La Renault 5 Turbo 3E affiche des performances de supercar électrique

Réinterprétation électrique des Renault 5 Turbo et Turbo 2 des années 80, laest une« Une bête de rallye, de drift et de circuit adaptée pour la route » : tel pourrait être résumé le cahier des charges ayant conduit au développement et à la mise au point de Renault 5 Turbo 3E. Le but étant de mettre au point un véhicule le plus léger possible, afin qu'il soit le plus agile et le plus performant possible.La bombe sportive électrique de Billancourt de quatre mètres de long repose sur unecréée sur mesure par les ingénieurs d'Alpine, unedédiée à l'ultra-performance et desà l'arrière deComme les « grandes supercars », la 5 Turbo 3E dispose d'une fiche technique de bête de rallye avec une accélération deet une(sur circuit).La Renault 5 Turbo 3E sera commercialisée dans le courant de l'année 2027, en 1 980 exemplaires numérotés.Dotée d'une architecture propulsion, la Renault 5 Turbo 3E débite une un couple de 4 800 Nm avec une restitution de puissance encore plus immédiate qu'avec un moteur électrique classique.Avec une batterie haute tension placée sous le plancher, les ingénieurs d'Alpine ont pu profiter d'un centre de gravité abaissé pour aller au bout de leurs idées en faveur de l'agilité, deé performances et des capacités de drift (avec une fonction « drift assist » dédiée et un frein à main vertical type rallye). C'est aussi pour cela que la superstructure a été conçue en carbone, un matériau qui cumule résistance et légèreté.Au total, batterie de 70 kWh comprise, la Renault 5 Turbo 3E pèse 1 450 kilos environ.Avec sa motorisation de 540 ch (2 moteurs de 200 kW), la bombe sportive électrique Renault affiche un rapport poids puissance de 2,7 kg/ch.Pour les dépassements, le volant disposera d'un bouton déclenchant un boost de puissance.La 5 Turbo 3E est capable d'effectuer plusieurs « hot laps » avec une vitesse maximale jusqu'à 270 km/h.Quatre modes de conduite sont proposés: Regular, Snow, Sport et Race, la fonction « drift assist » étant intégrée à ce dernier.Un bouton permet de régler le freinage régénératif sur quatre niveaux.L'autonomie sur route, selon le protocole WLTP, est supérieure à 400 km.La recharge complète de la batterie en courant alternatif s'effectue via un chargeur embarqué de 11 kW pour un temps de 8 heures environ.L'infrastructure 800 volts et la puissance de charge montant à 350 kW en courant continu permet de recharger rapidement le véhicule électrique . 15 minutes suffisent pour passer de 15 à 80 % de batterie.Le design extérieur exubérant de la Renault 5 Turbo 3E a été pensé comme celui d'une supercar avec des boucliers proéminents et des ailes arrière élargies.La première inspiration pour dessiner la Renault 5 Turbo 3E a été les Renault 5 Turbo et Turbo 2 originelles. On retrouve également quelques éléments de la Renault 5 E-Tech electric comme les feux arrière et les rétroviseurs extérieurs. Par rapport à la Renault 5 E-Tech electric (3,92 mètres de long et 2,54 mètres d'empattement), le pare-brise a été reculé et l'empattement développé (2,57 mètres): longueur 4,08 mètres, largeur 2,03 mètres et hauteur 1,38 mètres. Avec ces dimensions, la Renault 5 Turbo 3E affiche une longueur de citadine pour une largeur de supercar.La face avant conserve la hiérarchie de présentation de ses devancières : projecteurs carrés fondus dans les arêtes du capot, fin bandeau à trois sections centrales et feux additionnels carrés.La lame aérodynamique qui finit de cercler le bouclier avant, tout comme la sortie d'air située sur le capot concourent à optimiser l'appui pour obtenir un équilibre parfait entre l'avant et l'arrière. Pour maximiser l'efficacité des flux d'air, les entrées latérales du bouclier font ressortir ces derniers devant les roues tandis que les entrées situées sur les ailes arrière les font ressortir en bas des feux, derrière le véhicule. Il s'agit ici des entrées d'air latérales supérieures, les entrées latérales inférieures servant à refroidir les freins.Sur le côté, un jonc assure le contour des montants de pare-brise et du sommet de l'habitacle pour aller se fondre dans le becquet arrière.Une lame aérodynamique traverse la carrosserie entre les deux feux arrière. Le bouclier abrite un diffuseur sous les feux arrière et contribue à maximiser l'efficacité par des rebords saillants.La Renault 5 Turbo 3E cache sous ses ailes élargies des roues de 20 pouces intégrant chacune un moteur électrique. Entre les deux se situe toute l'électronique de puissance.Stricte 2 portes à 2 places, la Renault 5 Turbo 3E dispose de sièges baquet dotés de harnais 6 points, d'une majorité d'éléments en carbone afin de réduire le poids du véhicule et de matériaux comme l'Alcantara pour habiller les sièges et la planche de bord. Le frein à main vertical est de type rallye.Face au conducteur, les écrans OpenR de 10,1 et 10,25 pouces affichent les informations de conduite, de navigation et de multimédia via une interface connectée.FICHE TECHNIQUEDimensions et poidsLongueur : 4,08 mètresLargeur : 2,03 mètresHauteur : 1,38 mètreEmpattement : 2,57 mètresGarde au sol : 118 millimètresPoids : 1 450 kilosPlateformePlateforme électrique sur mesureArchitecture 800 voltsMotorisation et batterieMoteurs électriques dans les roues arrière 2 x 200 kW (540 ch / 4 800 Nm) Batterie lithium-ion 70 kWhAutonomie WLTP supérieure à 400 kmChargeursAC 11 kW bidirectionnel (temps de recharge AC 0-100 % : 8 heures)DC 350 kW (temps de recharge DC 15-80 % : 15 minutes)Performances0-100 km/h : inférieure à 3,5 secondes