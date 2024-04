Le SUV Citroën C3 Aircross change radicalement de dimension

dévoile le nouveauLe C3 Aircross change radicalement pour entrer dans une nouvelle dimension et dans la catégorie des SUV compacts.D'une longueur de, le SUV C3 Aircross grandit pour proposer plus d'espace à bord etLe C3 Aircross partage avec la berline C3 la même identité de style.Le design extérieur révèle un SUV qui exprime de la force.Les modèles C3 et C3 Aircross reposent sur la mêmefavorisant une grande diversité d'offre en termes d'énergie et une maitrise des couts.En complément d'une offre, le C3 Aircross sera disponible avec une offreainsi qu'avec une offreLe C3 Aircross annonce unLe nouveau Citroën C3 Aircross sera commercialisé d'ici l'été 2024 en Europe.Le C3 Aircross intègre les nouveaux éléments de langage de style de Citroën. Le concept Oli en était le manifeste et la berline C3 la première réalisation.Le design intègre un langage formel assumé et la nouvelle signature identitaire de la marque aux chevrons.La face avant verticalisée présente le logo Citroën et adopte la signature lumineuse caractéristique en trois segments lumineux.Le motif des chevrons est repris sur certains éléments.En complément de ces graphismes, Citroën joue la personnalisation en cassant la lecture verticale du modèle via une offre de toit bi-ton et au travers de ponctuelles de couleur, les color clips, présents au niveau du bouclier et de la custode.Le SUV C3 Aircross change radicalement d'attitude pour passer d'un modèle mettant en avant des rondeurs à un modèle dégageant un style plus anguleux et musclé.Suggérant la robustesse, le C3 Aircross assume un typage SUV avec un capot haut et horizontal, des ailes et des voies élargies, des épaulements bénéficiant de protection qui coiffent des roues de 690 mm de diamètre.Le C3 Aircross change de dimension pour atteindre 4,39 mètres pour une plus grande habitabilité à bord.L'empattement allongé permet d'offrir plus d'espace aux jambes pour les passagers à l'arrière.Grâce à deux sièges escamotables dans le coffre, le C3 Aircross offre la possibilité d'accueillir jusqu'à sept personnes à bord.Le dessin du panneau de custode offre une poupe verticale améliorant l'habitabilité aux occupants de la troisième rangée de sièges.Le SUV Citroën partage avec la berline C3 la plateforme Smart Car capable d'accueillir une offre électrique.Le C3 Aircross propose, aux cotés d'une offre thermique traditionnelle, une offre d'hybridation dont la polyvalence est adaptée pour ce type de silhouette, et une offre électrique.