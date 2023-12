La citadine Suzuki Swift de quatrième génération se distingue par un design expressif

lève le voile sur laL'emblématique Swift de Suzuki se transforme en uneet intelligente destinée à la mobilité quotidienne.La quatrième génération de la Swift se distingue par unet desLe nouveau modèle s'appuie sur l'héritage de ses devancières : offrir une expérience de conduite enthousiasmante et un haut niveau de confort, d'efficience et de sécurité.Depuis son lancement en 2004, la Swift a été commercialisée dans 169 pays et régions avec des ventes cumulées de plus de 9 millions d'unités dans le monde (à octobre 2023).Tout en s'inspirant des proportions et du style des précédentes générations, le design de la Suzuki Swift de quatrième génération bénéficie d'une refonte qui la porte dans une autre dimension.La citadine japonaise est longue de, large de 1 735 millimètres et haute de 1 495 millimètres.Le design extérieur avant de la Swift est marqué par uneet desqui se prolongent sur les ailes aux formes arrondies et évasées.Sur les flancs, les contours musculeux de la Swift et ledonnent une sensation de légèreté.A l'arrière, leset le large bouclier confèrent à la Swift un design qui se démarque sur la route.La palette de couleurs de carrosserie de la Suzuki Swift offrira le choix entre neuf teintes unies et quatre combinaisons bi-ton.La Suzuki Swift offre un habitacle spacieux (empattement de 2 450 millimètres) équipé de fonctionnalités ergonomiques qui optimisent l'expérience de conduite.Laest conçue pour offrir une expérience de conduite ergonomique. Elle est dotée d'une console centrale et de commandes légèrement inclinées vers le conducteur.Enveloppantes et traitées dans une finition bicolore noir et gris clair, avec des placages satinés et des touches argent foncé satiné, la planche de bord et les garnitures des portes avant confèrent à l'habitacle une ambiance résolument moderne.Le système multimédia se pilote grâce à un écran central tactile HD de 9 pouces. Il permet une connexion sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto , une reconnaissance vocale, une connectivité Bluetooth et permet d'afficher les informations de l'ordinateur de bord.Les systèmes de sécurité disponibles sur la Suzuki Swift :- Aide au maintien dans la voie (Lane Keep Assist / LKA)- Alerte de franchissement de ligne (Lane departure warning)- Alerte de trafic en marche arrière (Rear Cross Traffic Alert / RCTA)- Appel d'urgence eCall- Détection d'angle mort (Blind Spot Monitor / BSM)- Freinage actif d'urgence DSBS II (Dual Sensor Brake Support II / DSBS II)- Régulateur de vitesse adaptatif (Adaptative Cruise Control / ACC)- Système de reconnaissance des panneaux de signalisation routière (Traffic Sign Recognition / TSR)- Système de surveillance de l'attention du conducteur (Driver Monitoring System / DMS)Aide au maintien dans la voie (Lane Keep Assist / LKA)Lorsque le régulateur de vitesse adaptatif est activé, l'aide au maintien dans la voie (LKA) aide le conducteur à maintenir la Swift au centre de sa voie. S'il détecte qu'un véhicule ou un obstacle à proximité, comme une barrière de chantier, est trop proche de la Swift, il active une assistance à la direction pour aider à maintenir une distance de suffisante.Freinage actif d'urgence DSBS II (Dual Sensor Brake Support II / DSBS II)Un radar à ondes millimétriques et une caméra monoculaire sont utilisés pour détecter les véhicules, les cyclistes et les piétons devant la Swift, et contribuer à atténuer les collisions frontales, diagonales et latérales.Si une possible collision est détectée, des signaux sonores et visuels sont émis pour alerter le conducteur. Si le conducteur freine avec une force insuffisante, l'assistance au freinage s'enclenche automatiquement pour contribuer à ralentir davantage la Swift. Si la probabilité d'une collision augmente, le système applique un freinage pour aider à réduire la vitesse d'impact et à atténuer les dommages.Système de surveillance de l'attention du conducteur (Driver Monitoring System / DMS)Une caméra intégrée au tableau de bord surveille les yeux et le visage du conducteur. Si le système détecte que celui-ci est somnolent, s'endort ou ne regarde pas la route, il déclenche une alarme et affiche un message d'alerte sur l'écran d'information.Lede la Swift bénéficie de plusieurs améliorations, combinant une consommation de carburant et des émissions réduites avec un couple plus élevé à bas régime.Le moteur est associé à unpour des performances environnementales améliorées.Le système hybride SHVS 12V convertit en électricité l'énergie cinétique générée lors de la décélération, la stocke dans la batterie lithium-ion pour assister le moteur lors de l'accélération.La motorisation 1.2 litre avec système hybride SHVS 12V développe uneavec unLa technologie Suzuki Allgrip Auto est un système dequi s'active dès qu'il détecte une perte de traction des roues avant. Lorsqu'un patinage des roues avant est détecté, un viscocoupleur s'enclenche pour transférer le couple aux roues arrière, offrant ainsi une propulsion supplémentaire pour la conduite sur chaussée enneigée ou glissante.L'application Suzuki Connect utilise le module de communication de données (DCM) du véhicule pour connecter les utilisateurs à leur Suzuki Swift en permanence, leur permettant ainsi de profiter de fonctions pratiques via l'application pour smartphone Suzuki Connect. Certaines fonctionnalités Suzuki Connect sont disponibles via l'écran central tactile HD 9 pouces de la Swift.Les principales fonctionnalités de l'application Suzuki Connect :- Localisation du stationnement.- Historique de conduite.- Notification de trajet/ zone et période prédéfinies.- Notifications de sécurité.- Notifications d'alerte véhicule.- Notifications de maintenance.- Notifications concernant l'état du véhicule.