Le SUV de taille intermédiaire électrique à batterie Kia EV5 offre un vaste espace intérieur modulable

accélère la démocratisation des véhicules électriques en dévoilant leà l'occasion du Kia EV Day.Le troisième véhicule électrique à batterie dédié de la gamme KiaLe SUV Kia EV5 a été conçu et développé pour lesArborant uneinspirée de la philosophie de design de Kia "Opposites United" / (L'alliance des contraires), le SUV EV5 revendique une, unde premier ordre, des, desdynamiques et un haut niveau deL'du Kia EV5 réinvente l'espace de vie à bord. S'inspirant directement du grand SUV Kia EV9, il offre un vaste espace intérieur qui, par sa conception et, se rapproche d'un salon.seront disponibles sur le marché chinois: standard, 2RM à grande autonomie et 4RM à grande autonomie.La versionéquipée d'un pack de batterie de 64 kWh et d'un moteur électrique de 160 kW, devrait afficher 530 km d'autonomie avec une simple charge selon la norme chinoise CLTC (Combined Charging and Load Cycle).La version, dotée d'une batterie de 88 kWh et d'un moteur électrique de 160 kW, vise une autonomie de 720 km avec une simple charge selon la norme chinoise CLTC (Combined Charging and Load Cycle).La versionbénéficie d'un pack de batterie de 88 kWh associé à deux moteurs électriques, l'un à l'avant de 160 kW et l'autre à l'arrière de 70 kW, délivrant une puissance combinée de 230 kW. La version à transmission intégrale vise une autonomie de 650 km selon la norme chinoise CLTC (Combined Charging and Load Cycle).La versions à transmission intégrale offre unepermettant de recharger sa batterie de 30 à 80% en 27 minutes.Pour la Corée du Sud, les trois déclinaisons du SUV électrique EV5 sont en cours de développement et susceptibles de faire l'objet d'ajustements.Le modèle deux roues motrices (2RM) standard sera équipé d'une batterie de 58 kWh et d'un moteur électrique avant de 160 kW.La version deux roues motrices (2RM) à grande autonomie sera dotée d'un pack de batterie de 81 kWh et d'un moteur électriqueavant de 160 kW.Le modèle quatre roues motrices (4RM) à grande autonomie bénéficiera d'un moteur arrière supplémentaire de 70 kW, et affichera une puissance combinée de 225 kW.L'autonomie de chaque version sera adaptée pour répondre aux besoins des différents marchés nationaux.La batterie du Kia EV5 a été conçue pour fonctionner en toute saison, même dans des conditions de chaleur ou de froid extrêmes. Unest intégré au SUV EV5 pour gérer la température de sa batterie haute tension et assurer un niveau de performance constant indépendamment des conditions extérieures.Le SUV électrique EV5 bénéficie également d'unet d'uneL'habitacle est spacieux, lumineux et aéré.Il est équipé de systèmes d'infodivertissement et de connectivité permettant de rester connecté au monde numérique sur la route.Il est équipé du système d'infodivertissement ccNC (connected car Navigation Cockpit) et est compatible avec les mises à jour logicielles à distance.Il intègre un affichage panoramique, qui associe unet un, ainsi qu'unCes équipements fournissent au conducteur toutes les informations et contenus nécessaires à la conduite.Les écrans d'affichage AVNT (audio/vidéo, navigation et télématique) bénéficient de l'interface utilisateur graphique (GUI), et la CDU assure une meilleure cohérence d'affichage des informations.Les différents menus offrent une utilisation optimisée des fonctions spécifiques aux véhicules électriques en permettant au conducteur de surveiller d'un coup d'œil divers éléments tels que l'autonomie et le niveau de charge du véhicule électrique.Le flux continu d'informations est complété par un(HUD) disponible en option.Dans l'habitacle, le nombre de boutons physiques est réduit.En dessous de l'écran AVNT central, quatre boutons physiques permettent de contrôler la fonction start & stop ainsi que les systèmes AVNT et HVAC (chauffage, ventilation, climatisation).La climatisation automatique trizone dispose de commandes individuelles pour le conducteur, le passager avant et les occupants de la deuxième rangée de sièges, et bénéficie de la fonction « After-Blow » qui permet de réduire les odeurs désagréables de la climatisation, et de garantir ainsi une atmosphère agréable.Le Kia EV5 est équipé deLe SUV électrique Kia bénéficie desde la marque (ADAS) et de toute une série de technologies de sécurité active.Le modèle est doté de l'(HDA), qui permet de maintenir une distance de sécurité, de conserver le véhicule au centre de sa voie, de changer de voie et d'ajuster latéralement la position du véhicule.Par simple pression sur laKia Digital Key, le conducteur peut activer l'(RSPA). Cette technologie permet au SUV Kia de se garer en toute autonomie, sans intervention du conducteur, lors de manœuvres en espaces restreints.La fonction intelligente de sortie du véhicule de même que la fonction d'aide au stationnement à distance en marche avant et arrière sont destinées aux manœuvres en espaces restreints.Le système RSPA, qui fait appel à des capteurs à ultrasons pour détecter les obstacles, permet au véhicule de s'insérer automatiquement dans la place de stationnement prédéfinie en agissant directement sur l'accélérateur, les freins et le sélecteur de rapport. Le système serre automatiquement les freins dès qu'il détecte un objet constituant un obstacle sur la trajectoire du véhicule.Le système deavec fonction freinage (RCCA) évite tout risque de collision avec les véhicules venant de la gauche ou de la droite lorsque le conducteur amorce une marche arrière.Le véhicule électrique Kia dispose des(Vehicle-to-Load) et(Vehicle-to-Grid).Grâce à la fonction V2L, la batterie haute tension peut alimenter des appareils électriques externes.La fonction V2G permet de renvoyer le surplus d'énergie des batteries vers le réseau, dans les régions disposant des infrastructures requises.Lessont conçus pour éviter tout inconfort du dos et de la colonne vertébrale, et sont dotés d'une fonction de réglage en continu de l'inclinaison de leur dossier.Les sièges relaxants intègrent quatre modes de massage avec trois niveaux d'intensité.Lapermet d'aménager l'arrière du véhicule en un espace de couchage.Lede la console arrière, d'une capacité de 4 litres, fonctionne dans une plage de température de 5 à 55 degrés, et offre différentes fonctionnalités permettant de réchauffer les aliments et de refroidir les boissons. Il peut être utilisé pour maintenir au chaud le petit-déjeuner entre le domicile et le lieu de travail, pour réchauffer des boissons chaudes, ou pour stocker des boissons fraîches en été.LeLe Kia EV5 sera produit en Chine et en Corée du Sud.