La Hyundai i20 s'offre un design modernisé

Las'offre un léger restylage.La citadine Hyundai arbore unLa forme et le dessin de son, ainsi que sa, ont fait l'objet d'unepour afficher un look moderne rehaussé de touches de sportivité.La poupe bénéficie d'unet deLa Hyundai i20 conserve son allure dynamique grâce à saet à son long empattement. Ces caractéristiques contribuent à améliorer l'aérodynamisme du véhicule en réduisant sa résistance au vent, ce qui a pour effet d'optimiser son rendement énergétique.Laest soulignée par desLa citadine Hyundai est disponible en huit coloris extérieurs (Lucid Lime Metallic, Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Atlas White, Phantom Black Pearl, Aurora Grey Pearl, Dragon Red Pearl et Mangrove Green Pearl) et propose en option un toit noir biton.Dans l'habitacle, les ampoules ont été remplacées par des LED pour offrir un meilleur éclairage de l'habitacle, et un éclairage d'ambiance multicolore.La i20 intègre de série un combiné d'instrumentation avec, des ports USB-C, une fonction e-Call reposant sur le réseau 4G, et des mises à jour cartographiques à distance.Elle reprend également des fonctionnalités de sa devancière, telles que leset le, Apple CarPlay et Android Auto , le socle de recharge par induction, et le système télématique Bluelink.La i20 est disponible avec la(DCT-7) ou la(iMT). Lorsque le conducteur relâche la pédale d'accélérateur, l'iMT peut désolidariser le moteur de la transmission, et favoriser ainsi de réelles économies de carburant en permettant au véhicule de passer en mode décélération.Sous le capot, la i20 peut associer laau moteur 1.0 T-GDi – disponible en version 100 ch. Le système hybride léger 48 V contribue à réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 Un plus grand nombre d'Hyundai Smart Sense sont de série.Le système de freinage d'urgence autonome (FCA) en zone urbaine et interurbaine avec détection des piétons intègre la fonction cyclistes. Le système contribue à détecter et à éviter les collisions éventuelles avec les obstacles en amont.L'assistance active au suivi de voie (LFA) permet de maintenir le véhicule dans sa voie de circulation.Plusieurs systèmes de sécurité sont également disponibles en option.L'alerte de circulation transversale à l'arrière avec fonction freinage (RCCA) serre les freins si elle détecte un risque de collision avec d'autres véhicules à l'arrière ou sur les côtés lorsque la i20 quitte une place de stationnement en marche arrière.Le système de surveillance active des angles morts (BCA) affiche une alerte visuelle sur les rétroviseurs extérieurs en cas de détection d'un autre véhicule. Si nécessaire, il s'active pour éviter tout risque de collision ou en réduire la gravité.Le régulateur de vitesse adaptatif (NSCC) utilise le système de navigation du véhicule pour anticiper les virages ou lignes droites sur autoroute, et ajuste la vitesse du véhicule en conséquence pour une plus grande sécurité de conduite.Le lancement de la i20 restylée est prévu pour le troisième trimestre 2023 dans l'usine turque de Hyundai située à Izmit.