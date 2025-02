La berline Kia EV4 affiche un design avant-gardiste aérodynamique

lève le voile sur laDéveloppée pour accroître l'attrait de l'offre électrique de Kia et destinée à un large public, la berline EV4 affiche unet offre des technologies de pointe.Lade l'EV4 réinterprète le style de la berline classique en arborant unecaractérisée par unet unLede la berline Kia EV4 se caractérise par des lignes acérées conjuguées à des éléments de design avant-gardiste.La face avant de la version berline de l'EV4 se distingue par la calandre « EV Tiger Face » emblématique des modèles électriques de Kia, associée à des projecteurs implantés verticalement qui reprennent la signature lumineuse « Star Map » (Constellation) de la marque coréenne.La version tricorps de l'EV4 réinvente le style berline en affichant unecaractérisée par uneet uneLa Kia EV4 Berline est dotée d'unqui rehausse son esthétique, tandis que ses jantes usinées de 19 pouces ornées de motifs à bandes sophistiquées mettent en avant la philosophie de design 'Opposites United' /(L'alliance des contraires) de Kia.Vue de l'arrière, la version berline de la Kia EV4 poursuit cette approche stylistique aérodynamique, avec unqui, associé aux blocs-feux verticaux, fait ressortir la largeur d'assise du véhicule électrique et son caractère avant-gardiste.Le profil épuré du bouclier, rehaussé d'un motif technique au niveau de sa jonction avec la surface du coffre, souligne la sophistication du design de l'EV4 Berline.La finition GT-Line bénéficie d'éléments de design exclusifs. Les boucliers avant et arrière de forme ailée renforcent l'impression de robustesse et d'aérodynamisme tandis que les jantes de 19 pouces à motifs triangulaires contribuent à accentuer le caractère avant-gardiste du véhicule électrique Kia