La Ferrari 12Cilindri Spider à V12 atmosphérique central avant est conçue pour la conduite à ciel ouvert

Le spider deux places Ferrari 12Cilindri Spider est propulsé par un V12 atmosphérique central avant

La marque au cheval cabré lève le voile sur laLa Ferrari 12Cilindri Spider s'inspire des Grand Tourers des années 1950 et 1960, qui combinaient les performances d'une machine de course sur route avec l'opportunité de profiter du son du moteur 12 cylindres toit abaissé.La Ferrari 12Cilindri Spider a été conçue pour les amateurs dequi apprécient également l'attrait de laPropulsée par un V12 atmosphérique central avant de, le berlinette spider deux places de Maranello propose uneLa silhouette respire la sportivité et la classe : des lignes simples et harmonieuses sont dotées d'un dispositif aérodynamique actif intégré pour garantir des performances élevées, d'un capot avant articulé qui exalte la vue sur le compartiment moteur, et de deux doubles sorties d'échappement qui sont la signature des 12 cylindres de Ferrari.Le moteur de la Ferrari 12Cilindri Spider est le dernier développement du V12 de Maranello. Dans cette version, il déchaîne 830 ch au régime maximal de 9500 tr/min. La courbe de puissance garantit que 80 % du couple est disponible à 2 500 tr/min, ce qui se traduit par une accélération instantanée pour une réponse maximale de l'accélérateur et une sensation de puissance sans fin jusqu'à la ligne rouge.L'habitacle de la Ferrari 12Cilindri Spider est structuré autour d'un écran central en plus d'un second pour le conducteur et d'un troisième devant le passager.Le moteur F140HD équipant la Ferrari 12Cilindri Spider est la nouvelle version du V12 Ferrari atmosphérique.Le moteur atmosphérique est doté de composants et de logiciels modifiés.Le moteur peut libérer jusqu'à 830 ch tandis que son régime max a été porté à 9500 tr/min.Pour permettre au V12 de tourner dans des régimes aussi hauts, les ingénieurs de Maranello ont travaillé à réduire le poids et l'inertie des composants du moteur, en adoptant des bielles en titane, qui garantissent un gain de 40 % en masse rotative par rapport à l'acier avec la même résistance mécanique. Un alliage d'aluminium différent a été utilisé pour les pistons, ce qui les rend plus légers que sur les applications précédentes. L'adoption d'un vilebrequin rééquilibré plus léger de 3 % a permis de réduire le poids. Le train de soupapes à linguets coulissants est dérivé de la Formule 1 et a été développé spécifiquement pour le V12 dans le but de réduire la masse et de bénéficier de profils de soupapes plus performants. Le linguet coulissant, qui est en acier avec un revêtement Diamond-Like-Carbon (DLC), transmet l'action de la came à la soupape en utilisant un poussoir hydraulique comme pivot pour son mouvement. L'utilisation du Diamond-Like-Carbon (DLC) réduit le coefficient de frottement aux points critiques.La plupart des modifications ont porté sur l'optimisation de la délivrance du couple dans toutes les conditions de fonctionnement. Le résultat est un moteur à la réponse fluide qui délivre une puissance maximale à la ligne rouge.La courbe de couple est optimisée à tous les régimes par un système de voies d'admission à géométrie variable qui permet de faire varier en continu la longueur de la voie d'admission pour maximiser la charge dynamique dans le cylindre.La stratégie logicielle permet de modifier le couple maximum disponible en fonction du rapport sélectionné. Cela donne au conducteur une sensation de reprises fluides et progressives à mesure que le rapport de transmission augmente.Le système Aspirated Torque Shaping (ATS) a permis aux ingénieurs de Maranello de sculpter la courbe de couple dans les troisième et quatrième rapports à l'aide d'un contrôle électronique qui améliore la perception du couple sans affecter l'accélération.L'introduction de nouveaux rapports de vitesse maintient des niveaux d'accélération élevés et a permis aux ingénieurs de définir une nouvelle forme de courbe de couple pour un moteur atmosphérique.L'optimisation de l'efficacité mécanique du moteur et de celle du