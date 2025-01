La BMW iX se renouvelle avec une apparence plus sportive

Avec la, BMW a ouvert une nouvelle catégorie de véhicules fin 2021, celle du Sports Activity Vehicle (SAV) électrique. Combinaison d'un design avant-gardiste, d'une technologie de pointe et d'une conduite sans émissions locales, la BMW iX se renouvelle avec un look plus sportif, une puissance accrue et une autonomie améliorée.Grâce à la technologie BMW eDrive de cinquième génération et à de nouvelles spécifications techniques, la nouvelle BMW iX électrique présente une augmentation des performances de conduite combinée à une autonomie atteignant 700 kilomètres (WLTP). Cela repose sur une électronique de puissance améliorée avec une nouvelle technologie d'inverseur. Cela augmente la densité de puissance de l'entraînement et l'efficacité lors de la transmission de l'énergie de la batterie haute tension au moteur-alternateur. S'ajoute une nouvelle technologie d'éléments de batterie pour la BMW iX xDrive45.Les nouvelles désignations de modèles illustrent ces meilleures performances.Disponibles à partir du printemps 2025, la gamme se compose de la BMW iX xDrive45, de la BMW iX xDrive60 et de la BMW iX M70 xDrive.La BMW iX est produite à l'usine BMW Group de Dingolfing. La plus grande usine de production BMW en Europe est le centre de compétence de l'entreprise pour la production de moteurs électriques et, en même temps, l'usine principale pour la production des modèles haut de gamme et de luxe.Les principaux marchés de la BMW iX sont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne.L'extérieur de la BMW iX a une présence expressive et une apparence monolithique avec des proportions caractéristiques de SAV, un langage de design réduit à l'essentiel et des surfaces clairement définies. Le contour de la calandre a été conservé, mais le cadre est désormais plus fin et la surface a été redessinée avec des lignes diagonales. Un autre point fort visuel de la BMW iX est la calandre à double haricot BMW Iconic Glow (en option). Son contour s'éclaire ou s'assombrit par pulsations à l'ouverture et à la fermeture du véhicule. Il est éclairé en blanc pendant la conduite.Les graphismes d'éclairage redessinés à l'avant de la BMW iX attirent l'attention. La face avant est interprétée de manière moderne avec deux feux inclinés de chaque côté. Le module bi-LED pour les feux de croisement et de route est centré entre ces deux feux inclinés. Ils comprennent un feu de position, un feu de jour et un clignotant. En plus des feux de ville, les projecteurs Advanced Full LED incluent l'éclairage de virage adaptatif. Dans la circulation urbaine jusqu'à 60 km/h, les deux nouveaux feux inclinés permettent d'éclairer au mieux la chaussée et le trottoir. Et cela sans aveugler inutilement les piétons et les véhicules en sens inverse comme avec des feux de croisement fixes.Gâce à des améliorations ciblées de plusieurs détails, toutes les variantes de la BMW iX se présentent sous un jour plus sportif. Le pack Sport fait désormais partie de l'équipement de série, alors qu'il était optionnel. Une jupe arrière modifiée et plus de surfaces dans la couleur du véhicule ont été ajoutées.En complément du pack Sport, la finition M Sport et le pack M Sport Pro optionnels confèrent à la BMW iX un dynamisme accru.La finition M Sport comprend notamment un kit aérodynamique extérieur, des jantes 21 pouces M aérodynamiques, des étriers de freins bleus avec désignation M à l'avant et une sellerie M Alcantara / Veganza. À l'intérieur, les sièges M multifonctions, le volant M en cuir, les inserts décoratifs en Dark Silver et le ciel de pavillon anthracite apportent une touche de sportivité.Le pack M Sport Pro enrichit la finition M Sport de détails supplémentaires. Les roues aérodynamiques M de 22 pouces en Midnight Grey et Jetblack mettent en valeur les étriers de frein M Sport rouges. La calandre spécifique combinée aux optiques surteintés noirs renforcent l'apparence sportive de la BMW iX.Avec un moteur électrique sur les essieux avant et arrière, toutes les variantes de la BMW iX sont dotées d'une transmission intégrale électrique. Le système d'entraînement a été affiné et l'électronique de puissance perfectionnée afin de fournir une puissance nettement supérieure.La puissance de la BMW iX xDrive45 a été augmentée de 60 kW/82 ch pour atteindre 300 kW/408 ch. Le surcroît de puissance se traduit par une amélioration de 1,0 seconde sur l'exercice du 0 à 100 km/h (5,1 secondes). Le modèle a une vitesse maximale limitée électroniquement à 200 km/h.La BMW iX xDrive60 voit sa puissance augmenter de 15 kW/21 