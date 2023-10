Le Renault Kardian affiche un look de petit SUV affirmé avec une silhouette robuste

Renault lève le voile sur le Kardian.



Destiné à franchir les frontières de l'Europe, le petit SUV du segment B de Renault est conçu pour répondre aux besoins des automobilistes des pays où Renault a des racines historiques.



Le Kardian repose sur une nouvelle plateforme modulaire Renault destinée aux marchés en dehors de l'Europe.



Le Renault Kardian est un SUV urbain du segment B.



Le Renault Kardian affiche un look de SUV affirmé avec une silhouette robuste, complétée par des lignes fluides émotionnelles.



Le dessin de la carrosserie de Renault Kardian mélange des lignes ciselées et des formes plus généreuses.



Il arbore sur sa face avant l'identité stylistique de la marque avec le logo « Nouvel'R » et la signature lumineuse.



Le Kardian adopte les codes des SUV au travers des barres de toit, d'un capot horizontal et d'un bouclier renforcé par des skis de protection teintés.



A l'arrière, la chute de toit prononcée et la lunette arrière inclinée donnent du dynamisme à la silhouette.



Le Kardian est long de 4,12 mètres pour 1,75 mètre de large et 1,54 mètre de haut.



La longueur d'empattement atteint 2,60 mètres.



Le volume du coffre de Renault Kardian s'élève à 410 litres.



Le Renault Kardian embarque un tableau de bord numérique de 7 pouces. L'interface offre un éventail complet d'informations sur la conduite, et une navigation fluide entre les différentes vues.



L'écran multimédia de 8 pouces, flottant avec des bords fins, est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, en filaire ou sans fil, pour utiliser directement via l'écran les applications de conduite et de divertissement du smartphone.



La structure de carrosserie est renforcée au niveau de l'avant pour réduire l'impact des chocs en cas de collision frontale ou latérale. En plus, lors des situations de conduite critiques, le contrôle électronique de la trajectoire (ESP) se déclenche dès qu'il détecte un problème de trajectoire et de réponse des roues par rapport à une intervention du volant.



Le Renault Kardian est doté de 6 airbags (présents à l'avant face au conducteur et au passager, sur les côtés, sans oublier les airbags rideaux) et de 13 systèmes d'aides à la conduite (ADAS) dont un régulateur de vitesse adaptatif (ACC), un avertisseur d'angle mort, une caméra multi-vision, une alerte de distance de sécurité, un avertisseur de collision frontale, un freinage actif d'urgence, une aide au démarrage en côte, un limiteur et un régulateur de vitesse.



Le véhicule propose des équipements présents sur les autres véhicules de la marque: console haute avec levier de vitesses de type « e-shifter », réglages Multi-Sense influant sur la conduite et l'ambiance à bord. Cette dernière est personnalisable avec 8 ambiances lumineuses.



Le Kardian sera lancé en Amérique latine avant d'être commercialisé dans d'autres pays, hors Europe.



En Amérique du Sud, le Kardian sera doté d'un moteur 3 cylindres 1.0 litre turbocompressé essence Flexfuel de 125 ch et 220 Nm de couple à injection directe couplé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage EDC (Efficient Dual Clutch).



Ses angles d´attaque et de fuite respectifs de 20° et 36° en font un véhicule polyvalent, à l'aise sur tous types de routes.



Le véhicule sera produit dans l'usine Renault de Curitiba au Brésil.



Dans un second temps, le Kardian sera produit dans l'usine de Casablanca (Somaca) au Maroc.



Liens vidéos:



Renault Kardian (Extérieur)



Renault Kardian (Intérieur)