circuit de lubrification est essentielle pour délivrer d'excellentes performances et une faible consommation de carburant. Le calibrage de la pompe à huile à cylindrée variable permet à l'huile de circuler dans tout le moteur puis d'être récupérée avec les vapeurs du carter d'huile. Une électrovanne, commandée en boucle fermée par l'ECU du moteur, permet de contrôler la cylindrée de la pompe en fonction du régime et de la pression du moteur, en délivrant uniquement la quantité d'huile nécessaire et en économisant une importante quantité d'énergie. La configuration du circuit hydraulique du réservoir d'huile et de la pompe minimise les pertes et optimise les performances dans toutes les conditions de fonctionnement.Le système d'injection directe d'essence (GDI à 350 bars) comprend deux pompes à essence et quatre rails avec des capteurs de pression qui fournissent un retour au système de contrôle de pression. Les injecteurs électroniques peuvent commander jusqu'à trois injections par cycle moteur.Le système d'allumage est surveillé en permanence par l'unité de commande du moteur qui possède une fonction unique et une fonction multi-étincelles. L'ECU contrôle également la combustion dans la chambre afin de garantir que le moteur fonctionne toujours dans les meilleures conditions d'efficacité thermodynamique en utilisant une stratégie qui reconnaît l'indice d'octane du carburant dans le réservoir pour éviter le cliquetis.Le système d'échappement, développé pour permettre à la voiture de se conformer aux dernières exigences en matière d'émissions (EU6E, China6B et BIN50), introduit un catalyseur en céramique couplé à un filtre à particules . C'est la technologie de réduction des émissions la plus avancée disponible.Le son est essentiel pour vivre les émotions de conduite typiques d'un V12 Ferrari. A cette fin, chaque élément des lignes d'admission et d'échappement a été optimisé. Les conduites d'échappement de longueur égale, le collecteur 6 en 1 pour chaque rangée de cylindres et le design des sections centrales ont donné naissance à un V12 typique de Ferrari. L'intégration et le calibrage des hautes et basses fréquences provenant respectivement des systèmes d'admission et d'échappement influencent également le timbre du moteur. La forme des conduits et la dynamique des fluides interne des déflecteurs de silencieux ont été conçus pour réduire au minimum la contre-pression, améliorant la puissance délivrée. La géométrie des formes et des courbes du système d'échappement a été perfectionnée pour garantir les notes les plus pures du son signature de Ferrari jusqu'au limiteur.Le conduit d'admission a été modifié pour garantir un équilibre parfait de la bande sonore dans l'habitacle: la modification de la position des résonateurs a également modifié les ondes de pression entraînant une plage plus riche, en termes de fréquences moyennes. Le résultat est un son plus propre et plus complet dans l'habitacle dans toutes les conditions de conduite, mais surtout dans les situations plus sportives.La Ferrari 12Cilindri Spider arbore la boîte DCT à 8 rapports (Dual Clutch Transmission). Grâce en partie à des pneus plus grands sur des jantes 21 pouces, cette solution offre des rapports de boîte de vitesses plus courts de 5 % sur les rapports inférieurs et une augmentation de 12 % du couple aux roues par rapport aux applications V12 précédentes.Les performances à l'accélération dans les rapports ont été nettement améliorées. L'introduction de la huitième vitesse améliore l'autonomie sur autoroute. La boîte DCT à huit rapports améliore l'efficacité tout en étant plus engagée dans tous les rapports.La voiture marque une nette rupture par rapport au langage sculptural qui caractérisait la 812 Competizione en privilégiant un langage plus sophistiqué.Les lignes épurées dominent la géométrie de la voiture, soulignant les volumes qui composent un ensemble interconnecté. Les flancs ultra-épurés balaient l'ensemble de la voiture à partir d'une section dièdre. Les ailes ont été sculptées avec une précision géométrique extrême : toutes les lignes sont le résultat