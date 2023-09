La Mini Cooper électrique revendique une sensation de « go-kart » sans émissions à l'usage

La Mini Cooper électrique de nouvelle génération est à la fois un modèle iconique de Mini avec un design épuré caractéristique mais aussi un symbole de l'électromobilité de la marque anglaise.



La Mini Cooper électrique de nouvelle génération revendique une sensation de « go-kart » électrique sans émissions à l'usage.



Design extérieur



La Mini 3 portes de nouvelle génération se positionne comme l'icône de la marque anglaise.



La silhouette présente des proportions caractéristiques traditionnelles Mini : des porte-à-faux courts, un capot compact et un empattement long qui contrastent avec les grandes roues.



Des éléments esthétiques extérieurs souligne l'orientation urbaine et contemporaine du modèle.



Des détails tels que les poignées de porte affleurantes ainsi que la disparition des passages de roues en plastique contribuent à apporter une image moderne à l'extérieur et permettent de faire ressortir des surfaces lisses.



Le design met davantage l'accent sur la carrosserie en elle-même.



L'aspect visuel, en trois parties bien distinctes, caractéristique du profil de la citadine anglaise est préservé alors que les surfaces vitrées périphériques et le toit contrastant continuent d'offrir à la Mini Cooper un style intemporel.



L'avant de la Mini Cooper électrique se caractérise par ses emblématiques projecteurs ronds.



La nouvelle calandre octogonale, avec son contour affiné, confère à cette cinquième génération plus de caractère que la calandre hexagonale de la génération précédente.



La couleur « Vibrant Silver » remplace le chrome et met en valeur la face avant de la nouvelle Mini Cooper purement électrique.



Les feux de jour offrent des signatures lumineuses personnalisables. Les faisceaux de lumière horizontaux font partie du premier niveau de finition « Essential ». En option, les feux de jour peuvent être modifiés pour créer trois signatures lumineuses réglables, mettant en valeur le caractère distinctif de la Mini.



Les phares avant ne sont plus encadrés par des éléments chromés.



La face avant est renforcée par un capot aux courbures sculpturales et à la découpe nette.



Le profil de la Mini Cooper électrique est épuré et limpide. La réduction du nombre d'éléments de design place la teinte de la carrosserie au centre du design. Les soubassements noirs rapprochent visuellement la voiture de route et renforcent sa présence.



La citadine électrique anglaise allie une esthétique moderne et traditionnelle avec des propriétés aérodynamiques de tout premier ordre avec un Cx de 0,28.



La Mini Cooper électrique possède une partie arrière au design modernisé, dotée de surfaces lisses et de feux arrière affleurant.



Les feux verticaux arrière peuvent être personnalisés. Le troisième feu stop et le feu antibrouillard arrière sont intégrés aux lignes de la poupe.



Une bande noire divise horizontalement la partie arrière.



Design intérieur



La planche de bord minimaliste est structurée autour d'un combiné d'instruments rond placé au centre et souligné par une « toggle bar ».



Aucun écran ne se positionne derrière le volant.



L'affichage tête haute optionnel offre la possibilité de présenter les principales données de conduite dans le champ de vision du conducteur, en complément de l'affichage de l'écran central circulaire OLED.



Le tableau de bord incurvé présente des surfaces textiles en polyester recyclé utilisant un procédé de couture spéciale.



L'intérieur bicolore se décline en différentes couleurs selon le niveau de finition choisi.



Les aérateurs horizontaux sont très fins et non plus circulaires.



Le toit panoramique en verre optionnel rend l'intérieur lumineux.



L'accoudoir, monté sur le siège conducteur, offre plus d'espace au niveau de la console centrale.



Grâce à la banquette arrière rabattable 60/40, le coffre de 200 litres, peut être agrandi, pour offrir un volume de chargement pouvant aller jusqu'à 800 litres.



Les câbles de recharge électrique peuvent être rangés dans un sous-plancher.



