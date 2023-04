La berline classique à trois volumes Mercedes Classe E offre une direction de l'essieu arrière

lève le voile sur la sixième génération de laLaMercedes entend faire le lien entre tradition et modernité.Des bossages accentuent le capot moteur.Un détail sur la face avant illustre le lien entre tradition et modernité.Une surface semblable à unerelie la calandre aux phares.L'insert en noir brillant rappelle visuellement les modèles électriques Mercedes-EQ.Laest progressive ou classique, selon la ligne d'équipement.Unest disponible en option. Sur le cadre éclairé de la calandre, les baguettes chromées recouvrent deux fibres optiques. La lumière est injectée dans les faisceaux de fibres optiques via des modules LED.La Classe E est dotée de série dehautes performances . En option, les Projecteurs Digital Light sont disponibles avec ou sans fonction de projection. Toutes les variantes de phares offrent un design distinctif de jour comme de nuit. Les feux de jour ont la forme d'un sourcil, typique de la marque.Les feux à LED en deux parties offre un design particulier de jour comme de nuit avec un aspect étoilé.En vue latérale, leest particulièrement mis en valeur.Lessont disponibles en option.Les deux lignes de caractère distinctes sur le côté soulignent le caractère sportif de la voiture La Classe E affiche les proportions d'une berline classique à trois volumes.La Classe E est longue de, large de 1 880 millimètres et haute de 1 468 millimètres.Le court porte-à-faux avant et le long capot moteur sont suivis par un habitacle reculé.L'habitacle est généreusement dimensionné, notamment grâce à l'empattement long de 2 961 millimètres.Le volume de chargement de la berline à coffre séparé peut atteindreLa planche de bord est un élément marquant de l'expérience numérique dans l'habitacle.Las'étend jusqu'à l'écran central. L'écran passager avant est optionnel.Les modèles sans écran passager avant possèdent un grand insert décoratif qui s'étend jusqu'au centre. Détaché visuellement, l'écran central semble flotter au-dessus de la surface concave de l'élément décoratif.La partie avant de la planche de bord arbore la bande lumineuse de l'éclairage d'ambiance actif. Elle part du pare-brise, passe devant les montants A et se dirige vers les portes en formant un grand arc de cercle.L'écran conducteur haute résolution se trouve dans le champ de vision du conducteur.Lase raccorde de manière rectiligne à la partie inférieure de la planche de bord. A l'avant, un compartiment de rangement avec couvercle et porte-gobelets est intégré dans l'insert décoratif de forme tridimensionnelle. Un accoudoir au rembourrage doux se trouve à l'arrière de la console centrale.L'architecture électronique est davantage déterminée par le logiciel que par le matériel. Les fonctions de calcul de domaines se font dans une seule unité de calcul. Les écrans et le système d'infodivertissement MBUX se partagent un ordinateur central de véhicule très performant. Ce mode de multiplexage augmente les performances et la rapidité des flux de données.Grâce à l'(optionnel) avec visualisation sonore, les passagers peuvent « vivre » les morceaux de musique et les sons des films ou des applications. La visualisation s'effectue sur le bandeau lumineux de l'éclairage d'ambiance actif. Des rythmes rapides peuvent provoquer des changements de lumière rapides tandis que des rythmes fluides peuvent créer des transitions d'ambiances lumineuses douces.Deux styles d'affichage (classique et sportif) et trois modes (navigation, assistance, service) permettent de personnaliser le graphisme des écrans. L'affichage des icones principaux (« Main Icons ») sur les écrans s'inspirent des couleurs des tuiles des smartphones.En fonction des pays, la transmission des données s'appuie sur un module de communication utilisant la 5G. Cette norme de téléphonie mobile atteint des débits de données beaucoup plus importants que le LTE/UMTS.Le programme de divertissement de la Classe E est plus interactif que jamais. Les experts en logiciels de Mercedes-Benz ont développé une nouvelle couche de compatibilité qui permet l'installation d'applications tierces disponibles sur l'écran central : la plateforme de divertissement « TikTok », le jeu « Angry Birds », l'application de collaboration « Webex » et l'application bureautique « Zoom » ainsi que le navigateur « Vivaldi ».Une caméra à selfie et vidéo (composant de l'option Super-écran MBUX) est également disponible sur le haut de la planche de bord.Avec