d'intersections entre les volumes et une approche plus fonctionnelle de la forme a été adoptée qui éclipse la nostalgie.L'aile arrière musclée est imposante et maîtrisée sur le plan géométrique.Sur l'aile avant, la tension musculaire s'étend légèrement, venant se poser le long du flanc et accentuant encore plus l'esthétique monolithique de la voiture.Le capot sculpté intègre les ailes avant. Le retrait des lignes coupées des ailes confère une surface ininterrompue à la musculature du design, conférant à l'ensemble du capot une sensation de fluidité ultra-nette, interrompue par deux ouïes pour refroidir le compartiment moteur.L'avant a perdu certains éléments de signature, tels que la forme allongée des phares et la forme traditionnelle de la calandre, au profit de géométries et d'intersections innées au design de la voiture.Les phares sont intégrés dans une seule bande enveloppante à partir de laquelle les DRL émergent comme des lames.Une approche similaire a été adoptée avec l'architecture arrière. En cohérence avec l'avant de la voiture, les feux arrière sont intégrés dans une lame qui traverse l'ensemble de la partie arrière concave.Au lieu d'adopter un becquet arrière, les designers ont utilisé deux volets actifs intégrés à la lunette arrière. La perception globale est celle d'un ensemble ininterrompu, créant l'idée d'une forme très high-tech.La partie arrière se termine dans un volume monolithique net dans la couleur de la carrosserie.La partie inférieure, en noir ou en fibre de carbone, se caractérise par des quilles de diffuseur proéminentes sur lesquelles la caisse semble presque flotter. Cette zone comprend les capteurs et deux doubles sorties d'échappement. Ces dernières, composées de quatre éléments au total, ont également une forme complètement nouvelle, avec un contour métallique pour réduire la perception de leur taille et créer un look plus compact.Le design intérieur de la Ferrari 12Cilindri Spider est divisé en trois niveaux différents : le premier, dominé par la partie supérieure du tableau de bord, continue à se fondre dans la garniture des panneaux de porte. Vient ensuite la zone centrale, tandis que la troisième comprend les planchers et les sièges.Chaque niveau est clairement défini, accentuant l'effet double cockpit grâce aux combinaisons de couleurs et de matériaux.Le style intérieur s'inspire de l'architecture à double cockpit du Cheval Cabré. Ces dernières années, cette configuration a été utilisée pour la Ferrari Roma Spider ainsi que pour la Ferrari Purosangue. L'habitacle de la Ferrari 12Cilindri Spider présente une structure presque symétrique comprenant deux modules pour le conducteur et le passager.La planche de bord s'étend horizontalement, ce qui est souligné par une séparation nette entre les volumes habillés en partie haute et les fonctions techniques en partie basse. La partie supérieure comprend deux bandeaux distincts dédiés aux instruments conducteur et passager et aux ouïes de climatisation. Un changement de couleur et de matière attire l'attention sur les deux volumes séparés par le corps du tableau de bord, qui semblent presque flotter.Les panneaux du tunnel central s'étendent vers l'extérieur à partir des géométries de la planche de bord. La zone habillée présente une grande bosse sculpturale soulignée par des matériaux contrastés. L'accoudoir se trouve dans la zone garnie du tunnel et s'étend dans la zone du médaillon, révélant un liseré métallique contrasté qui crée une intersection entre les volumes. La partie latérale du tunnel a été détourée, recréant cette sensation de flottement. Il comprend un élément métallique en forme de Y dans lequel le passeur de rapport a été installé.Contrairement à la Ferrari 12Cilindri, il n'y a pas de banquette arrière dans le Spider: la zone arrière de l'habitacle de la Ferrari 12Cilindri Spider permet de ranger le toit rétractable. Cependant, la solution choisie pour le système de toit laisse de l' espace dans l'habitacle.Un toit en verre teinté aux dimensions généreuses a été intégré. En termes de design, le toit en verre foncé est intégré à la partie supérieure