Le Range Rover Velar restylé affiche un design minimaliste

Expression du, lerestylé affiche unLe Range Rover Velar est défini par l'optimisation de ses proportions.Le Velar restylé affiche une nouvelle calandre. La calandre s'ajoute à la caractéristique du toit flottant, à la ceinture de caisse sans rupture et aux poignées de porte déployantes et affleurantes pour caractériser le SUV de Land Rover.Les phares LED Pixel ultra-minces offrent un aspect de joaillerie high-tech et une signature lumineuse diurne.À l'arrière, le porte-à-faux équilibre la ligne et en souligne la longueur imposante.La poupe s'ajoute à la posture musculeuse.L'arrière du Velar est dynamisé par un le pare-chocs inférieur et des touches de finition sombres.Le pare-chocs arrière inférieur rehausse les proportions, dissimulant les sorties d'échappement pour une apparence plus nette et plus élégante.Les feux arrière à Leds accentuent la sophistication avec un aspect 3D marquant et un éclairage « super-red ». Ils sont complétés par un large feu stop en hauteur.La philosophie de design minimaliste se retrouve dans l'habitacle.L'écran unique de 11,4 pouces, tactile, flottant et en verre incurvé, est intégré à la console centrale.Le Range Rover Velar propose un habitacle sans cuir. L'option « sans cuir » combine la laine des textiles danois Kvadrat et des inserts en polyuréthane Ultrafabrics, avec un motif de perforation Diamond Herringbone. Inspirés de vêtements sur mesure, les mélanges de laine Kvadrat sont plus légers que le cuir. Modernes dans leur apparence, améliorés au toucher, ils présentent une version contemporaine du luxe Range Rover.Ce textile est soumis à des tests de résistance dans le laboratoire de matériaux Range Rover. Afin de garantir un toucher constant tout au long de la durée de vie de la voiture , 60 000 cycles de tests d'abrasion, soit l'équivalent de 10 ans d'utilisation, ainsi que des tests UV capables de simuler en un seul mois trois ans d'exposition à un soleil violent.L'écran unique de 11,4 pouces assure le contrôle digital de toutes les principales fonctions du véhicule.Les réglages de la climatisation, des sièges et du volume audio sont visibles de chaque côté de l'écran via des barres latérales, avec des commandes coulissantes multifonctions.Ces boutons virtuels, toujours visibles, permettent un accès immédiat aux éléments fréquemment utilisés, comme les commandes de la climatisation différenciée pour les passagers avant, le volume audio et la sélection du mode Terrain Response.Au début de chaque trajet, le conducteur se voit présenté un panneau d'avant mise en route, pour un contrôle rapide et pratique des fonctions courantes, comme le désembuage et les sièges chauffants (en option). Une fois en route, ce panneau Pre-Drive fait place à l'écran d'accueil à trois panneaux que l'on peut personnaliser selon ses préférences, avec l'intelligence et la flexibilité qui sont la marque de Pivi Pro.Des commandes supplémentaires dans les barres latérales, visibles en permanence, comprennent des raccourcis pour les médias et la navigation, les caméras et le désembuage.Le système multimédia Pivi Pro assure la connexion des smartphones grâce à l'Apple CarPlay sans fil.Le système sans fil Android Auto est également pris en charge.Le système de recharge sans fil permet une recharge rapide immédiate et réduit le besoin de branchements.Amazon Alexa apporte la possibilité de contrôler divers paramètres et fonctions à l'aide de commandes vocales naturelles. Alexa est intégré dans Pivi Pro et peut simplement être activé en disant « Alexa » ou en appuyant sur le bouton Alexa de l'écran tactile.Pour simplifier la navigation, what3words est également intégré dans Pivi Pro. La technologie de cartographie intelligente divise le globe en une grille de 3 m x 3 m. Chaque carré se voit attribuer une combinaison unique de trois mots aléatoires qui est son adresse what3words. Avec ces mots, le conducteur peut naviguer vers un emplacement précis.80 % des calculateurs embarqués (l'infotainment Pivi Pro, la cartographie de navigation et les diagnostics embarqués ainsi que les logiciels châssis et moteur) peuvent être mis à jour sans fil. Le Range Rover Velar en reçoit les toutes dernières versions par Software Over The Air sans passer en concession.Le Range Rover Velar est doté d'une connexion Wi-Fi avec données embarquées, ce qui assure les occupants d'être divertis et connectés en toutes circonstances.Le système multimédia Pivi Pro est doté de la technologie eSIM intégrée et d'une architecture basée dans le Cloud, d'où un accès complet à une gamme d'applications en ligne