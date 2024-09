Le Volvo XC90 sept places affiche un design extérieur plus contemporain

Le véhicule sept placesbénéficie d'un design extérieur plus contemporain et d'une mise à jour technologique.Le XC90 est l'un des véhicules phares de Volvo Lerenforce le look affirmé du XC90. Il reflète la transition de la marque suédoise vers la mobilité électrique et fait écho à des éléments des derniers véhicules électriques Volvo La plus grande évolution se trouve à l'intérieur de l'habitacle. L'interface utilisateur du Volvo XC90 repose sur le système d'exploitation des derniers modèles électriques EX90 et EX30.L'expérience utilisateur est simplifiée. L'améliore l'expérience utilisateur et propose de nouvelles fonctionnalités et applications. Des mises à jour logicielles over-the-air seront régulièrement mises à disposition.Le XC90 est proposé en versionLe XC90 est équipé d'une cage de sécurité avancée, ainsi que d'une suite complète de fonctionnalités de sécurité active qui aident à assurer la sécurité des passagers et celle des autres usagers de la route.A l'aide d'un radar et d'une caméra avant, le XC90 peut détecter si la trajectoire dévie dans la voie opposée et ramener le véhicule dans sa voie de circulation pour éviter tout risque de collision. Il peut également aider à éviter toute sortie involontaire de la route, ou encore utiliser les freins et la direction pour éviter les collisions avec d'autres véhicules, des piétons, des cyclistes et de grands animaux, comme l'élan en Suède, le pays natal de Volvo.Le XC90 offre unde série. Chaque amortisseur est capable individuellement de s'adapter mécaniquement aux conditions routières du moment pour optimiser à la fois le confort et la stabilité.Une suspension pneumatique en option fonctionne de concert avec un châssis actif qui surveille la voiture , la route et le conducteur 500 fois par seconde pour offrir la conduite la plus confortable possible.Avec la suspension pneumatique, le Volvo XC90 peut s'abaisser de 20 mm ou se relever de 40 mm pour faciliter l'accès à bord, améliorer l'aérodynamisme à grande vitesse ou circuler sur les terrains accidentés.Une isolation supplémentaire sur certaines parties de la voiture permet de diminuer les bruits extérieurs.L'intérieur a été repensé avec un. La présentation du tableau de bord est plus horizontale qu'auparavant grâce à l'intégration des panneaux décoratifs conçus à partir de matériaux recyclés pour une finition plus texturée. Il est divisé par des grilles de ventilation verticales. L'éclairage contribue à une sensation encore plus luxueuse la nuit.L'habitacle a été repensé pour le rendre plus pratique. Les designers ont créé un espace de rangement supplémentaire dans la console centrale, qui comprend un porte-gobelet et ont placé le chargeur de téléphone par induction dans un emplacement séparé de l'espace de rangement.Les premiers véhicules seront livrés en toute fin d'année 2024.