de l'habitacle, créant une continuité entre le pare-brise et la lunette arrière.La Ferrari 12Cilindri Spider présente une interface homme-machine (IHM) comprenant trois écrans qui élèvent l'expérience à bord de la berlinette Ferrari V12. Toutes les fonctions principales peuvent être contrôlées à partir de l'écran tactile central 10,25 pouces capacitif à portée de main du conducteur et du passager. Il est flanqué d'un écran conducteur de 15,6 pouces affichant toutes les informations de conduite et de dynamique du véhicule. Le passager est totalement impliqué dans l'expérience de conduite grâce à un écran 8,8 pouces.La voiture arbore le volant capacitif que l'on retrouve sur tous les derniers modèles de la gamme Ferrari avec des boutons en retrait. Cela signifie que les activations de commande sont plus précises, instantanées et intuitives, même dans des conditions de conduite sportive. La Ferrari 12Cilindri Spider est équipée de systèmes de connectivité mobile basés sur Apple CarPlay et Android Auto , tous deux contrôlés depuis l' écran central. Un tapis de recharge sans fil sur le tunnel central facilite la recharge de téléphone.Le système audio optionnel développé en collaboration avec Burmester comprend 15 haut-parleurs et une puissance de 1600 W. Les hautes fréquences sont cristallines grâce à la technologie Ring Tweeter qui minimise la distorsion. Le puissant caisson de basses à double bobine garantit un son complet et riche qui, grâce aux Ultraflat Headliners, fait partie d'une expérience d'écoute à 360 degrés.L'objectif de l'aérodynamique de la Ferrari 12Cilindri Spider était de produire une voiture sobre sans compromettre les performances.Le nolder de 25 mm de la porte de coffre et l'aérodynamique active sont les deux éléments caractéristiques de la partie arrière. Le nolder garantit la recompression nécessaire pour maintenir l'efficacité aérodynamique de la voiture lorsque la traînée est minimale, tandis que les volets permettent deux configurations différentes, respectivement Faible traînée (LD) et Haute déportance (HD).En position de faible traînée, les volets sont affleurants avec la carrosserie de sorte que l'air passe au-dessus sans interruption, les rendant invisibles au flux. Cette configuration aérodynamique est conservée jusqu'à une vitesse de 60 km lorsque la déportance n'est pas très pertinente pour les performances de la voiture, ce qui est également le cas au-delà de 300 km/h. Entre ces deux vitesses,, la déportance joue un rôle central et le mouvement des spoilers dépend de l'accélération longitudinale et latérale de la voiture. En configuration de haute déportance, la Ferrari 12Cilindri génère une déportance maximale et garantit un équilibre aérodynamique de la voiture. Le soubassement est conçu pour maximiser l'efficacité de la génération de charge verticale, en gérant le flux d'air sortant des radiateurs centraux. La forme en plan et le profil des persiennes dans l'ouverture centrale du soubassement minimisent l'impact de l'air chaud qui n'est pas hautement énergisé. Deux grilles d'aération ont été créées dans la zone basse pression derrière les roues avant qui, en réduisant la surpression à l'intérieur du compartiment moteur, augmentent l'efficacité des masses rayonnantes, réduisant la traînée et augmentant la déportance. Comme pour la 812 Competizione, la déportance sur le soubassement avant est générée par trois paires de générateurs de vortex optimisés en soufflerie. Le soubassement avant contribue également au refroidissement des freins en fournissant un flux d'air à basse température provenant du séparateur avant.Le soubassement central a été conçu pour canaliser correctement les flux d'air afin de conserver l'énergie disponible jusqu'au diffuseur arrière. L'ouverture du tunnel de transmission a été réduite afin d'équilibrer la quantité d'air qui s'écoulerait à l'intérieur. Une partie surélevée devant la roue arrière protège les pneus et dévie le flux vers l'arrière.Le soubassement arrière comporte une paire de générateurs de vortex qui sont utilisés pour produire une déportance efficace et canaliser les flux