la clé de véhicule digitale, l'iPhone et l'Apple Watch deviennent des clés de voiture. Si le conducteur a sur lui un terminal compatible, il peut l'utiliser pour démarrer et verrouiller la Classe E. Le partage de clés est également possible. La Clé de véhicule digitale peut être partagée avec 16 personnes au maximum.La voiture peut mémoriser grâce à l'intelligence artificielle (IA) les systèmes de confort utilisés de manière répétée par le conducteur et automatiser les fonctions lorsque les mêmes conditions se représentent.Le passager avant peut visualiser sur l'écran des contenus dynamiques tels que la télévision ou la vidéo en streaming pendant la conduite. Pour que le conducteur soit protégé contre la distraction, le conducteur ne peut pas reconnaître le contenu sur l'écran du passager avant pendant la conduite.La Classe A affiche une valeur, égalisant la valeur de son prédécesseur, alors que la surface frontale A est légèrement plus grande sur la nouvelle génération de la Classe E (0,236 m2) que sur la précédente (0,234 m2).La Classe E est disponible en option avec le Pack Technique. Il comprend la suspension pneumatique intégrale Airmatic avec amortissement réglable en continu ADS plus et laL'Airmatic avec coussins d'air et amortisseurs ADS plus adaptatifs réagit avec une grande sensibilité.La Classe E se montre agile et stable à la fois avec la direction de l'essieu arrière en option. L', ce qui réduit le diamètre de braquage de 90 centimètres. Sur les modèles de la Classe E avec 4Matic, le diamètre de braquage est de 11,1 mètres, tandis que sur les versions à propulsion arrière, il s'élève à 10,8 mètres.Lede série peut être lancé via l'écran tactile. Il est possible de se garer et de sortir d'une place de parking de manière automatisée plus rapidement qu'auparavant.La moitié des modèles de la Classe E proposés en Europe au moment du lancement sont des hybrides rechargeables de quatrième génération : trois des six versions de la Classe E combinent les avantages d'un véhicule à moteur thermique avec ceux d'une voiture électrique (E 300 e de 204 ch, E 300 e 4Matic de 204 ch et E 400 e 4Matic de 252 ch avec une puissance électrique supplémentaire de 129 ch).Avec une puissance d'entraînement électrique de 129 ch (95 kW) et une, lespeuvent rouler en mode électrique sans utiliser le moteur thermique dans de nombreux cas et pendant de nombreuses journées.Les moteurs diesel et les moteurs à essence (E 200 de 204 ch, E 220 d de 197 ch et E 220 d 4Matic de 197 ch avec une puissance électrique supplémentaire de 23 ch) disposent, en plus de la suralimentation par turbocompresseur, d'une assistance intelligente avec un(ISG). Ce sont des moteurs semi-hybrides ou hybrides légers. La puissance du moteur électrique est de 23 ch (17 kW) et le couple de 205 Nm.Le concept de sécurité de la Classe E repose sur une carrosserie avec uneet des. Les ceintures de sécurité et les airbags sont adaptés de manière ciblée à cette situation. En cas d'accident, ils peuvent être activés avec un effet protecteur pour les occupants adapté à la situation.En plus des airbags conducteur et passager avant, un airbag genoux côté conducteur est de série. Celui-ci peut protéger les jambes du contact avec la colonne de direction ou le tableau de bord en cas de collision frontale grave. Les airbags rideaux de série permettent de réduire le risque de choc de la tête contre la vitre latérale ou contre des objets pénétrant dans l'habitacle. L'airbag rideau s'étire du montant A au montant C tel un rideau pour couvrir toute la surface des vitres latérales en cas de collision latérale grave. Si un retournement est détecté, les airbags rideaux peuvent être activés des deux côtés. En plus du système de protection de la tête, les airbags latéraux peuvent couvrir la zone du thorax en cas de collision latérale grave, et ce même sur les sièges arrière extérieurs, en option . Les véhicules sont équipés d'un airbag médian. Des prétensionneurs et limiteurs de force pyrotechniques sont de série sur toutes les places extérieures.De multiples composants de la Classe E sont fabriqués en partie à partir de. Le siège de base de la Classe E est revêtu de laine d'alpaga non teinte, associée à un matériau recyclé. La mousse des sièges est composée de matières premières recyclées et certifiées selon l'approche du « bilan de masse ».Les premières livraisons de la nouvelle Mercedes Classe E en Europe débuteront à l'automne 2023.Depuis plus de 75 ans, la Mercedes Classe E est la berline de luxe de référence dans la catégorie moyenne supérieure.Mercedes-Benz a produit