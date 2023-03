Ferrari Roma Spider: un spider 2 plus à moteur V8 turbo central avant de 620 ch

La marque au Cheval Cabré lève le voile sur laéquipée d'unLe châssis de la Ferrari Roma Spider est dérivé de la Ferrari Roma mais intègre desinspirée de la solution utilisée sur la Ferrari Portofino M. Le seuil, un élément structurel primordial, a été spécifiquement développé pour la Ferrari Roma Spider tout comme certains éléments nécessaires à l'installation du toit souple ainsi que l'encadrement des montants avant / pare-brise.Les modifications apportées ont essentiellement porté sur l'arrière et sur l'harmonisation des lignes de la Ferrari Roma Spider lorsque le toit est ouvert.Pour redessiner la ligne de toit fast-back fuselée du coupé , il a fallu modifier laafin de l'intégrer dans le toit souple de sorte qu'elle puisse se plier sous le couvre-tonneau lorsque le toit est ouvert. Sur la Ferrari Roma Spider, l'élément de design original est une bande de la couleur de la carrosserie qui traverse la base du toit et sépare le spoiler actif en fibre de carbone du toit et la lunette arrière, créant un couvre-tonneau intégré. Lorsque le toit souple est abaissé, le spoiler actif se juxtapose visuellement à la banquette arrière et aux appuie-tête.Le spider reprend les proportions, les volumes et les spécifications du concept V8 2 plus de la Ferrari Roma. Il s'en distingue par l'intégration d'un toit souple, une solution qui fait son retour dans la gamme du Cheval Cabré sur un véhicule à moteur avant 54 ans après la 365 GTS4 de 1969.Le toit souple procure aux passagers un confort acoustique comparable au système de toit rétractable équipant les autres modèles spider Ferrari.Las'intègre à la géométrie du toit souple. Le tissu àatténue le bruit du vent et de la route, même à grande vitesse.Le confort de conduite lorsque le toit est ouvert est garanti par unau dossier des sièges arrière. Le déflecteur d'air peut être déployé à l'aide d'un bouton se trouvant sur le tunnel central.Les ressorts à gaz utilisés pour déployer le déflecteur d'air ont été conçus de façon à fonctionner de manière contrôlée et régulière lors de toutes les phases de mouvement et dans toutes les conditions. Le déflecteur d'air peut s'ouvrir à des vitesses allant jusqu'à 170 km/h. La possibilité d'ouverture du mécanisme est automatiquement limitée par la vitesse. Une fois en place, le déflecteur d'air peut être utilisé à n'importe quelle vitesse dans une configuration ouverte.Le déflecteur d'air conserve toutes les fonctionnalités propres à un véritable dossier : la surface sur laquelle sont assis les passagers arrière est rembourrée pour plus de confort alors que sa forme est telle que le déflecteur puisse s'ouvrir lorsque les sièges avant sont reculés. Le conduit central compense la pression d'air agissant de chaque côté, améliorant l'efficacité de son mouvement.Lea été conçu pour être léger et résilient : un mouvement en forme de Z replie le toit souple automatique en tissu enet jusqu'à une vitesse maximale de 60 km/h.Le tissu sur mesure spécial du toit souple est disponible en plusieurs options de personnalisation parmi lesquelles les tissus sophistiqués sur mesure et les coutures contrastées.Le spider 2 plus de la Maison de Maranello "offre une combinaison sans égale alliant élégance intemporelle, sensations de conduite, performances et confort à bord".D'une longueur de, la Ferrari Roma Spider affiche une largeur de 1 974 mm et une hauteur 1306 mm.Le toit souple compact permet d'avoir un coffre deet accroît la polyvalence du véhicule. Lorsqu'il est escamoté, le toit occupe une hauteur de 220 mm.Unvia le dossier des sièges arrière permet de transporter des objets plus volumineux.Le spider sportif Ferrari affiche un design italien intemporel. La voiture Ferrari réinterprète de manière contemporaine l'insouciance et la joie de vivre de la Ville Éternelle typique des années 50-60.La Ferrari Roma Spider se distingue par ses proportions