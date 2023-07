Le grand monospace électrique Mercedes-Benz EQV affiche un design extérieur et intérieur plus luxueux

Leaffiche un design extérieur et intérieur encore plus luxueux et bénéficie de nouveaux équipements de confort et de systèmes d' assistance à la conduite Le design avant de l'EQV se caractérise par uneet par un pare-chocs aux lignes puissantes.Ce look revisité confère à l'EQV une image plus caractéristique.Les, disponibles de série ou en option selon la ligne d'équipement, confèrent une touche d'élégance supplémentaire à l'EQV.À l'arrière, le pare-chocs et les feux à LED au design inédit confèrent une allure statutaire.Le contour des feux arrière est assombri, ce qui crée une signature lumineuse plus précise.Le design intérieur complète visuellement le look extérieur modernisé de l'EQV.Il se caractérise par le passage auLe poste de conduite se caractérise principalement par un tableau de bord revisité doté d'un écran tactile, de nouvelles grilles d'aération et une nouvelle génération de volants avec reconnaissance capacitive mains libres.L'EQV dispose deLa console centrale prend en charge la recharge sans fil des smartphones (option).Parmi les nouveaux équipements de confort de série ou option, figurent la fonction de, un volant chauffant et un éclairage arrière à intensité variable pour la conduite de nuit.L'64 couleurs permet de créer une ambiance encore plus personnelle et chaleureuse.Pour faciliter l'accès à l'arrière, l'EQV est équipé de série d'Le grand monospace électrique Mercedes-Benz est équipé de série de la dernière génération du système d'infodivertissement(Mercedes-Benz User Experience). Avec le nouveau MBUX, l'EQV bénéficie de fonctions supplémentaires telles que le streaming musical, le système Energizing Comfort Control et la navigation avec réalité augmentée.Le concept d'affichage et de commande émet des suggestions personnalisées pour de nombreuses fonctions d'infodivertissement, de confort et du véhicule. Il se commande à partir de l'écran central, des boutons Touch Control sur le volant ou via l'assistant vocal « Hey Mercedes ».Parmi les avantages de la nouvelle génération MBUX figurent une puissance de calcul accrue, , des fonctions et des vues électro-spécifiques supplémentaires, ainsi que des fonctions d'aide au stationnement qui s'affichent sur l'écran central.Un grand nombre d'options digitales sont disponibles avec le système d'infodivertissement MBUX. Il s'agit notamment de services tels que l'entretien, la gestion des accidents et des pannes mais aussi de services à distance tels que le verrouillage et le déverrouillage des portes et l'ouverture et la fermeture des vitres via l'application Mercedes me.Parmi les autres services utiles, il convient de citer la navigation avec Live Traffic Information, la communication Car-to-X et les fonctions MBUX étendues avec l'assistant vocal « Hey Mercedes ».Leest disponible sur l'EQV. Il permet d'accéder à plus de 500 000 bornes de recharge en Europe (dont le réseau européen de recharge rapide Ionity). Le grand monospace électrique est équipé du système Plug & Charge permettant de recharger et de payer très rapidement et très facilement aux bornes de recharge compatibles. L'authentification manuelle n'est pas nécessaire car la borne de recharge communique directement avec le véhicule via le câble de recharge.Grâce au système MBUX, l'EQV est intégré dans l'écosystème électromobile de navigation intelligente avec une gestion active de l'autonomie ainsi que des services et applications basés sur le cloud. Tous les affichages et réglages spécifiques à la mobilité électrique peuvent être commandés via l'écran central haute résolution du MBUX. Les conducteurs peuvent activer la pré-climatisation, adapter les paramètres de charge et utiliser la navigation à l'aide des fonctions Electric Intelligence et Mercedes me Charge.L'EQV bénéficie de série dedotés de fonctions supplémentaires Polo : Attention Assist (Système de détection de somnolence), Headlamp Assist (Système d'allumage automatique des feux de route) avec détecteur de pluie, Assistant de régulation de distance Distronic actif, Active Brake Assist (Système d'assistance au freinage avec fonction cross-trafic), Blind Spot Assist (Système d'avertissement d'angle mort), Active Lane Keeping Assist (Système d'alerte de franchissement de ligne), Intelligent Speed Assist (Système d'adaptation intelligente de la vitesse) et le Park Package (Système d'assistance au stationnement).L'maintient automatiquement la vitesse définie et la distance de sécurité avec le véhicule situé