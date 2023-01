Le SUV électrique de taille intermédiaire Jaguar i-Pace s'offre une subtile mise à jour

Avec son centre de gravité abaissé, ses suspensions et ses moteurs électriques sur chaque essieu, larevendique un équilibre unique entre performances , raffinement, confort et agilité.Associé à l'agrément d'une conduite fluide, silencieuse et sans effort qu'offre l'électrification.La technologie et les caractéristiques se sont améliorées grâce à des mises à jour à distance des logiciels.La i-Pace est subtilement améliorée avec un design plus singulier et une plus grande richesse d'équipements.La silhouette de la i-Pace, poste de conduite avancé et porte-à-faux réduits au minimum, les galbes musculeux de ses flancs, sont immédiatement reconnaissables et le distinguent des autres SUV tout électrique.Leévolue à travers deet soigneusement étudiées qui lui offrent une présence accrue.La, gris Atlas, est de forme plus lisse. Par rapport à la précédente, en losange et noir brillant, elle simplifie la face avant tout en renforçant l'ADN intrinsèque de l'électrique.Les lames verticales sur les portières avant sont de couleur gris Atlas.Les éléments de finition sur les boucliers avant et au bas des portières, ainsi que le diffuseur à l'arrière, sont couleur carrosserie.Ce traitement simplifie et affine le design en diminuant le côté massif.Lorsque la i-Pace est équipée de roues de 22 pouces, elle reçoit un discret becquet sur le hayon.Toutes les jantes proposées sur la i-Pace en tant qu'équipement de série reçoivent une finition diamond turned.Le Black Pack extérieur complète ces évolutions. De série sur toutes les versions à partir du R-Dynamic SE, la finition Gloss Black est appliquée sur le pourtour de calandre, les contours de vitre, les coques de rétroviseurs et les badges arrière.Un toit panoramique contrasté est disponible en option. Il est possible de spécifier pour la partie arrière du toit une finition noire, assortie au panneau de verre coulissant.Grâce à ses moteurs électriques intégrés aux essieux avant et arrière, la i-Pace accélère de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes et atteint une vitesse maximale de 200 km/h.Les suspensions de la i-Pace, triangles superposés à l'avant et multibras Integral Link à l'arrière, sont un élément essentiel du dynamisme de la i-Pace, ainsi que le centre de gravité bas et la rigidité de la structure légère en aluminium.La suspension pneumatique avec amortissement à commande électronique Adaptive Dynamics améliore le confort et l'agilité.La batterie lithium-ion de 90kWh de la i-Pace permet une autonomie théorique sur la base du cycle WLTP allant jusqu'à 470 km. Le chiffre d'autonomie électrique WLTP est basé sur un véhicule circulant sur une route théorique. L'autonomie réelle peut varier selon l'état du véhicule et de la batterie, la route rencontrée et le style de conduite. Le chiffre d'autonomie en mode électrique indiqué est le résultat de tests officiels menés par le constructeur en conformité avec la législation de la communauté européenne. Les chiffres obtenus en conditions d'usage réel peuvent différer. La consommation d'énergie et l'autonomie peuvent varier selon différents facteurs, comme le mode de conduite, l'environnement et le poids.Au moment de recharger la batterie haute tension, un chargeur DC de 100 kW peut apporter jusqu'à 127 km d'autonomie (WLTP) en 15 minutes.Recharger complètement la batterie sur un boîtier mural de 11 kW en triphasé demande 8,6 heures. Une heure permet d'ajouter jusqu'à 53 km d'autonomie WLTP.Recharger complètement la batterie sur une Wallbox de 7 kW en monophasé demande demande 12,75 heures. Une heure de recharge procure jusqu'à 35 km d'autonomie en une heure.La fonction Low Cost Hours Only permet d'optimiser les avantages de l'énergie en dehors des heures de forte demande, il il suffit de définir les heures de début et d'arrêt qui correspondent à ce tarif (généralement pendant la nuit) et la recharge ne concernera que cette période.L'utilisateur peut également programmer la charge jusqu'à un niveau recommandé de recharge. Une fonction particulièrement utile lorsque l'on utilise des chargeurs publics car elle permet d'ajouter uniquement la recharge nécessaire pour atteindre la destination.Lorsque le véhicule est en charge, il régule automatiquement la batterie sur sa température idéale et l'habitacle du véhicule. L'utilisation de l'énergie du secteur pour chauffer l'habitacle optimise l'autonomie du véhicule. Le pré conditionnement peut être configuré par les fonctions de recharge chronométrée, à l'aide de l'écran tactile à bord du véhicule ou via l'application Jaguar Remote.La i-Pace est équipée du système d'infodivertissement Pivi Pro qui permet la connexion sans fil via Apple CarPlay ou Wireless Android Aut, et qui comporte la commande vocale Alexa intégrée, Spotify et la navigation What3words.Le système Pivi Pro, comme les autres systèmes dans tout le véhicule, bénéficie de mises à jour logicielles en direct SOTA (Software-Over-The-Air).Lors de son lancement en 2019, le SUV électrique de taille intermédiaire Jaguar i-Pace a été élu World Car of the Year.