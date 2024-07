Le Nissan Ariya Nismo électrique est l'incarnation de la performance ultime par Nissan

Lese décline dans uneDynamique, agile et doté d'une personnalité d'inspiration japonaise, l'Ariya Nismo estS'appuyant sur l'héritage de Nismo tout en conservant son design d'inspiration japonaise, l'Ariya Nismo apporte un niveau supérieur d'exaltation aux performances de l'L'Ariya Nismo se distingue par desd'ingénierie à la fois sportifs et distinctifs.Avec son design d'inspiration japonaise, l'Ariya Nismo électrique offre une aérodynamique retravaillée qui réduit la traînée et génère plus d'appui aux vitesses élevées.Le crossover Ariya Nismo électrique reçoit plusieurs, ainsi que des fonctionnalités Nismo qui offrent une accélération puissante et contrôlée.L'Ariya Nismo assure des performances supérieures grâce à un système électronique de contrôle de stabilité VDC (Vehicle Dynamic Control) optimisé, associé à des pneus à haute performance.L'Ariya Nismo est équipé de la technologie e-4Orce pour une meilleure répartition de la puissance et du couple vers les roues.Le modèle Nismo offre une sensation d'accélération, puissante et linéaire, même à grande vitesse.L'Ariya Nismo offre le comportement routier et l'efficacité en virages réservés aux voitures de sport Nismo.Le système de transmission intégrale électronique e-4Orce optimisé par Nismo maximise les performances des suspensions avant et arrière, assurant une traction optimale par tous les temps, sans rien perdre de la précision d'une voiture de sport.L'efficacité de la conduite est renforcée par l'adoption de plaquettes de frein réglées spécifiquement pour offrir une puissance de freinage sûre.A l'intérieur, l'habitacle noir d'origine est complété par des touches de rouge qui ajoutent du style et de la sophistication.Les sièges Nismo évoquent les monoplaces de Formule E et offrent un soutien important.