spécifique à AMG associe le moteur V8 biturbo de 4.0 litres à un moteur électrique synchrone à excitation permanente, à une batterie hautes performances et à laG.Le(140 kW) est positionné sur l'essieu arrière, où il est intégré dans une unité d'entraînement électrique (EDU) compacte avec une boîte de vitesses à deux rapports à commande électrique et le différentiel autobloquant à commande électronique.La batterie hautes performances est également placée à l'arrière, au-dessus de l'essieu arrière.La position de l'EDU permet de contourner la boîte de vitesses à 9 rapports qui est reliée au moteur V8.Son positionnement derrière la boîte de vitesses permet d'exploiter pleinement le couple des deux entraînements.Le couple combiné de la berline hautes performances de 802 ch (590 kW) atteint 1 430 Nm.Le moteur électrique agit directement sur l'essieu arrière et peut convertir sa puissance plus directement en propulsion, pour donner un coup de pouce supplémentaire lors des démarrages, des accélérations ou des dépassements.La puissance du moteur électrique peut être appliquée avec un couple maximal, de sorte qu'un comportement au démarrage particulièrement agile soit possible.Le conducteur ressent immédiatement un gain de performance notable grâce au différentiel autobloquant à commande électronique sur l'essieu arrière : le modèle hybride accélère avec une grande agilité en sortie de virage et offre une motricité optimale.En cas de patinage de l'essieu arrière, la force motrice du moteur thermique et du moteur électrique est également transmise aux roues avant en fonction des besoins. Cela permet de relier mécaniquement les quatre roues de la transmission intégrale entièrement variable au moyen de l'arbre à cardan et des arbres de transmission des roues avant. Il est possible de rouler en mode électrique avec une transmission intégrale.Le positionnement du moteur électrique sur l'essieu arrière améliore la répartition du poids et de la charge par essieu dans le véhicule.La conception AMG offre également un très haut degré d'efficacité en matière de récupération car le système ne subit que des pertes mécaniques et hydrauliques minimes du moteur et de la boîte de vitesses.La boîte de vitesses à deux rapports sur l'essieu arrière change de vitesse de manière automatisée. Avec sa démultiplication spécialement adaptée, elle garantit l'étalement du couple de roue élevé pour un démarrage agile jusqu'à une puissance continue sûre à des vitesses plus élevées. Un actionneur électrique engage la deuxième vitesse au plus tard à environ 140 km/h, ce qui correspond au régime maximal du moteur électrique d'environ 13 500 tr/min.Le moteur synchrone à excitation permanente (PSM) est équipé d'un rotor creux à aimants permanents et peut être installé autour de l'arbre de sortie vers la roue arrière gauche. La commande du moteur-alternateur est assurée par une électronique de puissance également située sur l'EDU, qui convertit directement les ordres de la pédale d'accélérateur en une alimentation électrique appropriée du moteur synchrone. La commande sensible du moteur-alternateur adapte le régime lors des changements de vitesse de la boîte à deux rapports.La(HPB, High Performance Battery) est inspirée de la Formule 1. L'accumulateur d'énergie lithium-ion AMG hautes performances associe une puissance élevée, pouvant être appelée fréquemment à la suite, à un poids réduit afin d'augmenter les performances globales du véhicule. S'y ajoutent l'absorption rapide d'énergie et la densité de puissance élevée. La batterie hautes performances de la S 63 E Performance offre une capacité de 13,1 kWh. Elle fournit 70 kW de puissance mécanique continue et 140 kW de puissance mécanique de pointe (pendant dix secondes) au moteur électrique. La recharge externe s'effectue via le chargeur embarqué de 3,7 kW en courant alternatif, sur une borne de recharge, une Wallbox ou une prise domestique. La batterie est conçue pour produire et absorber rapidement de l'énergie. L'autonomie électrique est limitée à 33 kilomètres pour un trajet silencieux en mode électrique.La base des performances de la batterie AMG 400 volts est le refroidissement direct : Un liquide de refroidissement, basé sur un liquide non conducteur d'électricité, baigne les 1200 cellules et les refroidit individuellement. Toute batterie a besoin d'une température définie pour produire une puissance optimale. Si l'accumulateur d'énergie est trop froid ou trop chaud, il perd sensiblement de sa puissance ou doit être régulé à la baisse pour ne pas être endommagé par des degrés de chaleur trop élevés. Pour le refroidissement direct, l'équipe AMG développé de nouveaux modules de refroidissement, d'une épaisseur de quelques millimètres. Environ 30 litres de liquide de refroidissement circulent de haut en bas à travers toute la batterie, en passant devant chaque cellule, à l'aide d'une pompe électrique hautes performances spécialement conçue à cet effet. Le liquide de refroidissement passe également par un échangeur de chaleur huile/eau placé directement sur la batterie. Celui-ci évacue la chaleur vers l'un des deux circuits basse température (BT) du véhicule. Le système vise à garantir une répartition uniforme de la chaleur dans la batterie.La batterie opère toujours dans une plage de température de fonctionnement optimale et régulière moyenne de 45 °C, quelle que soit la fréquence à laquelle elle est chargée ou déchargée.Comme la batterie hautes performances se trouve toujours dans la fenêtre de température optimale d'environ 45 degrés, la récupération d'énergie peut également être optimisée.La récupération commence lorsque le conducteur retire son pied de la pédale d'accélérateur, c'est-à-dire en poussée sans toucher la pédale de frein. La batterie est alors chargée et un couple de freinage est généré. Cela permet de ménager les freins des roues : selon le niveau de récupération et les conditions de circulation, il n'est pas nécessaire de les actionner. Sur les descentes abruptes, le système fonctionne comme un frein moteur et injecte de l'énergie dans la batterie. Le conducteur peut sélectionnersur le bouton du volant AMG.