La berline hybride Mercedes-AMG C 63 S E Performance affiche une puissance combinée de 680 ch

lève le voile sur la berline hybride haute performance Mercedes -AMGBénéficiant de technologies de la(hybridation P3 intelligente), la C 63 S E Performance AMG embarqueLa C 63 S E Performance AMG transpose les technologies les plus modernes de la Formule 1à un usage routier.Le moteur quatre cylindres de(350 kW) affiche une puissance au litre de 238 ch (176 kW). C'est le quatre cylindres de série le plus puissant au monde.Le moteur électrique de(150 kW) et 320 Nm de couple est positionné sur l'essieu arrière, où il est intégré dans une unité d'entraînement électrique (EDU) compacte avec une boîte de vitesses à deux rapports à commande électrique et un différentiel autobloquant à commande électronique. Le moteur électrique synchrone à excitation permanente assiste le moteur turbo de 2.0 litres monté longitudinalement à l'avant.Le développement de la puissance et du couple est très spontané et sans latence.Comme en Formule 1,, en même temps que la propulsion électrique pousse dès le premier tour de roue.Laest également située à l'arrière, au-dessus de l'essieu arrière.La chaîne cinématique électrique et la l'accumulateur d'énergie lithium-ion haute performance d'une tension de 400 volts sont des développements propres à AMG.Comme en Formule 1, la batterie haute performance est conçue pourLa puissance combinée est de 680 ch (500 kW) pour un couple maximal de 1020 Nm.Ce sont des valeurs de pointe pour la Classe C La chaîne cinématique électrifiée offre une expérience de conduite spécifique avec la réponse immédiate de la propulsion électrique sur l'essieu arrière, le développement rapide du couple, l'apport et l'absorption rapides de puissance de la batterie.pour la berline de 2111 kg.La propulsion ne s'arrête qu'à 280 km/h, vitesse bridée électroniquement (avec l'AMG Driver´s Package en option), sur circuit.Les« Electric », « Comfort », « Battery Hold », « Sport », « Sport plus », « Race », « Chaussée glissante » et « Individual » sont adaptés à la technologie de propulsion hybride.Les programmes de conduite permettent de régler des paramètres importants tels que la réponse de la motorisation et de la boîte de vitesses, la courbe caractéristique de la direction, l'amortissement du train de roulement ou le son. La puissance de démarrage du moteur électrique dépend également du programme de conduite choisi.Par défaut, le véhicule hybride haute performance démarre silencieusement (« Silent Mode ») en programme de conduite « Comfort » avec l'enclenchement du moteur électrique. L'icône « Ready » du combiné d'instruments indique que le véhicule est prêt à rouler. Un son de démarrage puissant typique de la marque AMG, est émis dans l'habitacle par les haut-parleurs du véhicule pour signaler la disponibilité de la voiture . Une légère pression sur la pédale d'accélérateur suffit à mettre en mouvement le modèle hybride AMG Performance.Le conducteur peut sélectionner(dont un mode Race). La récupération d'énergie maximale permet de conduire avec une seule pédale comme dans une voiture électrique . Selon les conditions de conduite, plus de 100 kW de puissance peuvent être réinjectés dans la batterie.Lors de la conduite électrique, l'Acoustic Vehicle Altering System (système de modification acoustique des véhicules), légalement requis, avertit les alentours de l'approche du modèle hybride Performance. Un son AMG spécialement composé, à basse fréquence et modulé en fonction de la vitesse, est émis vers l'extérieur par un haut-parleur à l'avant et par une barre de son à deux haut-parleurs à l'arrière. Une partie du son peut être entendue discrètement dans l'habitacle sous forme de retour acoustique pour les passagers. Dans l'Union européenne, le système est actif jusqu'à 20 km/h. Ensuite, le signal électrique de marche s'estompe. Ceux qui le souhaitent peuvent également disposer du son de la conduite électrique jusqu'à des plages de vitesse plus élevées.La batterie haute performance de la C 63 S E Performance offre une, une puissance continue de 70 kW et une. Son poids de 89 kilogrammes permet une