ch pour atteindre 400 kW/544 ch et passe de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 200 km/h.La puissance de la BMW iX M70 xDrive est portée à 485 kW/659 ch en mode My Sport pour un couple maximal de 1 100 Nm, disponible lorsque le Launch Control est activé. La BMW iX M70 xDrive accélère de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes pour atteindre une vitesse maximale de 250 km/h.La technologie des cellules de batterie permet d'augmenter la capacité nette de la batterie haute tension de la BMW iX xDrive45 d'environ 30% pour atteindre 94,8 kWh.Les capacités nettes des BMW iX xDrive60 et BMW iX M70 xDrive sont respectivement de 109,1 kWh et 108 ,9 kWh.La nouvelle technologie d'onduleur pour l'électronique de puissance optimise la densité de puissance du système de propulsion. Elle assure une très haute efficacité dans le transfert de l'énergie de la batterie haute tension au moteur électrique. Conjuguée à la capacité énergétique plus importante de la batterie de la BMW iX xDrive45 et à d'autres mesures d'amélioration de l'efficacité pour toutes les versions, cette technologie se traduit par une augmentation de l'autonomie pouvant atteindre 40% selon les modèles.La BMW iX xDrive45 offre une autonomie maximale de 602 km (WLTP).La BMW iX xDrive60 établit une référence dans son segment avec une autonomie maximale WLTP portée à 701 kilomètres.La BMW iX M70 xDrive affiche une autonomie maximale de 600 km (WLTP).La récupération adaptative contribue à accroître l'efficacité de la conduite. La fonction Max Range peut également augmenter de 25 % l'autonomie restante avant le prochain arrêt de charge.L'unité de charge combinée de la BMW iX xDrive45 permet une charge en courant continu avec une puissance pouvant atteindre 175 kW.La puissance de charge maximale des BMW iX xDrive60 et BMW iX M70 xDrive est de 195 kW.En courant alternatif, le chargeur rapide AC Pro permet de porter la puissance maximale de recharge à 22 kW (de série sur la BMW iX M70 xdrive).Toutes les variantes de la BMW iX offrent une préclimatisation optimisée de la batterie haute tension pour une recharge rapide en courant continu. Par temps froid, la batterie haute tension est portée à la température de fonctionnement optimale à l'aide d'une pompe à chaleur Boost. Elle exploite également la chaleur de l'intérieur du véhicule.La régulation du courant de charge a été optimisée pour atteindre des puissances de charge plus élevées.Un bouton, situé dans la trappe de recharge, permet le déverrouillage du câble de charge et de terminer la charge.La BMW iX est compatible avec la fonction Plug & Charge Multi Contract.L'option Connected Home Charging permet une recharge optimisée en fonction de l'énergie solaire et de la charge, sur la base d'un tarif d'électricité dynamique.La BMW iX propose une expérience utilisateur améliorée pour la planification des itinéraires avec une charge. Grâce à l'interface utilisateur, les conducteurs peuvent saisir leur destination à l'avance dans l'application My BMW App, ainsi que leurs heures de départ et d'arrivée préférées et toutes les escales souhaitées. L'itinéraire suggéré par le système de navigation BMW Maps peut être personnalisé pour inclure les stations de recharge. Les opérateurs préférés et l'état de charge souhaité à l'arrivée aux escales et à la destination peuvent être déterminés. Dans une vue optimisée de l'itinéraire, le conducteur reçoit des informations précises sur la disponibilité des stations de recharge, les temps de recharge nécessaires et leur impact sur l'heure d'arrivée à destination, les coûts de recharge et l'infrastructure à proximité de la station de recharge concernée.L'augmentation de la puissance de la BMW iX s'accompagne d'une nouvelle configuration du châssis et de la suspension. Cette évolution est basée sur les performances accrues du système de propulsion et sur le nouvel équilibre des masses résultant de l'optimisation de la technologie des batteries. Un support hydraulique de l'essieu arrière assure l'équilibre entre conduite dynamique et confort au quotidien. Les roulements de roue optimisés en termes de poids et de frottement, ainsi que les pneus à faible résistance au roulement et portant le label d'efficacité le plus élevé (A ), contribuent à l'amélioration de l'efficacité de la BMW iX.OPTIMISATION DES SUSPENSIONSLa technologie de suspension de la BMW iX comprend un essieu avant à double triangulation, un essieu arrière à cinq bras et une direction électrique avec fonction Servotronic et démultiplication variable.La BMW iX M70 xDrive est également équipée d'un système de régulation adaptative du niveau de conduite sur les deux essieux, avec des amortisseurs à