vers l'extracteur.Les exigences de dissipation thermique du moteur et des accessoires ont nécessité une refonte de l'ensemble du système de refroidissement de la voiture, ce qui a permis d'optimiser l'évacuation du soubassement avant, avec pas moins de sept ouvertures dans le pare-chocs avant. L'espace entre les éléments longitudinaux du châssis abrite le radiateur de liquide de refroidissement du moteur et le condenseur du circuit de climatisation, qui sont alimentés par l'ouverture centrale, tandis que le radiateur d'huile a été divisé en deux éléments distincts, situés devant les roues avant. Les deux entrées d'air latérales sont divisées en deux : la partie extérieure est conçue pour refroidir le radiateur d'huile moteur tandis que la partie intérieure refroidit les freins.Un conduit de refroidissement généreux des freins est alimenté par deux ouvertures, l'une entre les entrées du radiateur et l'autre sur la partie inférieure du séparateur avant. L'ensemble du système est intégré à l'entrée du radiateur d'huile pour optimiser le cheminement des entrées de frein avant.Les prises d'air latérales sont encadrées par un élément en forme de L conçu pour maximiser la quantité d'air entrant dans l'ouverture tout en canalisant correctement le flux le long des flancs de la voiture.L'air dans le compartiment moteur sort par deux ouïes sur le capot qui réduisent la surpression et améliorent l'efficacité du refroidissement. Grâce à ce dernier, il y a moins d'ouvertures sur le soubassement, maximisant ainsi une déportance efficace. Sur l'aile derrière les roues avant, il y a également un évent pour l'air du passage de roue qui minimise la surpression sur le soubassement causée par le conduit de refroidissement des freins et des diffuseurs avant.La Ferrari 12Cilindri Spider se targue du nec plus ultra en matière de commandes dynamiques de berlinette à moteur avant. L'introduction du freinage électronique a permis d'adopter les dernières innovations de la gamme, notamment l'ABS Evo et le capteur 6D, qui garantit une précision optimale aux systèmes d'empattement court virtuel (PCV) 3.0 et de contrôle du patinage latéral (SSC) 8.0, ainsi que des distances de freinage réduites et une répétabilité plus précise du freinage.La logique de commande Aspirated Torque Shaping accentue la fluidité et la linéarité de la puissance du moteur atmosphérique grâce à la commande électronique.Le SSC 8.0, la nouvelle évolution de l'unité de commande Ferrari, permet aux systèmes de communiquer entre eux en utilisant un langage partagé qui calcule le mode de fonctionnement optimal pour chacun afin de maximiser les performances globales de la voiture. Le SSC 8.0 intègre les contrôleurs de la Ferrari 12Cilindri et crée une synergie naturelle avec l'ABS Evo.Le SSC 8.0 a été optimisé pour améliorer la précision d'estimation et la vitesse d'apprentissage, ainsi que le contrôle sur les surfaces à très faible adhérence. L'estimation de l'adhérence est soutenue par la contribution de la logique de reconnaissance de l'adhérence : en utilisant les informations du CPU EPS et l'angle de glissement latéral estimé par le SSC 8.0, la Ferrari 12Cilindri Spider peut estimer le niveau d'adhérence pneu-route même en braquage. Grâce à cette approche, l'adhérence peut être estimée dans des conditions normales d'utilisation et pas seulement à la limite, ce qui permet au système d'apprendre plus rapidement les niveaux d'adhérence réels.La Ferrari 12Cilindri Spider est équipée d'une direction indépendante aux quatre roues (4WS) qui gère le mouvement de chaque roue indépendamment pour améliorer la gestion du lacet dans les virages et la réactivité lors des changements de direction rapides. La direction aux roues arrière possède des caractéristiques mécaniques qui améliorent la précision de contrôle de la position de chaque actionneur unique, ce qui permet un temps de réponse de l'essieu plus rapide et une meilleure réactivité dans les virages.La tenue de route est également assurée grâce à une répartition du poids presque idéale, soit 47,8 % à l'avant et 52,2 % à l'arrière.La réactivité de la