densité de puissance élevée de 1,7 kW/kg.La batterie est conçue pour produire et absorber rapidement de l'énergie, et non pour avoir une grande autonomie. L'permise par la batterie haute tension témoigne de la recherche exclusive de puissance.Les performances élevées de la batterie AMG 400 V reposent sur le. Un liquide de refroidissement, basé sur un liquide non conducteur, circule autour des 560 cellules et les refroidit individuellement.Environcirculent de haut en bas dans l'ensemble de la batterie, en passant par chaque cellule, à l'aide d'une pompe électrique haute performance spécialement conçue à cet effet. Le liquide traverse également un échangeur thermique huile/eau fixé directement à la batterie. Celui-ci dirige la chaleur dans l'un des deux circuits basse température du véhicule, puis vers le radiateur basse température à l'avant de la voiture qui évacue la chaleur dans l'air ambiant. Ce système vise à garantir une répartition uniforme de la chaleur dans la batterie. Ainsi, la batterie opère toujours dans une plage de température de service optimale et régulière moyenne de 45 °C, quelle que soit la fréquence à laquelle elle est chargée ou déchargée.Le modèle hybride accélère avec agilité en sortie de virage et offre une motricité optimale.En cas de patinage de l'essieu arrière, la force motrice du moteur électrique est transmise aux roues avant en fonction des besoins, pour une meilleure motricité.Au lieu d'une intervention l'ESP lors du freinage, le moteur électrique peut réguler la motricité dès qu'une roue signale un patinage trop important. Pour ce faire, le système de pilotage intelligent réduit le couple d'entraînement du moteur électrique, qui est transféré à la roue via le différentiel autobloquant de l'essieu arrière. Ainsi, l'ESP n'a pas à intervenir du tout ou seulement plus tard.La C 63 S E Performance AMG bénéficie d'une direction active de l'essieu arrière et d'une transmission intégrale entièrement variable 4Matic plus Performance AMG.Lafonctionne avec un angle de braquage maximal de 2,5 degrés. Jusqu'à cette limite, les roues arrière braquent en sens inverse des roues avant à des vitesses allant jusqu'à 100 km/h (variable selon le réglage AMG Dynamics). Il en résulte un raccourcissement virtuel de l'empattement, ce qui se traduit à son tour par un braquage t plus agile, un effort de direction réduit et une maniabilité accrue. Le diamètre de braquage est sensiblement réduit lorsque l'on tourne ou que l'on se gare. En revanche, à des vitesses supérieures à 100 km/h (variable selon le réglage AMG Dynamics), les roues arrière braquent parallèlement aux roues avant, jusqu'à 0,7 degré maximum. Cet allongement virtuel de l'empattement a un effet positif sur la stabilité de conduite, entraîne une accumulation plus rapide de la force latérale lors des changements de direction et donc une réaction plus directe du véhicule aux ordres de direction. La réactivité de la direction de l'essieu arrière dépend du programme de conduite.Latransmet la force motrice à la route, y compris en mode Drift.Leassocie une conduite résolument sportive au confort sur longue distance typique de la marque.L'essieu avant, avec ses fusées spécialement conçues et les articulations porteuses du bras de suspension, ainsi que l'essieu arrière, également doté d'une élastocinétique conçue pour la conduite dynamique, constituent le fondement du système. Sur cette base, l'amortissement de chaque roue est continuellement adapté aux besoins du moment, toujours en tenant compte du niveau de suspension présélectionné, du style de conduite et de l'état de la surface de la route.Lainfluence les modalités de régulation de l'ESP (Régulation du comportement dynamique), de la transmission intégrale et du différentiel autobloquant à commande électronique. Le système exploite les capteurs du véhicule, qui mesurent la vitesse, l'accélération transversale, l'angle de braquage et la vitesse d'embardée. Selon le principe de la commande anticipée, les actions du conducteur et les données issues des capteurs permettent de prédire le comportement du véhicule souhaité par le conducteur. La régulation s'adapte