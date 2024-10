La berline quatre portes Citroën C4 X change d'expression avec une face avant plus moderne

présente la version restylée duau Mondial de l'Auto de Paris 2024.Lancée en 2023, le fastback élancé C4 X change d'expression avec une face avant plus moderne intégrant la nouvelle identité de Citroën.Les sièges Citroën Advanced Comfort et le combiné d'instrumentation 7 pouces, qui complète un écran tactile 10 pouces, contribuent au confort à bord.La berline quatre portes Citroën C4 X se décline avec une motorisation essence 1.2 PureTech 130 EAT8, en version hybride 136 ch, la ë-C4 X étant proposée avec des motorisations électriques de 100 et 115 kW.Le fastback élancé Citroën revendique près de 20 technologies d'aide à la conduite utiles au quotidien.Le marché de prédilection de la berline quatre portes C4 X est le Moyen orient, et particulièrement la Turquie.La C4X incarne la fusion entre style et fonctionnalité pragmatique, conservant les atouts d'une architecture pensée pour le confort et l'esthétique.La C4 X revendique la fluidité d'un fastback, le raffinement d'une berline quatre portes et l'attitude d'un SUV La Citroën C4 X affiche une face avant structurée plus moderne. Le logo de la marque trône au centre d'une calandre repensée. Le capot s'adapte pour mettre en valeur les chevrons.Les projecteurs avant à LED arborent une signature lumineuse caractéristique divisée en trois segments horizontaux distinctifs. En se rapprochant des feux diurnes, on remarque le façonnage des lames et du lingot central. Les clignotants avants sont à LED, intégrés directement dans la partie basse de la signature lumineuse.Le bouclier avant intègre une grille qui surplombe un sabot de protection dans sa partie basse.Le couvercle de malle, dont la partie verticale est inclinée vers l'avant souligne le dynamisme de la berline à coffre séparé.Les feux arrière à LED sont en harmonie avec l'éclairage avant, encadrant l'ouverture du coffre.Les sièges Advanced Comfort ont été redessinés pour renforcer le confort à bord. Le confort visuel est assuré par des sièges à effet rembourré. Le confort d'assise est rehaussé par une mousse plus épaisse de 15 mm, offrant un accueil moelleux. Le confort dynamique est amélioré grâce à une mousse texturée et une couche haute densité au cœur de l'assise.Les suspensions Advanced Comfort utilisent des Suspensions à Butées Hydrauliques Progressives, qui absorbent les imperfections de la route.Le tableau de bord n'est pas en reste, avec un combiné haute définition de 7 pouces placé derrière le volant, associé à la navigation connectée 3D et à un écran tactile de 10 pouces.Le combiné numérique est complété par la vision tête haute couleur qui affiche les informations essentielles.Le système d'info-divertissement utilise un écran HD de 10 pouces et peut être entièrement personnalisée par un système de « widgets ». Les widgets offrent un moyen de consulter les applications et le contenu sur l'écran du véhicule. L'interface est également dotée de la reconnaissance vocale naturelle, un assistant numérique qui peut être « activé » par les occupants du véhicule par la commande « Hello Citroën ».Le Pack « Connect Plus » intègre ChatGPT, développé par OpenAI, dans le système d'info-divertissement.La C4 X intègre jusqu'à 20 systèmes d'aide à la conduite avancée (ADAS), qui utilisent des technologies automatisées telles que des capteurs et des caméras.Le système Active Safety Brake intervient en cas de détection d'un risque de collision, freinant automatiquement le véhicule pour éviter l'accident. Il est efficace de jour comme de nuit et reconnaît divers obstacles, y compris piétons et cyclistes.L'Alerte Risque Collision alerte (à partir de 30 km/h) le conducteur d'un potentiel danger de collision avec le véhicule situé devant.Le système Highway Driver Assist combine le régulateur de vitesse adaptatif et l'alerte de franchissement de ligne. Le système de conduite semi-autonome de niveau 2 permet une délégation partielle de la conduite, tout en exigeant le contrôle du conducteur.Le Régulateur de Vitesse Adaptatif avec Stop & Go ajuste la vitesse en fonction du véhicule précédent, maintenant une distance de sécurité et pouvant arrêter et redémarrer le véhicule sans intervention du conducteur.En complément, la C4 X propose également le système de surveillance d'angle mort, l'alerte de franchissement involontaire de ligne, le coffee Break Alert, l'alerte attention conducteur, la commutation automatique des feux de route, la reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse…L'Affichage tête haute en couleur projette des données clés de conduite en couleur directement dans le champ de vision du conducteur pour une attention ininterrompue sur la route.La Caméra de recul avec Top Rear Vision affiche sur l'écran tactile une vue arrière à 180 degrés, avec des indicateurs colorés pour signaler les obstacles proches.La Vision 360 affiche une vue panoramique à 360 degrés autour du véhicule, actualisée en temps réel, pour assister le conducteur lors des manœuvres à basse vitesse.La C4 X est disponible avec un moteur 1.2 litre PureTech 130 EAT8 et en version Hybride 136 ch.La technologie Hybrid 48v permet une réduction de l'ordre de 20% de la consommation de carburant et des émissions de CO2 En conduite urbaine, jusqu'à 50% du roulage peut être effectué en mode électrique, réduisant ainsi l'empreinte carbone.Ne nécessitant pas de recharge à une borne, cette technologie est simple d'utilisation.La gestion automatique et fluide des deux moteurs, électrique et thermique, s'adapte aux conditions de conduite sans nécessiter d'intervention du conducteur. La capacité de la batterie de se recharger lors des phases de décélération rend le véhicule adapté à la vie quotidienne en ville.Sur la version Hybride 136 ch, le moteur à trois cylindres de 1199 cm3 délivre 136 ch (100 kW) à 5500 tr/min et un couple de 230 Nm à 1750 tr/min. Sa conception inclut un turbocompresseur à géométrie variable et une chaîne de distribution. Conforme à la norme Euro 6.4 et opérant selon le cycle Miller, il bénéficie d'un rendement thermique optimisé. En parallèle, le moteur électrique synchrone à aimants permanents offre une puissance de 21 kW (28 ch) et un couple de 55 Nm, gérant les besoins en énergie à faible demande de couple et à basse vitesse. Il aide également au démarrage du moteur thermique et recharge la batterie lors du freinage. Le système est complété par un démarreur à courroie 48V pour un démarrage rapide du moteur thermique, une boîte de vitesses électrifiée ë-DCS6 à six rapports et double embrayage, et une batterie Lithium-Ion de 48V de 432 Wh.La Citroën C4 X sera lancée début 2025.