La grande berline électrique Mazda6e affiche une esthétique fluide et moderne

lève le voile sur laau salon de l»automobile de Bruxelles.La berline cinq portes à recharge rapide est le tout dernier modèle électrique de la marque japonaise.La commercialisation de la Mazda6e débutera en France en septembre 2025.Le prix de la Mazda6e devrait démarrer, pour la première version 68.8 kWh Takumi, à moins de 45 000 euros.La grande berline électrique Mazda6e inaugure la dernière évolution de la philosophie de design de Mazda baptisé « Kodo - L»Âme du Mouvement ».La berline conjugue des lignes fluides et homogènes à des éléments de design audacieux. Avec sa ligne de toit surbaissée et sa silhouette de coupé à la poupe tronquée, la 6e de Mazda affiche un look dynamique tout en conservant la fonctionnalité d»une berline cinq portes.Sur le plan stylistique, la 6e se distingue par des portes sans cadre, des poignées de porte intégrées et une signature lumineuse originale. Ces différents détails lui valent une esthétique fluide et moderne.À l'arrière, le design de forme cylindrique des quatre optiques, ainsi que le becquet électrique lui confèrent une touche de dynamisme.L'intérieur de la Mazda6e s'inspire du concept japonais de sobriété « ma ».Les occupants bénéficient d»une longueur aux jambes généreuse aux places avant et arrière.Ils peuvent profiter pleinement de la lumière naturelle apportée par un toit panoramique.La console centrale de type flottant et la planche de bord rehaussent le caractère aérien du design intérieur.La Mazda6e est disponible dans deux univers de finition. La finition Takumi offre un intérieur en cuir artificiel de couleur beige ou noir tandis que la finition Takumi Plus hérite d»un garnissage en cuir Nappa Tan et suédine tout en y ajoutant un velum d»occultation électrique.Clairement tourné vers le conducteur, le poste de conduite est doté d»un écran tactile personnalisable de 14,6 pouces, d'un combiné d»instrumentation numérique de 10,2 pouces et d'un affichage tête haute en réalité augmentée de 50 pouces qui projette les principales informations, telles que la vitesse et des instructions de guidage, directement dans le champ de vision du conducteur à une distance de 7,5 mètres. Les commandes gestuelles et vocales avancées contribuent à simplifier les interactions avec les équipements embarqués, tels que les systèmes de climatisation, de navigation et multimédia.La sécurité constitue une priorité à bord de la Mazda6e. Outre les neuf airbags qui assurent la protection des occupants, le pack avancé d' aide à la conduite Advanced Driving Assistance System (ADAS) de Mazda offre de nombreuses fonctions, dont le freinage d'urgence autonome, l'avertisseur de franchissement de ligne et la reconnaissance des panneaux de signalisation, qui permettent au conducteur d'éviter les risques potentiels.Le système de contrôle d»occupation des sièges fait appel à une caméra intérieure pour détecter la présence éventuelle d»enfants aux places arrière et afficher l»image correspondante sur l'écran central du véhicule. Lorsque le conducteur quitte son véhicule, une alarme sonore retentit pour éviter que de jeunes enfants ne soient oubliés par inadvertance à bord du véhicule, et laissés sans surveillance.La Mazda6e offre deux motorisations au choix: 180 kW (245 ch) et 190 kW (258 ch).Dans ces deux configurations, la berline électrique à propulsion de Mazda revendique un couple de 320 Nm qui lui garantit une grande souplesse d»accélération. Elle est capable d»abattre le 0 à 100 km/h en moins de 8 secondes et d'atteindre une vitesse maximum de 175 km/h sur circuit.La Mazda6e embarque une batterie de 68,8 kWh coulé à un moteur de 190 kW (258 ch). La batterie affiche jusqu»à 479 km d'autonomie conformément à la norme WLTP. L'autonomie réelle peut varier en fonction de la finition et de facteurs individuels. Raccordée à un chargeur en courant continu ( CC ) de 200 kW, la 6e de 68,8 kWh est capable de recharger sa batterie de 10 à 80 % en 22 minutes dans des conditions de recharge idéales. Sur la base d»une température ambiante de 23 °C (plus/moins 2 °C), à l'aide d'un chargeur rapide DC de 200 kW et avec un état de charge initial de 30 %, la batterie regagner 235 km d'autonomie en l»espace d»un quart d»heure. Le temps de charge réel peut varier. La consommation d'énergie en cycle mixte de la 6e 190 kW (258 ch) couplée à une batterie de 68,8 kWh est de 16,6 kWh/100 km.Couplée à une batterie de 80 kWh, la 6e 180 kW (245 ch) offre jusqu»à 552 km d'autonomie conformément à la norme WLTP. La consommation d'énergie en cycle mixte de la 6e 180 kW (245 ch) couplée à une batterie de 80 kWh est de 16,5 kWh/100 km.