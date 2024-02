Le crossover urbain Nissan Juke bénéficie d'une légère mise à jour

Lebénéficie deen matière de design intérieur, d'ergonomie, de confort, de finition et de connectivité.Les designers de Nissan ont apporté des modifications à l'habitacle du Juke avec une console centrale et un tableau de bord redessinés.Le Juke reçoit une connectivité de dernière génération avec un écran central de 12,3 pouces (sur les des versions supérieures) et des fonctionnalités supplémentaires.Le changement le plus visible sur les versions supérieures est l'augmentation de la taille de l'écran central d'infodivertissement. Il mesure 12,3 pouces et a été incliné de 8° vers le conducteur pour amener les commandes tactiles situées à l'extrémité de l'écran à portée de main.L'écran haute résolution (1920 x 720 pixels) du combiné d'instruments numérique de 12,3 pouces permet de configurer l'affichage pour organiser l'affichage des informations.La structure du combiné d'instruments offre le choix entre deux présentations différentes. La disposition classique présente deux cadrans et un espace central contenant des informations supplémentaires. L'autre disposition affiche la vitesse et le régime moteur sur une paire de cadrans inclinés avec une perspective tridimensionnelle. Cela dégage une zone d'affichage centrale plus grande où des informations supplémentaires peuvent être affichées.Dans la section centrale entre les cadrans, le conducteur peut afficher les instructions de la navigation, y compris une carte, ainsi que la consommation de carburant, les informations du système audio, les performances d'éco-conduite, la pression des pneus et d'autres données. Les commandes permettant de régler l'affichage sont situées sur le volant.Le système d'infodivertissement bénéficie d'une reconnaissance vocale avec une capacité de « compréhension du langage naturel ». Le système comprend un plus large éventail de phrases et d'expressions, et ignore les hésitations ou les pauses. La connectivité Android Auto sans fil est disponible aux côtés d'Apple CarPlay sans fil. Le système d'infodivertissement peut maintenant lire le contenu vidéo des appareils connectés par USB lorsque la voiture est à l'arrêt.Les versions N-Connecta, N-Design et Tekna bénéficient de sièges procurant un confort amélioré.L'intérieur du Juke N-Sport présente une ligne jaune en forme de boomerang qui longe le haut du tableau de bord, avant de s'incliner vers le bas, d'encadrer la base de l'écran central et de se terminer au niveau des aérateurs.Les sièges N-Sport reçoivent des inserts en Alcantara recyclé jaune, assortis à la peinture extérieure, qui recouvrent la partie supérieure du siège, et se prolongent au centre au niveau des renforts latéraux.L'assise et le dossier du siège sont matelassés avec un motif exclusif, tandis que « Juke » figure en relief à hauteur d'épaules sur le dossier. Des surpiqûres jaunes complètent ce design impactant.Toutes les versions de Juke bénéficient d'une boîte à gants de 7,8 litres.L'accoudoir central a été repensé pour être plus pratique, avec un design asymétrique qui augmente sa portée de 25 mm.Tous les Juke sont équipés d'un frein à main électrique, dégageant de l'espace entre les sièges avant.Le Juke reçoit en série l'avertissement de sortie de voie (Lane Departure Warning) ainsi que le maintien d'urgence dans la voie (Emergency Lane Keep). Il surveille la position de la voiture dans la voie et lorsque la voiture s'approche trop près des lignes blanches, il déclenche une vibration dans le volant pour attirer l'attention du conducteur. Si celui-ci n'intervient pas, le système corrige la direction pour maintenir le Juke dans la voie.La caméra de recul est en série sur tous les Juke.Le moniteur de vue panoramique (Around View Monitor) combine les images de quatre caméras autour de la voiture pour créer une « vue d'oiseau » de la position de la voiture pour les manœuvres de stationnement.Le Juke offre le choix entre deux motorisations.Le Juke Hybrid 143 intègre un moteur thermique Nissan, spécialement développé pour fonctionner avec un système hybride , qui développe 69 kW/94 ch et 148 Nm de couple. Il est associé à un moteur électrique offrant 36 kW/49 ch et 205 Nm, renforcé par un alterno-démarreur haute tension de 15 kW, qui fonctionne via un onduleur et une batterie de 1,2 kWh à refroidissement liquide.Le résultat net est une motorisation fournissant 25 % de puissance en plus que le moteur essence classique, avec une réduction de la consommation de carburant allant jusqu'à 40 % en cycle urbain et jusqu'à 20 % en cycle mixte.Le Juke propose également une motorisation non électrifiée avec un moteur essence turbo DIG-T 3 cylindres de 1.0 litre. Il développe 114 ch et 200 Nm de couple (overboost). Le Juke 1.0 litre est disponible avec une transmission manuelle à 6 vitesses ou automatique à double embrayage (DCT) à 7 vitesses, avec un sélecteur de mode de conduite (Eco, Standard, Sport).Le crossover urbain Nissan Juke mis à jour arrivera dans le réseau Nissan dans le courant du mois d'Avril.