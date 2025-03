La grande routière Volvo ES90 électrique mélange les genres

Certains diront qu'il s'agit d'une berline . D'autres y verront un coupé et des ressemblances avec un SUV Lamélange les genres pour revendiquer le meilleur des trois segments.La Volvo ES90 allieLane fait aucun compromis sur le confort ou l'espace à bord.La Volvo ES90 électrique est équipée d'ordinateurs centraux qui offrent des performances huit fois supérieures à la génération précédente pour évoluer au fil du temps.C'est la première voiture Volvo équipée de la, pour plus d'autonomie et une recharge plus rapide.La S60 conserve les éléments qui constituent l': elle est équipée deet reprend lesde Volvo.La Volvo ES90 est le sixième modèle électrique de la gamme Volvo qui vient rejoindre les modèles EX90, EM90, EX40, EC40 et EX30.La grande routière suédoise affiche un profil singulier affirmé. La hauteur de caisse légèrement surélevée offre au conducteur une vue plus dominante de la route. La ligne de toit fluide permet de conjuguer élégance et aérodynamisme, améliorant l'efficience de la voiture et son autonomie électrique.A l'avant, on retrouve les phares en forme de marteau de Thor de Volvo. L'arrière fait place à des feux à LED en forme de C complétés par des feux à LED remontant le long de la lunette arrière. Sept couleurs de carrosserie sont proposées.Le hayon arrière grand et large facilite l'accès au coffre. Le coffre, d'une capacité de 446 litres, peut aller jusqu'à 733 litres une fois les trois sièges arrière rabattus. Chaque siège arrière peut être rabattu individuellement. En outre, un coffre de 22 litres situé à l'avant accueille les câbles de recharge.À bord, l'accent est mis sur le confort, les matériaux authentiques et le design scandinave orienté par la fonctionnalité.Grâce à son empattement long de 3,10 mètres, la Volvo ES90 offre aux passagers de la deuxième rangée un espace généreux aux jambes. Six thèmes d'éclairage d'ambiance intérieure créent un espace de bien-être sensoriel.La Volvo ES90 est équipée d'un toit panoramique offrant une protection contre les UV allant jusqu'à 99,9 %. L'option toit panoramique opacifiant permet d'ajuster la transparence du verre du toit panoramique pour tamiser la lumière du soleil ou pour réduire l'éblouissement.Un système de climatisation à quatre zones doté d'un purificateur d'air sophistiqué apporte une touche de bien-être à bord. Il peut empêcher jusqu'à 95 % des particules de PM 2,5 de pénétrer dans l'habitacle et éliminer 99,9 % des allergènes de graminées, d'arbres et de pollen.Les niveaux de bruit à l'intérieur de l'habitacle sont faibles.Le système audio haut de gamme est signé Bowers & Wilkins. Il est doté de 25 haut-parleurs haute-fidélité placés dans l'habitacle, y compris dans les appuie-têtes et dans le toit. Le système diffuse également le son spatial réaliste de Dolby Atmos offrant une expérience sonore immersive. Un mode « Abbey Road » reproduit l'acoustique des légendaires studios londoniens.La Volvo ES90 est équipé d'un système d'infodivertissement avec Google intégré, qui comprend des services tels que Google Maps, Google Assistant et d'autres applications sur Google Play. Le système compatible 5G, fluide et réactif, est alimenté par la plateforme Snapdragon Cockpit de Qualcomm Technologies et est conçu pour fournir toutes les informations essentielles à la conduite sur un écran conducteur de 9 pouces et l'affichage tête haute.L'écran central de 14,5 pouces donne accès aux fonctionnalités de navigation, de divertissement, de climatisation et de téléphonie.La Volvo ES90 est conçue sur l'architecture Volvo SPA2 et est basée sur la stack Volvo Superset, un ensemble de modules et de systèmes matériels et logiciels essentiels à toutes les nouvelles voitures électriques Vovo. Cette technologie permet d'améliorer les performances générales et la technologie de sécurité de la voiture tout au long de son cycle de vie et de déployer ces améliorations rapidement via des mises à jour OTA sur tous les modèles basés sur la Superset.La Volvo ES90 représente le dernier cri Volvo en matière de systèmes électriques et de technologie de batterie. La technologie 800 volts permet une recharge plus rapide, une meilleure performance générale et une plus grande efficience. La Volvo ES90 peut gagner jusqu'à 300 kilomètres d'autonomie en 10 minutes de charge sur des bornes de recharge rapide de 350 kW et parcourir jusqu'à 700 kilomètres (cycle mixte WLTP).Les proportions de la Volvo ES90 contribuent à l'efficience de la voiture et se traduisent par un coefficient de traînée (Cx) de 0,25). Plus la valeur est faible, plus la voiture est efficiente. Cela illustre à quel point le coefficient de pénétration dans l'air a été optimisé.Comme toute Volvo, l'ES90 est conçue pour protéger tout le monde à l'intérieur et autour de la voiture. L'ES90 a été conçue de manière à répondre à la norme de sécurité de Volvo, qui dépasse les exigences d'essai officiels et s'appuie sur 55 années de recherche sur la sécurité en conditions réelles.La Volvo ES90 est équipée d'une cage de sécurité solide, de systèmes de retenue de pointe, ainsi que de zones de déformation optimisées. Les systèmes de sécurité active sont alimentés par un ensemble de capteurs, dont un lidar, cinq radars , sept caméras et douze capteurs à ultrasons.Cet ensemble de capteurs permet de voir au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir et d'éviter ainsi les collisions et les dangers sur la route. La Volvo ES90 est également équipée de série du système de compréhension du conducteur, qui peut détecter lorsque le conducteur n'est plus concentré sur la route et peut intervenir pour l'aider.L'ES90 dispose d'une alerte d'ouverture des portes qui permet de surveiller et de protéger les cyclistes ou les piétons qui passent à proximité lors de l'ouverture des portes. Lorsque vous êtes sur le point de quitter la voiture, la détection des occupants dans l'habitacle de l'ES90 est là pour vous aider à ne pas oublier vos proches ou animaux domestiques dans le véhicule. Il peut détecter la respiration d'un bébé.