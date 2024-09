La septième génération du Nissan Patrol est le Patrol le plus puissant à ce jour

lève le voile sur laduà Abu Dhabi.La nouvelle génération du 4x4 Nissan s'inscrit dans l'héritage de plus de 70 ans du Patrol tout en proposant des technologies actuelles.Le Nissan Patrol de septième génération propose un design spectaculaire, un puissant moteur V6 biturbo, une transmission automatique à 9 rapports, une suspension pneumatique adaptative personnalisable pour des capacités tout-terrain, la technologie ProPilot Assist, le système NissanConnect 2.0 avec Google intégré et un habitacle de haute qualité.Conçu pour l'aventure, le Patrol de septième génération sera disponible aux Émirats Arabes Unis, en Arabie saoudite et au Moyen-Orient à partir du mois d'octobre.La septième génération du Nissan Patrol se distingue par un design spectaculaire qui renforce encore sa forte présence sur la route, avec un impact visuel qui allie la tradition et l'avant-garde.Le style extérieur exprime la robustesse, caractérisée par des lignes audacieuses et sculptées et des proportions équilibrées.La calandre en V emblématique de Nissan occupe le devant de la scène. Elle est plus large et plus intégrée à la carrosserie et flanquée de projecteurs en forme de double C dotés de la technologie Adaptive Driving Beam (ADB).La partie arrière du Patrol affiche une barre lumineuse pleine largeur.Le Patrol repose sur des jantes en alliage de 22 pouces, qui renforcent sa présence sur la route et offrent une garde au sol importante pour des performances tout-terrain.Le Nissan Patrol est disponible dans une gamme de sept couleurs extérieures. Quatre options de peintures bicolores sont au catalogue.L'éclairage au sol s'active automatiquement lorsque les passagers s'approchent du véhicule avec la clé ou lors du déverrouillage des portes. Il projette un motif rappelant la silhouette emblématique du Nissan Patrol dans le désert et le texte « Since 1951 » rappelant l'histoire du 4x4 japonais.Tout en abandonnant son moteur V8, le Nissan Patrol de septième génération est le Patrol le plus puissant à ce jour.Le moteur V6 biturbo de 3.5 litres développe une puissance de 425 ch et un couple de 700 Nm. Il s'agit d'un changement radical par rapport au moteur V8 du Patrol précédent, avec une augmentation de 7 % de la puissance et de 25 % du couple, et un meilleur rendement énergétique.Un moteur V6 atmosphérique de 3.8 litres est également disponible, avec une puissance de 316 ch et 386 Nm de couple.Conçu pour résister aux chaleurs élevées du Moyen-Orient, le turbocompresseur du moteur V6 biturbo conserve des performances maximales même dans des conditions difficiles, tandis que la pompe à huile assure une lubrification parfaite même lorsque le véhicule circule avec une forte inclinaison.L'adoption d'une transmission automatique à 9 rapports améliore l'expérience de conduite, que ce soit en ville ou en tout-terrain.La suspension du Patrol adopte la technologie e-damper qui ajuste automatiquement les réglages de l'amortissement en fonction des conditions de conduite.Le Patrol est doté en série d'une suspension pneumatique adaptative qui permet de régler la hauteur de caisse en fonction des terrains. En plus d'une efficacité aérodynamique améliorée sur route, elle facilite l'entrée et la sortie des passagers, ainsi que le chargement et le déchargement du matériel.Six modes de conduite sont disponibles : Standard, Sand, Rock, Mud, Eco et Sport.Le Patrol introduit un système de verrouillage de la boîte de transfert intermédiaire qui permet d'affronter les terrains les plus difficiles et de passer facilement d'un mode à l'autre.Le Nissan Patrol offre un intérieur conçu avec le souci du détail qui associe confort haut de gamme et technologies modernes.Les éléments de décoration de l'habitacle sont inspirés de l'artisanat traditionnel japonais du bois Kumiko. Les sièges en cuir matelassé offrent une fonction de massage et des réglages dans huit directions.Le Patrol reçoit en série un toit ouvrant panoramique.Un écran tactile horizontal Monolith de 28,6 pouces, composé de deux dalles de 14,3 pouces, offre une vue parfaite des systèmes de navigation et de divertissement, ainsi que des informations sur le véhicule.Les passagers arrière disposent de deux écrans de 12,8 pouces permettant de diffuser du contenu ou de jouer en connectant leur propre appareil via Miracast, HDMI ou USB.L'interface tactile des écrans permet des interactions fluides.L'expérience visuelle est complétée par un éclairage d'ambiance personnalisable avec 64 couleurs.Disponible sur certaines versions, la technologie Biometric Cooling du Patrol est conçue pour maintenir un confort optimal quelles que soient les températures extérieures. Le système utilise un capteur infrarouge pour détecter la température corporelle des passagers avant et arrière, et ajuste automatiquement les paramètres de flux d'air pour régler la climatisation ou le chauffage de façon intelligente.Les sièges EZ Flex facilitent l'accès à la troisième rangée sans avoir besoin de retirer un éventuel siège enfant.La fonction de rabattement et de retour électrique de la troisième rangée de sièges d'une simple pression sur l'écran au tableau de bord permet d'adapter facilement la configuration aux différents besoins.La rigidité torsionnelle dynamique de l'habitacle pour réduire les vibrations du véhicule, le verre acoustique et les matériaux contribuent à une expérience de conduite plus silencieuse et plus sereine.Le Nissan Patrol reçoit le système NissanConnect 2.0 avec Google Built-in. La suite technologique intègre les systèmes de navigation, de sécurité et de divertissement dans une plate-forme unifiée. C'est le premier véhicule Nissan de la région du Golfe Persique à intégrer Google Built-in.La technologie ProPilot de Nissan fait ses débuts sur le Nissan Patrol, aidant le conducteur en associant le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au maintien dans la voie. Le système exploite les données de navigation pour ajuster la vitesse du véhicule dans les courbes et les échangeurs.Le Patrol est bénéfice du système Panorama View, doté de la « Vue ultra-large », de la « Invisible Hood View», et de la technologie « Invisible-to-Visible » projetant des images en temps réel des obstacles et des consignes de navigation sur l'écran central. La vue ultra-large élargit le champ de vision à 170 degrés et facilite la navigation dans les situations où la visibilité est restreinte. Le système « Invisible Hood View » offre une vision claire de la zone située sous le véhicule en hors-piste et dans les espaces étroits.Le Patrol est équipé d'un moniteur de vue Panoramique 3D qui offre une vue complète à 360 degrés de l'environnement du véhicule dans les espaces restreints.Les autres fonctions de sécurité comprennent un rétroviseur intelligent et le zoom de vue arrière qui améliorent la rétrovision, ainsi que le freinage d'urgence automatique avec détection des piétons, l'Avertissement Prédictif de Collision Avant et le Freinage d'Urgence Automatique Arrière qui préviennent le conducteur des collisions potentielles et freinent si nécessaire pour atténuer l'impact.La sécurité est également assurée à 360° par un ensemble de sept airbags , dont des airbags genoux conçus pour améliorer la protection du conducteur.