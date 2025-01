L'Afeela 1 électrique offre un habitacle optimisé pour le divertissement

Dévoilée au CES 2025, l'devise à révolutionner l'expérience de la mobilité électrique.Le design extérieur de l'Afeela 1 est intemporel. L'extérieur élimine les lignes décoratives et les ondulations de surface. Le style se caractérise par des surfaces lisses et tendues.L'intérieur utilise des matériaux fabriqués en partie à partir de matériaux d'origine végétale et recyclés (environ 70 % de la surface intérieure).Des matériaux recyclés sont partiellement utilisés dans le châssis et dans la carrosserie.Développée pour l'ère de la conduite autonome , l'Afeela 1 est équipée de systèmes avancés d' assistance à la conduite (ADAS) qui réduisent le stress de la conduite.Le système ADAS Afeela Intelligent Drive de l'Afeela 1 utilise 40 capteurs (caméras, LiDAR, radars , capteurs à ultrasons) pour détecter et collecter des données sur l' environnement . En exploitant l'unité de contrôle électronique (ECU) avec une puissance de calcul allant jusqu'à 800 TOPS et la technologie IA, il fournit une assistance avancée au conducteur à toutes les étapes de la perception, de la prédiction et de la planification. Du point de départ au stationnement à destination, il réduit la charge mentale du conducteur. L'environnement environnant et les conditions de conduite constamment surveillés par Afeela 1 sont visualisés sous forme de vues et de cartes sur l'écran à l'aide d'Unreal Engine.L'Afeela 1 intègre de nombreux logiciels avancés pour une relation interactive entre le conducteur et le véhicule. L'agent personnel interactif Afeela Personal Agent permet la communication avec le véhicule. Le conducteur peut contrôler diverses fonctions embarquées via des interactions vocales naturelles et profiter de conversations et recevoir des suggestions d'activités.L'habitacle de l'Afeela 1 est un « espace de divertissement créatif ».L'habitacle dispose d'écrans pour chaque siège, permettant aux occupants de profiter d'une variété d'applications et de contenus de divertissement à bord.Les fonctions de réduction du bruit et des vibrations permettent aux occupants de se concentrer sur le divertissement à bord de la voiture L'Afeela 1 peut être mise à niveau via des mises à jour logicielles continues Over-the-Air (OTA).La production de l'Afeela 1 est prévue dans une usine Honda implantée dans l'Ohio aux Etats-Unis.Les premières livraisons de l'Afeela 1 interviendront à partir de mi-2026.L'Afeela 1 électrique sera le premier véhicule vendu sous la marque Afeela.