intégrées dans le système d'infodivertissement, y compris Spotify et Deezer.L'habitacle du Range Rover Velar minimise les bruits de roulage grâce à la technologie de neutralisation active. La technologie détecte les fréquences externes et émet automatiquement un signal de fréquence opposée à travers le système audio du véhicule, réduisant les niveaux sonores intérieurs globaux d'au moins 4 dB, ce qui équivaut à réduire le volume de quatre crans.Le Configurable Cabin Lighting permet de moduler l'éclairage intérieur avec un choix de 30 couleurs, avec de subtiles touches de lumière au niveau des portes, de la console et des tapis de sol.De série sur Dynamic HSE, les phares à LED Pixel disposent de trois fois plus de Leds que les phares Matrix LED. Chaque projecteur dispose de quatre modules de 67 Leds chacun précisément contrôlé pour s'adapter avec précision aux conditions de la route et assurer la meilleure efficacité du faisceau pour une meilleure visibilité de nuit.La technologie Dynamic Bend Lighting prend en compte la vitesse et l'angle du volant pour s'adapter au profil de la route et en éclairer les zones sombres et les bas-côtés. Pleins phares, la portée peut atteindre 500 mètres, pour une visibilité optimale.Capable de s'assombrir autour de quatre véhicules venant en sens inverse pour éviter de les éblouir, le faisceau s'adapte automatiquement à la vitesse du Range Rover Velar : il se fait large à basse vitesse, plus intense et plus profond au-dessus de 70 km/h.Le Range Rover Velar est disponible en version hybride (P400e hybride électrique) et Diesel dotée de la technologie Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV).Le P400e hybride électrique combine un moteur électrique de 105 kW, un moteur à essence Ingenium et une batterie de 19,2 kWh.Avec sa puissance et son couple en combiné de 404 chevaux et 640 Nm, à partir de son moteur essence Ingenium 2,0 litres de 300 chevaux et d'un moteur électrique de 105 kW, le Range Rover Velar hybride électrique est capable d'accélérer de 0-100 km/h en 5,4 secondes, avec une vitesse de pointe de 209 km/h.Le Range Rover Velar P400e peut également atteindre sur la seule puissance électrique la vitesse de 140 km/h.La version P400e hybride électrique revendique une autonomie électrique de 64 km (51 km en conditions réelles peut atteindre) et une capacité de recharge rapide en courant continu.La motorisation hybride électrique offre une autonomie combinée, essence et électrique, de 684 km.Le P400e hybride électrique est capable de charger rapidement sur courant continu, avec une charge de 0 à 80 % possible en 30 minutes à l'aide d'un chargeur de 50 kW.À domicile, il peut charger de 0 à 100 % en utilisant un chargeur alternatif de 7 kW en environ deux heures et demie.La toute dernière génération de moteurs Diesel est équipée de la technologie d'hybridation légère (MHEV) de 48 volts. Le système MHEV utilise un alterno-démarreur intégré à courroie (BiSG) pour recueillir l'énergie habituellement perdue à la décélération et la stocker dans une batterie lithium-ion de 48 volts située sous l'espace de chargement arrière. Le système peut redéployer l'énergie stockée pour assister le moteur à l'accélération.Le quatre-cylindres D200 Ingenium 2.0 litres Diesel développe 204 chevaux et 430 Nm de couple.Le comportement confortable caractéristique de Range Rover est au rendez-vous avec les réglages du châssis et de la suspension du Range Rover Velar.La suspension pneumatique électronique, en option, conserve l'assiette sur les routes inégales, lissant les bosses avec Adaptive Dynamics, un système de châssis qui ajuste en continu l'amortissement sur chaque roue.La technologie Adaptive Dynamics, qui équipe de série toutes les versions six-cylindres et PHEV ainsi que les quatre-cylindres Dynamic HSE, optimise la rigidité de la suspension en fonction des conditions de conduite, améliorant à la fois le confort et la réactivité. Il y a un calibrage spécifique pour le tout-terrain.La technologie de traction intégrale intelligente (AWD) assure une répartition de couple instantanée optimisée selon les conditions rencontrées, aussi bien en conduite sportive qu'au démarrage sur sol peu adhérent.Le système Terrain Response permet d'ajuster les réglages selon l'environnement de conduite, avec les modes Eco, Confort, Grass-Gravel-Snow (Herbe-Gravier-Neige), Mud-Ruts (Boue), Sand (Sable), Dynamic et Automatic. Chacun intervient sur la réponse du moteur, de la boîte, de la transmission intégrale, de la suspension et des systèmes de contrôle de stabilité pour une motricité est un maintien de l'assiette optimaux.