Ecran central circulaire OLED



L'écran central circulaire OLED haute résolution est une composante clé de l'habitacle et regroupe nombreuses fonctionnalités. L'écran a été rapproché du conducteur, ce qui le rend particulièrement facile à atteindre.



L'interface Mini, qui présente un diamètre de 24 cm, est plus ergonomique et utile pour le conducteur.



Grâce au Mini Operating System 9, les fonctionnalités peuvent être utilisées à l'aide du toucher ou de la commande vocale.



La logique d'utilisation fait écho aux smartphones actuels.



La partie supérieure de l'écran OLED contient des informations pertinentes relatives au véhicule, telles que la vitesse et l'état de charge de la batterie. Lorsque l'on appuie sur l'indicateur de vitesse, un grand écran bien visible s'affiche comportant un compteur de vitesse en plein écran.



Dans le menu principal, les autres « widgets » sont affichés sous forme de vignettes à gauche et à droite du bouton « Menu ». Ils peuvent être affichés et sélectionnés via un balayage vers le centre.



Dans la partie inférieure de l'écran OLED, les éléments « Navigation », « Médias », « Téléphone » et « Climatisation » peuvent être sélectionnés directement d'un simple touché.



Les autres fonctions sont accessibles via le menu de la même manière que sur un smartphone.



Le bouton d'accueil permet de revenir à l'affichage initial d'un simple clic.



Mini Experience Modes



Les « Mini Experience Modes » (« Core », « Green » et « Go-Kart ») possèdent chacun leurs spécificités.



Les différents « Mini Experience Modes » peuvent être activés simplement en appuyant sur la commande centrale « Experiences ».



Le mode « Go-Kart » met en valeur l'ADN sportif de la Mini Cooper électrique en jouant sur le côté émotionnel et en ajustant l'agilité et la stabilité du châssis.



Le mode « Green » optimise l'efficience de la batterie en assurant une autonomie maximale.



Quatre modes supplémentaires sont disponibles avec l'option « Mini Experience Modes » qui intègre un mini-projecteur situé à l'arrière de l'écran central circulaire OLED. Le projecteur affiche des combinaisons de couleurs et de motifs spécifiques.



Mini Intelligent Personal Assistant « Hey Mini ! »



De nombreuses fonctions peuvent être contrôlées à l'aide de l'assistant vocal Mini.



Le Mini Intelligent Personal Assistant peut être activé en prononçant « Hey Mini ! » ou en utilisant le bouton « push-to-talk » situé sur le volant.



L'interaction faisant suite à la commande vocale se fait sur l'écran OLED circulaire sous forme d'une animation graphique centrée autour d'un avatar. Les demandes orales sont transmises instantanément et visualisées sur l'écran. Le conducteur peut contrôler la navigation, la téléphonie, et le divertissement grâce à la voix.



Mini Operating System 9



Le Mini Operating System 9 est basé sur un logiciel Android Open Source Project (AOSP).



Au centre de l'écran, se trouve le menu de démarrage, où le contenu personnalisé peut être sélectionné et lancé grâce à un balayage. Dans la partie inférieure de l'écran, on retrouve la barre d'état fixe contenant les éléments du menu tels que « Navigation », « Médias », « Téléphonie », «Toutes les applications » et, selon la situation, « Maison », qui peut être sélectionné directement.



La barre d'options peut être activée via le bouton « étoile » situé sur le volant multifonction.



La zone supérieure de l'écran est réservée aux contenus relatifs à la conduite tels que la vitesse et les informations concernant l'état du véhicule.



L'affichage tête haute, disponible en option, permet au conducteur de retrouver les informations importantes dans son champ de vision.



La température pour le conducteur et le passager à l'avant est affichée en permanence sur les bords gauches et droits de l'écran.



Le paramétrage de la climatisation est également intégré à l'écran central circulaire OLED et peut toujours être réglé par commande tactile ou vocale.



