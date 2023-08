La Ford Mustang GTD reprend la technologie de course de la Mustang GT3 pour la route

Conçue pour rivaliser avec les meilleures voitures de sport européennes, laest la Mustang la plus avancée de tous les temps.La Mustang GTD est une édition limitée d'une voiture performance homologuée pour la route, conçue parallèlement à la voiture de course Mustang GT3 qui participera à la course du Mans en 2024.La Mustang GTD estLa supercar Ford reprend la technologie de course de la Mustang GT3 enveloppéeChaque pièce de la Ford Mustang GTD a été conçue à dessein et précision.Chaque forme est dictée par la fonction.La Mustang GTD est conçue pour aller vite sur un circuit et pour être la Mustang de route la plus rapide de tous les temps.La supercar Ford vise un temps inférieur à 7 minutes sur le Nürburgring.La Mustang GTD est maintenue fermement au sol grâce à une force d'appui générée par uneet une adhérence offerte par desmontés sur une suspension avant à bras courts et longs à double hauteur de conduite avancée, ainsi qu'une suspension arrière à multi-bras.Elle s'arrête avec autorité grâce à des, et une boîte de vitesses à double embrayage à 8 rapports montée à l'arrière et un arbre de transmission léger en fibre de carbone pour une répartition du poids proche de 50/50.Le tout est propulsé par un, dont la puissance est estimée à 800 chevaux.Chaque ligne de la Mustang GTD favorise les performances aérodynamiques à la vitesse du circuit, depuis le, le capot ventilé et les ailes jusqu'à l', disponible en option.La Mustang GTD tire parti de l'utilisation intensive de panneaux de carrosserie en fibre de carbone pour réduire le poids, abaisser le centre de gravité et améliorer la réactivité.Les ailes, le capot, le cache qui remplace le capot du coffre, les seuils de porte, le splitter avant, le diffuseur arrière et le toit sont en fibre de carbone, avec en option des boucliers avant et arrière en fibre de carbone.Le pack aérodynamique (disponible en option), qui comprend un plateau aérodynamique complet sous la carrosserie, est exécuté en fibre de carbone et comprend des caractéristiques inaugurées dans les courses automobiles , ainsi que certaines technologies interdites en course, telles que les volets avant à commande hydraulique pour gérer le flux d'air afin d'obtenir un équilibre aérodynamique en coordination avec l'aileron arrière actif.Là où il y avait un coffre se trouvent maintenant la, un système de contrôle hydraulique et un système de refroidissement de la boîte-pont qui utilise un couvercle inspiré de la course automobile qui remplace le couvercle du coffre et comprend deux écopes d'air pour canaliser l'air de la vitre arrière dans la zone et à travers les échangeurs de chaleur.La combinaison des caractéristiques aérodynamiques se traduit par une force d'appui massive équilibrée entre les essieux avant et arrière, ce qui permet d'augmenter la vitesse dans les virages, d'obtenir un contrôle constant et des temps au tour compétitifs sur certains des circuits les plus infernaux du monde.La Mustang GTD utilise un V8 suralimenté de 5.2 litres avec deux entrées d'air et le premier système d'huile moteur à carter sec monté sur une Mustang de route pour aider à maintenir le moteur lubrifié lors de virages soutenus et exigeants.La ligne rouge du moteur à plus de 7 500 tr/min génère des notes exceptionnelles à travers le système d'échappement à soupapes actives en titane disponible en option.La puissance est transmise du moteur aux roues arrière par l'intermédiaire d'unpour uneentre l'avant et l'arrièreLes performances de la Mustang GTD sont améliorées par une suspension semi-active qui peut varier à la fois les taux de ressorts et la hauteur de conduite. La technologie d'amortisseur à tiroir adaptatif, avec une suspension à double tarage et hauteur de ressort actionnée hydrauliquement, offre deux états qui améliorent les performances sur route et sur piste de manière indépendante.Les réglages de la suspension permettent d'abaisser la hauteur de caisse de près de 40 mm en mode piste et d'élargir la voie de près de 10 cm par rapport à la Mustang GT.La suspension avant à bras court et long améliore la rigidité latérale et la cinématique dans les virages à forte pente.La suspension arrière présente une architecture à biellettes et culbuteurs intégrés où les amortisseurs Adaptive Spool Valve et les ressorts hélicoïdaux sont disposés en croix horizontale et intégrés à un cadre auxiliaire tubulaire de type sport automobile, solide, rigide et léger. Cette architecture crée un rapport de mouvement de 1:1 entre la tige de poussée et l'amortisseur, de sorte que la voiture réagit avec précision aux conditions de piste.  L'adhérence et la stabilité en virage de la Mustang GTD sont assurées par des pneus avant de 325 millimètres de large et des pneus arrière de 345 millimètres, montés sur des jantes en aluminium forgé de 20 pouces ou sur des jantes en magnésium forgé disponibles en option.Derrière les roues se trouvent d'imposants freins Brembo en céramique de carbone, optimisés pour rejeter la chaleur, ce qui permet un freinage plus dur et plus cohérent dans la zone de freinage. La chaleur des freins arrière est évacuée à l'aide de conduits de refroidissement montés sous la suspension arrière.   La Mustang GTD est dotée de la technologie du contrôle de traction variable en mode piste. Il permet au conducteur de repousser les limites de la voiture en modulant la puissance du moteur et l'intrusion de l'antipatinage. Les réglages peuvent être effectués sans lâcher le volant, ce qui permet au conducteur d'adapter les conditions du circuit à ses capacités de conduite.   La Mustang GTD utilise une architecture électrique avancée issue de la Mustang de septième génération, ce qui permet d'offrir une connectivité sans faille, une myriade de modes de conduite personnalisés et des mises à jour logicielles en temps réel.Des matériaux haut de gamme ont été utilisés pour les finitions intérieures de l'habitacle, tel que du daim Miko associé au cuir et à la fibre de carbone.Des écrans numériques offrent au conducteur une expérience de conduite interactive et intuitive.Les sièges Recaro spécialement conçus pour les journées sur circuit sont associés à des palettes de changement de vitesse en titane imprimées en 3D, un sélecteur rotatif et une plaque de numéro de série, tous fabriqués à partir de pièces en titane de Lockheed Martin F-22 retirées de la circulation. La banquette arrière a été supprimée pour réduire le poids et libérer de l'espace de chargement.La production de la Mustang GTD commencera à l'usine Ford Flat Rock, puis elle sera transportée vers les installations de Multimatic à Markham, au Canada, où elle sera fabriquée à la main par les équipes de Ford Performance et de Multimatic.La Mustang GTD sera disponible fin 2024, début 2025.La production de la Mustang GTD sera limitée.