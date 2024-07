Le break compact Hyundai i30 SW restylé bénéficie d'un design très légèrement modernisé

Lebénéficie d'un très léger restylage.Lancée en 2007 et vendue à près de 50 000 exemplaires en France depuis, la Hyundai i30 SW en est à sa troisième génération.La version très légèrement restylée du break compact i30 SW affiche une face avant distinctive et une partie arrière élancée.À l'avant du break compact Hyundai i30 SW, le motif de la calandre, l'insert de bouclier situé sous la plaque d'immatriculation et les logements des antibrouillards ont été repensés.Les projecteurs et les feux arrière à LED font partie de la dotation standard du break compact Hyundai i30 SW.À l'arrière, l'insert chromé du bouclier arbore un look plus anguleux.Le break compact Hyundai i30 SW réactualisé offre une palette de 8 coloris extérieurs: Abyss Black Pearl, Ecotronic Grey Pearl, Cypress Green Pearl, Sailing Blue Pearl, Atlas White, Serenity White Pearl, Shimmering Silver Metallic, Shadow Grey et Engine Red.L'intérieur du break compact Hyundai i30 SW bénéficie également d'un léger restylage. Une peinture spéciale est utilisée sur les revêtements afin de leur conférer un toucher plus agréable, et le tunnel de transmission arbore une finition noir brillant.La finition N Line de la Hyundai i30 SW hérite d'attributs stylistiques plus sportifs, notamment d'une grille de calandre au motif audacieux.Côté intérieur, le garnissage de siège en cuir et suédine se pare de trois lignes horizontales de couleur rouge. Les inserts des prises d'air latérales du bouclier avant sont rehaussés d'une touche métallisée foncée. Les jupes latérales reçoivent un insert métallisé de couleur sombre. Des lampes à LED ont été ajoutées dans l'habitacle et dans le coffre pour offrir une meilleure visibilité au quotidien.Les technologies de connectivité de la Hyundai i30 SW offrent une expérience embarquée plus conviviale. Parmi les nouveaux équipements figurent un combiné d'instrumentation LCD couleur de 4,2 pouces de série, trois ports de charge USB-C implantés à l'avant et à l'arrière, des mises à jour cartographiques à distance (OTA) et un combiné d'instrumentation numérique de 10,25 pouces disponible en option.La Hyundai i30 SW restylée bénéficie de série d'un plus grand nombre de systèmes de sécurité Hyundai SmartSense.Le système de freinage d'urgence autonome (FCA) contribue à détecter et à éviter les collisions éventuelles avec les obstacles en amont.L'assistance active au suivi de voie (LFA) permet de maintenir le véhicule au centre de sa voie de circulation sur autoroute.Le système de reconnaissance des panneaux de signalisation (ISLA) alerte le conducteur à l'aide d'avertissements sonores et visuels si le véhicule dépasse la limitation de vitesse.L'alerte de présence de passager arrière (ROA) affiche sur le combiné d'instrumentation un message de rappel à l'attention du conducteur lorsque l'une des portes arrière a été ouverte pendant le trajet.Grâce aux capteurs d'aide au stationnement avant et arrière (Alerte de distance de stationnement PDW), le conducteur est averti en cas de détection d'un obstacle en marche avant ou en marche arrière à vitesse réduite.La fonction optionnelle intersection du système de freinage d'urgence autonome (FCA) permet de bénéficier d'une sécurité supérieure lorsque le véhicule tourne à gauche à une intersection.L'assistance active à la conduite sur autoroute (HDA) 1.5 (disponible sur la finition N Line) maintient une distance de sécurité par rapport au véhicule en amont, adapte automatiquement la vitesse du véhicule en fonction de la limitation en vigueur et en virage, et conserve le véhicule dans sa voie de circulation.La i30 SW est disponible avec une motorisation couplée au système hybride léger 48 V. Le système assiste le moteur thermique en lui fournissant un surcroît de puissance lors des différentes phases de conduite, notamment au démarrage, à l'accélération et en phase de récupération d'énergie.La Hyundai i30 SW est produite dans l'usine tchèque de Hyundai située à Nosovice.