commande électronique, des réglages et des barres antiroulis spécifiques M, une direction ActiveDrive à 4 roues directrices et un système de freinage spécifique avec des étriers de frein peints en rouge.L'équipement de série de toutes les variantes comprend le système HDC (Hill Descent Control) et la possibilité de désactiver le système DSC (Dynamic Stability Control).La BMW iX offre une gamme élargie de systèmes d' aide à la conduite et de stationnement automatisés. L'équipement de série comprend le Driving Assistant Plus, qui inclut le régulateur de vitesse actif avec fonction Stop & Go utilisable jusqu'à 180 km/h et l'alerte de collision frontale avec système de freinage d'urgence.La BMW iX propose le Parking Assistant avec aide au stationnement, assistant de marche arrière et caméra de recul.Le Parking Assistant Professionnal, permettant d'effectuer les manœuvres de stationnement par l'intermédiaire d'un smartphone, est disponible en option.L'habitacle au luxe avant-gardiste de la BMW iX, peut être associé aux éléments de design sportif de la finition M Sport.Les sièges multifonctions M en microfibre perforée/Sensatec (ou en option en cuir naturel) offrent un maintien latéral important.La finition comprend également le volant M Sport gainé en cuir, le tableau de bord bicolore avec l'emblème M, les inserts décoratifs Dark Silver, le ciel de pavillon anthracite et la console centrale avec finition noir brillant.Parmi les autres options disponibles, on peut citer un toit vitré panoramique électrochrome Sky Lounge, les applications intérieures Clear & Bold, la fermeture assistée des portes Soft Close, une ventilation active des sièges, un chauffage intégral avant et arrière, le système audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound, la ligne extérieure BMW Individual Titanium Bronze, la recharge en courant continu jusqu'à 22 kW (de série sur la BMW iX M70 xDrive) ainsi qu'un attelage de remorque rétractable électriquement.Basé sur le système d'exploitation BMW 8.5, le BMW iDrive offre une utilisation intuitive grâce au BMW Curved Display et à la commande vocale avec BMW Intelligent Personal Assistant. Il permet l'accès à des services digitaux tels que le streaming vidéo et les jeux embarqués. Les antennes 5G mobiles assurent une connectivité optimale.La BMW Digital Key Plus, proposant un accès confort, est l'accès favori à la BMW iX,. La fourniture comprend également une clé physique, une Setup Card et une Service Card. Avec la Setup Card, il est plus facile de configurer la Digital Key Plus sur un smartphone en tenant la carte sur le téléphone portable ou en scannant le code QR au dos. Une fois activée, la Digital Key Plus peut être partagée par simple SMS. Selon l'appareil mobile, jusqu'à 18 clés numériques peuvent être activées pour la BMW iX, et différents rôles et droits peuvent être définis pour le véhicule lors du partage. L'accélération et la vitesse maximale peuvent être limitées pour les conducteurs novices. La BMW Digital Key Plus permet des fonctions de commande supplémentaires à proximité du véhicule, telles que les manœuvres de stationnement de la BMW iX via l'application My BMW. Si une clé physique doit être remise, pour des visites de service ou en cas dépannage, la Service Card peut être activée en tant que clé à part entière en un seul clic.Cinquième génération de la technologie BMW eDrive, un moteur électrique sur l'essieu arrière et un moteur électrique sur l'essieu avant, transmission intégrale électrique BMW xDrive.Puissance : 300 kW/408 ch à 8,000 t/min.Couple maximum : 700 Nm de 0 – 5,000 tr/min.Accélération 0 – 100 km/h : 5.1 secondes. Consommation d'énergie électrique combinée (cycle WLTP) : 21.8 kWh/ 100 km.Autonomie : 490 – 602 km (cycle WLTP).Cinquième génération de la technologie BMW eDrive, un moteur électrique sur l'essieu arrière et un moteur électrique sur l'essieu avant, transmission intégrale électrique BMW xDrive.Puissance : 400 kW/544 ch à 8,000 t/min.Couple maximum : 765 Nm de 0 – 5,000 tr/min.Accélération 0 – 100 km/h : 4.6 secondes.Consommation d'énergie électrique combinée (cycle WLTP) : 21.9 kWh/ 100 km.Autonomie : 563 – 701 km (cycle WLTP).Cinquième génération de la technologie BMW eDrive, un moteur électrique sur l'essieu arrière et un moteur électrique sur l'essieu avant, transmission intégrale électrique BMW xDrive.Puissance : 345 kW/659 ch à 13,000 t/min.Couple maximum : 1.165 Nm de 0 – 5,000 tr/min.Accélération 0 – 100 km/h : 3.8 secondes.Consommation d'énergie électrique combinée (cycle WLTP) : 23.5 kWh/ 100 km.Autonomie : 521 – 600 km (cycle WLTP).Toutes les données relatives aux performances, à la consommation et aux émissions sont provisoires.