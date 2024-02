La Renault 5 E-Tech electric entend devenir la citadine de référence de la transition électrique

Quand la Renault 5 nait en 1972, elle marque son époque avec un design moderne et anticonformiste.Des pare-chocs en plastique, six couleurs vives et des phares qui lui donnent un air malicieux.La Renault 5 a su accompagner en son temps des millions de familles françaises à travers les défis de son époque : la crise pétrolière, la mutation des usages et l'arrivée d'une seconde voiture dans le foyer.Laentend répondre aux défis environnementaux de son époque avec une empreinte carbone réduite pour devenir la citadine de référence de la transition électrique.Entièrement produite en France, la petite citadine Renault 5 E-Tech electric vise unLa Renault 5 du XXIe siècle s'inscrit dans une démarche de desiqn « rétrofuturisme ». Couleurs pop, projecteurs au regard malicieux, feux arrière verticaux, ailes sculptées, jonc de toit coloré, grille d'aération du capot, etc.La Renault 5 E-Tech electric multiplie les clins d'œil à son aînée en réinterprétant à l'aune de l'électrique et du XXIe siècle les nombreux détails ancrés dans l'imaginaire collectif des français.La grille d'aération du capot du modèle originel a été réinventée pour être en phase avec son temps. Elle est remplacée par un indicateur de charge dont le graphisme forme un emblématique chiffre 5 qui s'allume quand le conducteur s'approche du véhicule.Le design intérieur a été particulièrement soigné.La Renault 5 E-Tech electric dispose d'un écran multimédia tactile de 10,1 pouces.La Renault 5 E-Tech electric est conçue sur la plateforme AmpR Small dédiée aux véhicules électriques du segment B. Ce qui en fait un véhicule électrique bénéficiant de caractéristiques marquées : plancher plat, empattement de 2,54 mètres, volume de coffre de 326 litres, centre de gravité abaissé, poids contenu à moins de 1 500 kilos, etc.Sous le capot, le moteur électrique synchrone à rotor bobiné de la Renault 5 E-Tech electric est plus compact que celui de la Mégane E-Tech electric et du Scénic E-Tech electric dont il est dérivé. Sans aimants permanents, il s'affranchit des terres rares. Le moteur sera proposé en trois niveaux de puissance : 70, 90 et 110 kW.La Renault 5 E-Tech electric est avant tout pensée pour la en ville tout en sachant prendre la clé des champs, avec un chargeur AC 11 kW, un chargeur DC 80 ou 100 kW et une petite batterie de 52 kWh.L'autonomie WLTP va jusqu'à 400 km. C'est insuffisant pour effectuer confortablement et sans tension de longs trajets.Une pompe à chaleur, économique à l'usage, assure le confort thermique en épargnant l'énergie de la batterie haute tension.La Renault 5 E-Tech electric offre une agilité au meilleur niveau grâce à un train avant optimisé et à un diamètre de braquage réduit. Le train arrière multi-bras garantit une tenue de route de bon niveau.La citadine électrique est habilitée à tracter un attelage, avec une capacité de remorquage de 500 kg.La Renault 5 E-Tech electric est équipée de la dernière génération du système OpenR Link avec Google intégré, complété par plus de 50 applications et des services pratiques comme l'intégration des recharges électriques dans l'itinéraire planifié.La Renault 5 E-Tech electric intègre des aides à la conduite (ADAS) dont le régulateur de vitesse adaptatif intelligent qui anticipe le contexte de la route et la délégation de conduite de niveau 2 avec l'Active Driver Assist.La Renault 5 E-Tech electric rend la recharge en itinérance plus facile. Le Charge Pass de Mobilize permet d'accéder avec une seule carte à plus de 600 000 points de charge publics dans 25 pays d'Europe. Le tout en mode « mains libres » sur les bornes compatibles du réseau DC où il n'y a qu'à brancher la Renault 5 E-Tech electric pour lancer la recharge et la facturation sécurisée sans sortir de carte ni de code, grâce à la fonction Plug & Charge.La Renault 5 E-Tech electric est dotée d'un chargeur AC bidirectionnel compatible avec les technologies V2L (vehicle to load) et V2G (vehicle-to-grid). La technologie V2G permet au véhicule électrique de devenir un acteur de l'écosystème énergétique, en réinjectant de l'électricité dans le réseau électrique.La Renault 5 E-Tech electric est produite en France, y compris la batterie à partir de l'été 2025 par le spécialiste chinois Envision AESC.Chaque véhicule et les batteries seront ainsi assemblés à la manufacture de Douai avec un moteur (machine électrique, réducteur, électronique de puissance) fabriqué à Cléon et des modules produits dans la Gigafactory de Douai (par Envision AESC) à partir de l'été 2025.La Renault 5 E-Tech electric sera produite en circuit court, dans le Nord de la France, avec un écosystème compact de fournisseurs situés dans un rayon de 300 km autour du pôle ElectriCity.La Renault 5 E-Tech electric atteindra 85% de recyclabilité globale et intègrera 19,4 % de matière recyclée (norme ISO14021) et 26,6 % de matériaux venus de l'économie circulaire, dont 41 kg de polymères recyclés. Les tissus des sièges seront en matière 100 % recyclée sur les finitions Techno et Iconic Cinq. Cette dernière intégrera également des matériaux biosourcés dans son volant et son isolant intérieur.La commercialisation de la Renault 5 E-Tech electric débutera en septembre 2024.