devant. La limite de vitesse peut être adoptée d'une simple pression sur un bouton. Le système utilise les informations des caméras et des capteurs radar. La distance souhaitée peut être réglée sur quatre niveaux différents. Si la circulation devant s'arrête, le véhicule peut freiner automatiquement jusqu'à s'arrêter. Si la circulation redémarre dans les trois secondes, le véhicule repart automatiquement (suivi automatique des embouteillages). Dans le cas contraire, il suffit d'appuyer sur un bouton ou sur l'accélérateur pour démarrer.Le(Blind Spot Assist) utilise un radar pour surveiller les zones latérales du véhicule qui ne sont pas couvertes par les rétroviseurs extérieurs. En cas de danger, il émet un signal sonore et visuel via l'affichage d'un triangle dans les rétroviseurs extérieurs.Le(Active Lane Keeping Assist) s'active le véhicule quitte accidentellement sa voie à partir de 70 km/h et intervient en agissant sur la direction plutôt que sur le freinage.Le(Attention Assist) détecte lorsque les conducteurs présentent des signes croissants d'inattention et de fatigue et les invite à faire une pause par des moyens sonores et visuels.Le(Active Brake Assist avec fonction trafic transversal ) permet d'éviter les collisions par l'arrière et les accidents avec des véhicules arrivant en sens inverse, les piétons et les cyclistes.L'Active Brake Assist, l'assistant de freinage d'urgence actif, inclut la fonction d'intersection et peut avertir s'il existe un risque de collision avec des véhicules traversant la route ou venant en sens inverse, en cas de manœuvres de dépassement dangereuses mais aussi intervenir pour freiner en cas d'urgence et fournir une assistance dans les virages.Le(Assistant feux de route avec détecteur de pluie) allume et éteint les feux de croisement pendant la conduite, en fonction des conditions de luminosité du moment. Le gain de confort est particulièrement appréciable lorsque les conditions de luminosité changent fréquemment, à l'entrée et à la sortie de tunnels, des passages souterrains ou dans les parkings à étages. Le détecteur de pluie active et désactive les essuie-glaces de manière entièrement automatique. Il réagit à la pluie et à la bruine.Lesavec Highbeam Assist Plus sont disponibles. Chaque phare est doté de 84 LED commandées individuellement, ce qui permet un ajustement rapide et précis des phares à la situation de circulation du moment. Highbeam Assist Plus éclaire la route en permanence sans éblouir les autres usagers.L'avec Parktronic et caméra de recul (Pack Stationnement avec caméra de recul) aide le conducteur à se garer et à sortir d'une place de stationnement et l'assiste au niveau de la direction pendant les manœuvres de stationnement. Le système peut se garer en épi en marche avant ou arrière et effectuer des créneaux en marche arrière. Une fois que l'assistant de stationnement actif s'est garé, il aide également le conducteur à sortir de la place de stationnement. La fonction Parktronic permet aussi de détecter des obstacles latéraux.D'autres systèmes d'aide à la conduite sont combinés dans le pack d'assistance à la conduite, notamment : l'Active Distance Assist Distronic (Assistant de régulation de distance Distronic actif) avec adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire et redémarrage automatique étendu dans les embouteillages, Active Steering Assist (Assistant directionnel actif) et Active Speed Limit Assist (Assistant de limitation de vitesse actif).Leest disponible pour un stationnement pratique et rapide. Il offre une visualisation à 360 degrés du stationnement assisté par caméra à l'aide d'images 3D. Le Pack Stationnement comprend l'Active Parking Assist (assistant de stationnement actif), la fonction Rear Cross Traffic Alert (Alerte en cas de détection de trafic transversal), la fonction Pedestrian Emergency Braking (Freinage d'urgence piéton) et la fonction Drive-Away Assist (Assistance anti-collision au démarrage).Le Pack Stationnement avec caméra à 360 degrés comprend également un assistant de manœuvre avec remorque en combinaison avec un attelage remorque et une transmission automatique.L'EQV se décline dans la ligne Avantgarde.Les équipements fonctionnels qui sont généralement achetés ensemble sont regroupés dans des packs.Il existe également en option des packs design tels que le pack design extérieur et le pack design intérieur.L'EQV s'adresse aux familles et amateurs de loisirs mais aussi aux VIP et aux PDG.Le positionnement plus affirmé en termes de luxe de l'EQV vise à prioriser les secteurs à forte marge.En plus de l'Europe, le véhicule de taille moyenne électrique est apprécié sur le marché asiatique.