harmonieuses et ses volumes épurés en phase avec la traditionnelle berlinette à moteur central avant.La Ferrari Roma Spider est caractérisée par unepartant du capot et venant souligner la silhouette épurée des ailes fuselées et le volume fastback du cockpit, ramassé et décalé vers l'arrière.Le refroidissement du moteur est assuré par une surface perforée aux endroits nécessaires.Les deux phares Full LED, traversés d'une barre lumineuse horizontale, suggèrent un élément de tension autour du véhicule.Les feux arrière sont sertis dans le volume, à la manière de pierres précieuses.Le spider sportif de Maranello dispose d'un aileron mobile arrière intégré à la lunette, qui vise à conserver l'élégance des lignes lorsque l'aileron est fermé et à garantir, grâce à son ouverture automatique une fois la voiture lancée à haute vitesse, un niveau d'aérodynamisme indispensable à une automobile aux prestations sportives caractéristique des voitures Ferrari Le châssis de la Ferrari Roma Spider utilise la technologie modulaire Ferrari. La carrosserie et le châssis ont été repensés en appliquant les méthodes d'allègement les plus récentes et les techniques de production les plus avancées de la firme de Maranello: le taux de composants entièrement neufs atteint 70 %.La Ferrari Roma Spider conserve les caractéristiques dynamiques de la Ferrari Roma.La Ferrari Roma Spider embarque un moteuravant associé à une boîte de vitesses à double embrayage 8 vitesses aux temps de passage de rapport rapides.Le moteurde 3 855 cm3 débite une puissance maximale deentre 5 750 et 7 500 tr/min et un couple maximal de 760 Nm entre 3 000 et 5 750 tr/min.Le système de propulsion est doté du système Variable Boost Management qui garantit une réponse immédiate aux commandes de l'accélérateur.Lapermet de réduire la consommation en carburant et d'améliorer le plaisir de conduite en ville et lors des épisodes d'arrêt et redémarrage. Elle offre également un passage des vitesses plus dynamique et offre des sensations plus fortes lors de la conduite sportive.La Ferrari Roma Spider à moteur central avant est dotée d'un rapport poids/puissance de 2,50 kg/ch.Le spider à moteur V8 turbo Ferrari atteint une vitesse de pointe sur circuit fermé supérieure à 320 km/h.Les(poids à sec) du spider V8 turbo Ferrari sont catapultés deet de 0 à 200 km/h en 9,7 secondes.La Ferrari Roma Spider dispose de plusieurs systèmes de dynamique du véhicule. Citons le Side Slip Control 6.0 avec le système manettino à 5 positions et le dispositif de contrôle de l'angle du virage par application d'une pression hydraulique sur le système de freinage Ferrari Dynamic Enhancer.Les phares Matrix LED et les systèmes Ferrari d'aide et d' assistance à la conduite , tels que le Cruise Control adaptatif, facilitent la conduite au quotidien et sur les longues distances.La sonorité de la ligne d'échappement a été entièrement repensée avec le retrait des silencieux et l'arrivée de clapets de dérivation suite au passage au système Gasoline Particulate Filter.L'approche de la forme de l'espace intérieur se singularise par la présence de deux cellules dédiées au conducteur et au passager, transposition du concept Dual Cockpit, déjà appliqué au tableau de bord, à l'ensemble de l'habitacle.La définition de l'espace intérieur est partie d'une refonte complète de l'IHM.Le volant haut de gamme est conçu selon la philosophie « les yeux sur la route, les mains sur le volant ». Toutes les commandes principales du véhicule sont actionnées grâce à un système tactile pour que le conducteur puisse garder les mains en permanence sur le volant.Le tableau de bord numérique de 16 pouces fournit au conducteur toutes les informations nécessaires, tandis que l'affichage central avec écran vertical de 8,4 pouces et le l'affichage passager permettent une utilisation hautement intuitive et aisée, aussi bien pour le conducteur que le passager.La clé dotée de la fonction Comfort Access permet d'accéder au véhicule en touchant un bouton positionné près de la poignée extérieure dissimulée.