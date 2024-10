Le SUV électrique de luxe de taille intermédiaire Cadillac Optiq affiche un style moderne

Les'appuie sur les standards de luxe de la marque américaine Cadillac.Le Cadillac Optiq affiche un. La forme en V de la calandre exprime la vitesse et les performances du véhicule électrique Cadillac.On retrouve à l'intérieur de l'Optiq des éléments de décor illuminés et des ornements.L'Optiq embarque des technologies et des fonctionnalités avancées. Les radars , caméras et capteurs à ultrasons, ainsi que les technologies de sécurité et d'aide à la conduite, telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance à la direction dans les angles morts, le stationnement automatique amélioré et l'alerte de collision avant, offrent un ensemble technologique complet.L'Optiq dispose de la technologie d'aide à la conduite Super Cruise, d'un écran LED de 33 pouces de diagonale et du système studio AKG à 19 haut-parleurs avec Dolby Atmos. Dolby Atmos est un format sonore qui permet à un système audio de restituer des sources sonores individuelles via des canaux séparés pour une plus grande clarté afin de créer une expérience audio 3D immersive.L'optiq dispose de Google Infodivertissement intégré avec prédiction de l'autonomie, optimisation de la batterie et points de recharge.L'optiq dispose d'uneLes ingénieurs Cadillac ont travaillé l'aérodynamique du modèle pour lui donner un « coefficient aérodynamique » semblable à celui de nombreuses berlines Pour y parvenir, ils ont eu recours à plusieurs solutions, telles qu'un aileron arrière ventilé, des diffuseurs et d'autres éléments sculpturaux.Le Cadillac Optiq sera le deuxième modèle électrique de Cadillac en Europe, après le Lyriq.