Systèmes d'aides à la conduite



Outre les fonctions de stationnement automatique proposées par le « Parking Assistant », le « Park Assistant Plus », disponible en option, simplifie le stationnement. Grâce à ses 12 capteurs à ultrasons et ses quatre caméras à vision panoramique, la citadine électrique peut identifier les places de stationnement libres et être autonome pour effectuer des manœuvres dans des espaces restreints.



Le Mode Exploration permet de se garer simplement à l'aide d'un smartphone si l'espace sur le côté est trop limité pour laisser descendre ou monter le conducteur.



Avec la fonctionnalité « Mini Digital Key Plus » en option, le smartphone se transforme en clé, permettant l'ouverture automatique de la voiture. La clé digitale peut être transférée à différents utilisateurs.



Sensation « Go-kart » électrique



Dotée de nouvelles batteries, la Mini Cooper électrique est disponible en motorisation E mais également en motorisation SE.



Le moteur électrique de 184 ch (135 kW) de la Mini Cooper E génère un couple de 290 Nm, permettant au véhicule d'effectuer le 0 à 100 km/h en 7,3 secondes.



Avec une puissance de 218 ch (160 kW), la Mini Cooper SE passe de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes avec un couple maximal de 330 Nm.



Dynamique de conduite



Une largeur de voie et un empattement légèrement augmentés constituent la base de la dynamique de conduite.



La voiture est équipée d'une suspension et d'un système d'amortissement conçus pour procurer un dynamisme remarquable.



Combiné à un toucher de route précis, des freins puissants et un centre de gravité bas grâce à la batterie haute tension installée dans le plancher, la Mini Cooper électrique revendique un plaisir de conduite élevé lors des trajets du quotidien.



Grâce des barres stabilisatrices rigides, le conducteur fait l'expérience d'un agrément de conduite amélioré dans les virages et bénéficie d'une direction plus précise.



Avec un diamètre augmenté à 635 mm, les roues de la Mini Cooper électrique lui confèrent un fort caractère esthétique tout en offrant plus de confort et de performance.



La largeur des roues 17 et 18 pouces, disponibles en option, est respectivement augmentée de 10 et 20 mm pour atteindre 205 et 225 mm. Cela permet d'accentuer la sensation de « Go-kart ». Les jantes disponibles vont de 16 à 18 pouces.



Le réglage précis de la direction et de tous les systèmes de contrôle de stabilité, garantit une conduite à la fois dynamique dans toutes les situations.



Autonomie électrique



L'autonomie, déterminée selon le cycle de test WLTP, est de 305 kilomètres pour la Mini Cooper E, grâce à une batterie haute tension d'une capacité de 40,7 kWh.



Pour la Mini Cooper SE, l'autonomie atteint 402 kilomètres grâce à une capacité de batterie de 54,2 kWh.



Recharge électrique



La batterie de la Mini Cooper électrique peut être rechargée avec un courant alternatif allant jusqu'à 11 kW.



En courant continu, la Mini Cooper E et la Mini Cooper SE revendiquent respectivement une puissance de recharge de 75 kW et de 95 kW.



Dans une station de charge rapide, la batterie peut être rechargée de 10 % à 80 % en un peu moins de 30 minutes



En fonction des conditions météorologiques, et lorsque la navigation est active, la MINI Cooper électrique veille à ce que sa batterie haute tension atteigne à l'avance la température idéale pour une recharge efficace. Cela permet de réduire le temps de recharge lorsque les températures extérieures sont basses.



Le conducteur peut optimiser la recharge de la batterie du véhicule grâce à des réglages faciles à comprendre. Il est possible de sélectionner l'heure de début de la recharge ou de définir une fenêtre temporelle spécifique. Il est également possible de déterminer à l'avance un niveau de charge cible. La fin de la recharge peut être réglée afin de correspondre à une heure de départ sélectionnée, et l'habitacle de la Mini peut être climatisé à la température souhaitée à ce moment-là.