- Niveau 0 : le véhicule se comporte de la même manière qu'un véhicule thermique conventionnel à boîte de vitesses manuelle, avec débrayage. Si le conducteur relâche l'accélérateur, la voiture continue de rouler avec une résistance minimale. Le pouvoir de récupération est faible et ne sert qu'à maintenir l'alimentation électrique du véhicule. Lorsque le moteur thermique est arrêté, les pertes par frottement dans la chaîne cinématique sont réduites au minimum.- Niveau 1 : c'est le réglage par défaut. La récupération est perceptible pour le conducteur. Elle correspond approximativement à la décélération d'un moteur thermique conventionnel embrayé.- Niveau 2 : récupération plus forte. Il n'est pratiquement plus nécessaire d'appuyer sur la pédale de frein lorsque l'on se déplace dans le trafic urbain.- Niveau 3 : récupération d'énergie maximale. La conduite « à pédale unique » est possible, quasiment comme sur une voiture électrique . Selon les conditions de conduite, plus de 90 kW de puissance peuvent être réinjectés dans la batterie.La stratégie de fonctionnement de base est dérivée de la propulsion hybride de la voiture de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas. La propulsion maximale est toujours disponible lorsque le conducteur la sollicite par kick-down : pour accélérer avec force en sortie de virage ou pour dépasser rapidement. Grâce à des performances de récupération élevées et à une recharge à la demande, l'énergie électrique peut être mobilisée à tout moment et reproduite fréquemment.Les« Electric », « Comfort », « Battery Hold », « Sport », « Sport plus », « Sol glissant » et « Individual » sont adaptés à la technologie de propulsion. Ils offrent une expérience de conduite diversifiée, de l'efficience au dynamisme.Les programmes de conduite adaptent des paramètres importants : la réponse de la transmission et de la boîte de vitesses, la courbe caractéristique de la direction, l'amortissement du train de roulement ou la sonorité.La puissance de démarrage du moteur électrique dépend du programme de conduite.Par défaut, le véhicule hybride haute performance démarre silencieusement (« Silent Mode ») en programme de conduite « Comfort » avec l'enclenchement du moteur électrique. L'icône « Ready » du combiné d'instruments indique que le véhicule est prêt à rouler. Un son de démarrage puissant et sonore est émis dans l'habitacle par les haut-parleurs du véhicule pour signaler la disponibilité de la voiture.: l'accent est mis sur l'expérience de conduite électrique. Entre 0 et 140 km/h maximum, le véhicule roule en mode électrique. Le moteur thermique reste toujours éteint. Grâce à la liaison mécanique avec les composants 4Matic plus Performance AMG, la transmission intégrale est toujours disponible. Si les roues arrière patinent soudainement, la force du moteur électrique est également transmise aux roues avant par l'intermédiaire des arbres de transmission articulés et des arbres d'entraînement. Lorsque la batterie est à plat ou que le conducteur sollicite plus de puissance, le régulateur de fonctionnement intelligent passe automatiquement au programme de conduite « Comfort » : le moteur thermique démarre et prend en charge la puissance motrice de manière presque imperceptible.: le démarrage s'effectue généralement en mode électrique. Le moteur thermique et le moteur électrique fonctionnent ensuite en fonction de la situation : avec une propulsion électrique à faible vitesse dans une zone résidentielle ou dans le centre-ville. Sur les routes de campagne et sur l'autoroute, le véhicule roule généralement de manière hybride. Le réglage du train de roulement et de la direction privilégie le confort. Le contrôle met l'accent sur l'efficacité énergétique, ce qui réduit la consommation de carburant et les émissions.: le moteur thermique et le moteur électrique fonctionnent en fonction de la situation, comme avec le programme de conduite « Comfort ». La stratégie de fonctionnement maintient la charge de la batterie à un niveau constant. Si la batterie est à 75 % de charge, elle reste dans cette plage avec le programme « Battery Hold ». L'utilisation du moteur électrique est limitée et optimisée pour un faible prélèvement d'énergie, qui est compensé par la récupération. Avantage: démarrage avec un moteur thermique et un moteur électrique et interaction permanente entre les deux propulsions. Le moteur électrique donne un coup de pouce.: démarrage avec un moteur thermique et un moteur électrique et interaction permanente entre les deux propulsions. L'effet boost du moteur électrique est plus marqué.: programme adapté aux chaussées glissantes, avec une utilisation réduite de la puissance et un boost abaissé ainsi qu'une courbe de couple plate. La conduite électrique et le réglage de la récupération sont désactivés.: adaptation individuelle de la transmission, de la boîte de vitesses, d'AMG Dynamics, du train de roulement, de la direction et du système d'échappement.La régulation intégrée de la dynamique de conduite AMG Dynamics influence les modalités de régulation de l'ESP (contrôle électronique de la trajectoire), de la transmission intégrale et du différentiel autobloquant à commande électronique.Lors de la conduite électrique, l'Acoustic Vehicle Altering System (système d'avertissement acoustique du véhicule), exigé par la loi, avertit les alentours de l'approche du modèle hybride hautes performances. Un son AMG spécialement composé, à basse fréquence et modulé en fonction de la vitesse, retentit. Celui-ci est diffusé vers l'extérieur par des haut-parleurs. Une partie du son peut également être entendue discrètement dans l'habitacle sous forme de retour acoustique pour les passagers. Le système est actif jusqu'à 20 km/h . Ensuite, le signal électrique de marche s'estompe.