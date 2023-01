Le SUV urbain électrique VinFast VF6 est taillé pour le marché européen

Dessiné par Torino Design, leaffiche un design dynamique avec une calandre en V, des passages de roues marqués, des roues de 20 pouces et une petite lunette arrière inclinée.Le VF6 affiche un air de famille prononcé avec le VF7, dessiné également par Torino Design, mais également avec les VF8 et VF9.Le SUV VF6 est long deLe VF6 est animé parEn terme de gabarit, le SUV électrique VF6 se positionne sur le segment des Hyundai Kona électrique, Jeep Avenger, Kia Niro EV, MG ZS EV, Opel Mokka électrique, Peugeot e-2008 et Smart #1.L'intérieur moderne repose sur une planche de bord au design épuré et un écran centrale.Le SUV urbain électrique VF6 est attendu sur le marché européen en 2023/2024.Le VF6 complètera la gamme électrique du constructeur automobile vietnamien composée des VF8 et VF9, déjà commercialisés, et du VF7 à venir.La marque automobile VinFast appartient au groupe vietnamien Vingroup, qui opère dans de multiples secteurs d'activité au Vietnam.La marque automobile vietnamienne a été créée en 2018.La dynamique marque automobile vietnamienne dispose d'une usine automobile moderne construite en moins de 21 mois. La production automobile a démarré en 2019. Le constructeur vietnamien planifie une seconde usine automobile aux Etats-Unis.Comme les Vinfast VF7, VF8 et VF9, le VF6 se singularise par uneA noter que le VF6 électrique est vendu sans batterie haute tension. La batterie haute tension fait l'objet d'une location séparée indépendante du véhicule électrique La marque vietnamienne est en cours d'implantation en Europe sur les marchés allemands, néerlandais et français.Vinfast projette 50 points de vente en Europe, dans ces trois pays, d'ici la fin de l'année 2023, dont 20 distributeurs en France.