voiture bénéficie également de la réduction de 20 mm de l'empattement par rapport à la 812 Superfast.La Ferrari 12Cilindri Spider peut être équipée de pneus Michelin Pilot Sport S5 ou Goodyear Eagle F1 Supersport.Le châssis tout en aluminium de la Ferrari 12Cilindri Spider, avec un empattement réduit de 20 mm par rapport à celui de la 812 GTS, est entièrement nouveau. Une attention particulière a été accordée à la géométrie des composants moulés tels que les tours d'amortisseur et les montants A et C, afin d'améliorer la rigidité en torsion tout en réduisant le poids.La partie vitrée qui vient couronner le châssis garantit d'excellentes performances en termes de NVH et de sécurité, ainsi que des lignes de charge épurées qui ont permis d'améliorer la rigidité sans augmenter le poids par rapport aux précédentes applications 12 cylindres Ferrari. Le résultat est une augmentation de 15 % de la rigidité en torsion, ce qui autorise un comportement dynamique plus prévisible, avec des avantages pour la précision de la suspension.Grâce à une utilisation accrue de pièces moulées, le nombre de composants extrudés nécessitant un assemblage a été réduit, ce qui rend le processus d'assemblage plus efficace.La légèreté était une condition essentielle tout au long du développement du châssis et de la carrosserie nue de la Ferrari 12Cilindri Spider, qui pèse 60 kg de plus que la Ferrari 12Cilindri.La carrosserie comprend des connexions de renfort en aluminium entre l'arceau de sécurité derrière les occupants et le pilier B. Cette solution a permis un gain de poids significatif qui, à son tour, a permis un centre de gravité plus bas. Doté d'une double courbure au-dessus de la tête du conducteur et du passager pour plus d'espace à la tête, le toit rétractable (RHT) s'ouvre ou se ferme en 14 secondes et peut être utilisé à des vitesses allant jusqu'à 45 km/h.Une lunette arrière réglable électriquement en hauteur complète la zone de toit. Cette fonction offre aux occupants un niveau de confort élevé dans l'habitacle lorsque le toit est abaissé, et permet d'avoir une conversation normale à des vitesses allant jusqu'à 200 km/h (sur circuit) et au-delà.Un alliage secondaire recyclé a été utilisé pour fabriquer les tours d'amortisseur du sous-cadre de boîte de vitesses : son introduction permet de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 146 kg de CO2 pour chaque voiture produite.Le programme d'entretien étendu de 7 ans de la Ferrari 12Cilindri Spider couvre tout l'entretien régulier pour les sept premières années de vie du véhicule. Cet entretien programmé est un service exclusif qui permet d'avoir la certitude que la voiture conserve le meilleur de ses performances et de sa sécurité au fil des ans.L'entretien régulier (tous les 20 000 km ou une fois par an sans restriction de kilométrage), les pièces de rechange d'origine et des contrôles méticuleux effectués par du personnel formé directement par le Ferrari Training Centre de Maranello au moyen d'outils de diagnostic de pointe sont quelques-uns des avantages de ce programme de maintenance.GROUPE MOTOPROPULSEURType V12 – 65° – Carter secCylindrée totale 6496 cm3Alésage et course 94 x 78 mmPuissance maximale 830 ch à 9250 tr/minCouple maximal 678 Nm à 7250 tr/minRégime maximal 9 500 tr/minTaux de compression 13.5:1Puissance spécifique 128 ch/LPOIDS ET DIMENSIONSLongueur 4733 mmLargeur 2176 mmHauteur 1292 mmEmpattement 2700 mmVoie avant 1686 mmVoie arrière 1645 mmPoids à sec 1620 kgRapport poids/puissance 1,95 kg/chRépartition du poids 47,8 % à l'avant et 52,2 % à l'arrièreCapacité du réservoir 92 litresTaille de coffre 200 litresPNEUS ET JANTESAvant 275/35 R21 J10.0Arrière 315/35 R21 J11.5FREINSAvant 398 x 223 x 38 mmArrière 360 x 233 x 32 mmTRANSMISSION ET BOÎTE DE VITESSESBoîte de vitesse F1 à double embrayage et 8 vitessesCOMMANDES ÉLECTRONIQUESSSC 8.0 : TC, eDiff, SCM, PCV 3.0, FDE2.0, EPS, ABS-Evo dans toutes les positions Manettino, capteur 6D, ABS/ABD de performancePERFORMANCESVitesse maximale > 340 km/hde 0 à 100 km/h 2,95 sde 0 à 200 km/h < 8,2 sde 100 à 0 km/h 31,4 mde 200 à 0 km/h 122,0 m