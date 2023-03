Le SUV électrique du segment C Togg T10X revendique une autonomie WLTP jusqu'à 523 km

Leducombine des éléments de la culture orientale "émotionnelle" et de la culture occidentale "rationnelle". Il est le fruit d'une collaboration entre le studio de design Togg et de Pininfarina.La tulipe, l'un des symboles les plus enracinés des terres anatoliennes, figure en bonne place dans le thème du design moderne du véhicule Togg .La tulipe est présente sur l'ensemble du véhicule, depuis la calandre jusqu' à la conception des jantes en alliage, en passant par l'intérieur.Le T10X est doté d'unealimentée par la. La plateforme offre une connectivité transparente et entièrement. Elle intègre un support de traitement par ordinateur utilisant l'intelligence artificielle (IA) pour délivrer des informations significatives à partir d'images numériques, vidéos et d'autres entrées visuelles pour prendre des décisions ou faire des recommandations basées sur ces informations.Tous les modèles sont équipés d'un, d'unet d'uneavec activation et contrôle vocal qui permet aux conducteurs de prendre des selfies et de les télécharger en mains libres sur leurs plateformes connectées de médias sociaux.Les utilisateurs auront accès à uneet à despermettant de rester connectés lors des déplacements.Laest conçue comme le cœur de l'habitacle du SUV T10X. Elle est équipée d'un régulateur de vitesse et d'un frein de parking électronique. L'interface de l'écran tactile reprend l'esthétique intérieure minimaliste en réduisant le nombre de commandes et d'interrupteurs tout en encourageant les utilisateurs à utiliser l'assistant vocal Trumore pour toutes les fonctions de commodité.La boutique d'applications en ligne TruStore de Togg proposera une gamme d'applications internes et tierces.L'application de navigation en ligne de Togg Trumore Go intègre des services fréquemment utilisés tels que les cafés et sites de commerce électronique avec paiements directs via un portefeuille électronique intégré.La version V1 dispose de l'application Trumore Smart Life qui permet aux utilisateurs du SUV Togg T10X de contrôler tous leurs appareils numériques à partir d'une seule application, y compris ceux de la maison.L'Trumore permet aux conducteurs de contrôler toutes les fonctions d'infodivertissement vocalement avec un logiciel d'intelligence artificielle.Le modèle V2 est doté d'une série d'équipements spécifiques.Le design extérieur est rehaussé de jantes en alliage de 19 pouces taillées au diamant, de barres de toit et d'encadrements de vitres gris furtifs et de phares antibrouillard avant. À l'intérieur, les passagers bénéficient d'un revêtement en cuir synthétique noir ou crème, de sièges avant à mémoire et chauffants à réglage électrique et de sièges arrière chauffants.La variante V2 comprend également un éclairage d'ambiance au niveau du plancher avant, des portes arrière et de l'entourage de la console supérieure avec un choix de huit couleurs.Un hayon électrique automatique, un pare-brise chauffant et un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop & go complètent le modèle V2.Le Togg T10X garantit que les données personnelles des utilisateurs et la sécurité numérique du véhicule connecté sont sécurisées grâce à la technologie blockchain, conçue pour recevoir le plus haut niveau de 5 étoiles dans tous les tests du programme de test indépendant Euro NCAP , qui évalue la sécurité de voitures sur le marché européen.Le Togg T10X dispose d'une plate-forme sur mesure. Avec des jambes de force MacPherson indépendantes à l'avant et une suspension indépendante multilink à l'arrière, l'équipe d'ingénieurs Togg s'est efforcée d'offrir un équilibre entre une maniabilité sportive et dynamique et une conduite souple et raffinée.sont inclus de série, tandis que la suite avancée decomprend une caméra panoramique, une assistance aux angles morts, une assistance à l'attention du conducteur, l'alerte de trafic intense, une aide au maintien de la distance à l'avant et une aide au stationnement automatique.Le T10X dispose d'une conduite autonome de niveau 2 avec un régulateur de vitesse adaptatif avec fonctionnalité stop & go qui fonctionne en conjonction avec le système de détection des panneaux de signalisation, le système de maintien dans la voie et l'avertissement de sortie de voie.Le T10X offre la fonction "rush hour pilot", permettant aux conducteurs deet de laisser les commandes au T10X. Cette fonctionnalité sera activée en 2023 via des mises à jour OTA sur les véhicules en finition V2 recevant un pack spécifique.Lespeuvent améliorer leur maturité grâce à un apprentissage continu et se renouveler constamment grâce à des mises à jour en direct (OTA).sont disponibles sur le SUV électrique du segment C Togg T10X.Le modèle à propulsion de 160 kW ( 218 ch) sera disponible en version d'entrée de gamme V1 et en version supérieure V2.Les deux niveaux de spécifications seront disponibles avec une batterie deoffrant une autonomie de(WLTP) et une consommation d'énergie de 16,7 kWh/100 km (estimation).Le modèle à propulsion V2 sera également disponible avec une batterie d'une capacité dequi offre une autonomie de(WLTP), avec une consommation d'énergie de 16,9 kWh/100 km (estimation).Le SUV électrique T10X dispose d'une, permettant de charger la plus batterie de 52,4 kWh de 20 % à 80 % en moins de 30 minutes avec un chargeur haute puissance (HPC).Le Togg T10X sera lancé en Turquie au deuxième trimestre de 2023. Les prix commencent à partir de 47 500 euros environ (953 000 TRY). Le prix Turc comprend 18% de TVA et 10% de taxe à la consommation.La commercialisation sur les marchés d'Europe de l'Ouest du Togg T10X devraient commencer d'ici la fin de 2024.