aux capacités dynamiques du conducteur, et ce, sans intervention perceptible ou gênante du système.Le design de la C 63 S AMG se distingue de celui de la Mercedes-Benz Classe C par ses proportions plus musclées.La berline est basée sur une caisse nue AMG largement modifiée.La partie avant est plus longue de 50 millimètres, les ailes avant sont plus larges.Les dimensions extérieures globales diffèrent considérablement de celles de la Mercedes-Benz Classe C.En longueur, la berline mesure 83 millimètres de plus.L'augmentation de la voie sur l'essieu avant se traduit par une augmentation de 76 millimètres de la largeur totale à l'avant.Et l'empattement a augmenté de dix millimètres.La sortie d'air étroite au milieu du capot moteur est réservée exclusivement à la C 63 S. Elle se fond dans les deux bossages.Une plaquette ronde avec le blason AMG noir remplace l'étoile Mercedes avec couronne de laurier sur le capot.Les éléments typiques AMG sont toujours la calandre spécifique AMG à lames verticales et la jupe avant AMG au design Jet-Wing.Les ailettes, les prises d'air et les rideaux d'air dirigent le flux d'air de manière ciblée vers ses différentes fonctions.Deux Air Panels à commande électronique (derrière la calandre et dans la jupe avant) permettent de réguler l'air en fonction des besoins du quatre cylindres.Des habillages de bas de caisse assortis, la jupe arrière avec un grand diffuseur ainsi que les deux doubles sorties d'échappement trapézoïdales et striées à l'extérieur complètent le design AMG.Les détails exclusifs à l'arrière sont le déflecteur sur le couvercle de coffre , la trappe de recharge plug-in et la désignation du modèle sur fond rouge.La C 63 S est équipée de jantes alliage AMG et de pneus mixtes 19 pouces. Des combinaisons roues/pneus au format 20 pouces sont disponibles en option.Dans l'habitacle, on retrouve des sièges sport AMG avec des surpiqûres.Différentes selleries en cuir Nappa avec le blason AMG dans les appuie-tête avant, accentuent soit le côté sportif, soit le côté luxueux de la C 63 S.Le système d'info-divertissement MBUX comprend différents affichages et fonctions spécifiques à AMG. Il s'agit notamment des affichages autonomes dans le combiné d'instruments et dans l'écran central multimédia en hauteur de la console centrale.L'apparence du combiné d'instruments peut être personnalisée grâce à différents styles d'affichage et à des vues principales sélectionnables individuellement. Le style Supersport spécifique à AMG offre la possibilité d'afficher différents contenus via une structure de menus verticale. Il s'agit notamment d'un menu avec des températures spécifiques aux motorisations hybrides ou d'un menu de configuration qui affiche les réglages du train de roulement ou de la transmission.L'affichage tête haute optionnel propose des styles d'affichage spécifiques à AMG, tels que Race et Supersport. Des graphiques visualisent le flux de puissance de l'ensemble du système d'entraînement, le régime, la puissance, le couple et la température du moteur électrique ainsi que la température de la batterie.A cela s'ajoute une touche d'accès direct aux programmes de conduite AMG Dynamic Select.Le système MBUX intègre également, en option, l'enregistreur de données AMG Track Pace . Pendant la conduite sur circuit, le logiciel enregistre dix fois par seconde plus de 80 données spécifiques au véhicule, comme la vitesse, l'accélération, l'angle de braquage et l'actionnement de la pédale de frein. A cela s'ajoute l'affichage des temps de tours et de secteurs.Le volant Performance AMG, avec son design à doubles branches et ses touches de changement de vitesse intégrés, offre une valeur ajoutée tangible et visible.Les touches rondes du volant AMG permettent de contrôler les fonctions de conduite importantes et tous les programmes de conduite sans avoir à retirer les mains du volant.Une fonctionnalité permet de sélectionner les niveaux de récupération de la propulsion hybride via les touches du volant.Liens vidéos Mercedes-AMG C 63 S E Performance: https://youtu.be/BzdHBOfM6gkMercedes-AMG C 63 S E Performance Boost Stratégie: https://youtu.be/YH8QUUVspVw