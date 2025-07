Le SUV du segment C Renault Boreal vise à renforcer l'empreinte mondiale de Renault

Le SUV du segment C Renault Boreal est destiné aux marchés hors Europe de plus de 70 pays

Outil de conquête, lecible en priorité les régions où Renault est encore sous-représentée sur le segment C. En Amérique latine, il répond à une forte demande pour les SUV familiaux et en Turquie, au Moyen-Orient et dans le bassin méditerranéen, où plus d'un véhicule sur deux vendu est un SUV, il vient compléter l'offre de la marque au losange.Le Renault Boreal repose sur la plateforme modulaire de Renault inaugurée sur le Renault Kardian. La plateforme de Renault permet de proposer des carrosseries et des silhouettes différentes. Cette architecture assure un important gain de temps de développement et maximise les synergies sur les marchés en dehors de l'Europe.Le Renault Boreal incarne la nouvelle vague stylistique de la marque de Billancourt: une silhouette sculptée et expressive, des lignes tendues, des volumes maîtrisés et des éléments techniques structurants.Les proportions équilibrées du SUV Renault lui confèrent une relative prestance sur la route.Le design extérieur du Renault Boreal se veut statutaire.Il adopte les codes de l'identité design de Renault. Le langage stylistique repose sur des éléments de carrosserie fluides, basés sur des courbes généreuses et des lignes de tension, équilibrés par l'intégration d'éléments techniques structurés.Le Renault Boreal affiche un capot haut et horizontal, une calandre pleine couleur carrosserie et une signature lumineuse, reconnaissable au premier coup d'œil, grâce des modules LED qui habillent et élargissent visuellement le véhicule. La face avant se distingue par ses projecteurs LED étirés vers les ailes et ses modules additionnels qui renforcent l'assise visuelle du véhicule.Les flancs sont structurés par une ligne de caisse marquée et des galbes généreux au niveau des ailes.Les passages de roues sont soulignés par des protections plastiques au dessin net et épuré.Le Boreal reçoit un pavillon légèrement incliné vers l'arrière. Associé à une surface vitrée continue et à un jonc de toit subtil, la carrosserie confère au véhicule une allure fluide.Le Renault Boreal est équipé des jantes alliage 19 pouces, d'un toit bi-ton avec peinture contrastante noire, de sabots de protection aluminium, d'un toit ouvrant panoramique ou de barres de toit.Le Renault Boreal est long de 4,56 m pour 1,84 m de large et 1,65 m de haut.Le SUV du segment C Renault offre un empattement long de 2,70 m et des porte-à-faux réduits.Le cockpit du Renault Boreal s'articule autour d'une planche de bord reprenant l'esprit de celle de la Renault 5 E-Tech electric avec un double écran horizontal OpenR. Le premier écran face au conducteur est un tableau de bord numérique de 10 pouces. Il présente toutes les informations liées à la conduite. L'écran multimédia central mesure 10 pouces. Cette disposition crée un environnement technologique fluide.Les zones de commandes sont réparties, avec un levier de vitesses compact de type « e-shifter », un volant multifonction et des touches métalliques.L'ambiance lumineuse est personnalisable grâce à un éclairage d'ambiance LED à 48 couleurs. Les transitions lumineuses peuvent varier automatiquement selon le mode de conduite sélectionné via les réglages Multi-Sense.Les parties hautes de la planche de bord reçoivent des revêtements au toucher doux. Certaines parties de l'habitacle intègrent des inserts décoratifs avec des motifs gravé au laser.Le Renault Boreal propose des sièges avant électriques, avec mémorisation de position et massage pour le conducteur.Des rangements sont répartis dans l'habitacle, pour répondre aux besoins quotidiens d'une utilisation familiale : vide-poches, console centrale réfrigérée, 2 prises USB-C à l'avant, chargeur à l'induction.Le Renault Boreal est doté de l'air conditionné automatique bi-zone.À l'arrière, la banquette 40/60 intègre un accoudoir central et un système Easy Break (poignée dans le coffre) de basculement rapide. Les passagers arrière bénéficient de 2 prises USB-C.Le coffre offre un volume de chargement de 586 litres (1 770 litres avec sièges basculées) avec un seuil de chargement bas pour faciliter les manipulations.Le Renault Boreal propose l'écosystème Google Automotive Services. Le système multimédia OpenR Link repose sur les services embarqués de Google. L'ensemble forme une interface simple d'utilisation. Google Maps s'affiche sur les deux écrans, avec des informations de trafic en temps réel et des mises à jour automatiques. L'Assistant Google permet de piloter par la voix, sans quitter la route des yeux, la navigation, la musique, les appels et la climatisation. Plus de 100 applications sont disponibles depuis Google Play embarqué.Pensé pour évoluer, le Renault Boréal bénéficie de mises à jour à distance over-the-air (OTA) tant pour le système d'info divertissement que pour les aides à la conduite L'application My Renault permet d'interagir avec le véhicule à distance : verrouiller ou déverrouiller les portes, démarrer le moteur, préchauffer ou pré-climatiser l'habitacle, localiser le véhicule ou recevoir des alertes de sécurité en cas de tentative d'intrusion. Des fonctions avancées, comme la surveillance d'un usage anormal (vitesse excessive, dépassement de zone) ou la protection de l'accès par code PIN, complètent l'offre digitale.SYSTÈMES D'AIDE À LA CONDUITELe Renault Boreal propose jusqu'à 24 systèmes d'aides à la conduite, notamment :- L'alerte de franchissement de ligne (LDW) : le système avertit le conducteur si le véhicule sort de sa voie par un signal sonore ou une vibration dans le volant.- L'assistant au maintien de voie (LKA) : le système détecte si le véhicule sort de sa voie et applique une correction sur le volant pour aider le conducteur à rester sur sa voie.- La détection avant et arrière avec correction trajectoire d'urgence (e-LKA) : la détection agit dans des situations critiques comme le risque de sortie de route, la présence d'un véhicule en sens inverse ou détection d'un dépassement dangereux. Le système alerte le conducteur et conserve le véhicule dans sa voie pour réduire les risques de collision si celle-ci a été détectée.- L'avertisseur d'angle mort (BSW) : le système détecte la présence de véhicules (voitures, camions, deux roues, etc.) à l'arrière et sur le côté du véhicule et détermine si un risque de collision est possible. Dans ce cas, un signal lumineux dans le rétroviseur extérieur du côté du risque de collision prévient le conducteur.- L'alerte sortie sécurisée des occupants (OSE) : le système utilise les deux radars latéraux arrière pour détecter des véhicules arrivant par l'arrière. Lorsqu'un véhicule approche, une alerte lumineuse et sonore prévient les occupants.- L'avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière (RCTA) : le système permet de sortir en sécurité d'un emplacement en marche arrière, grâce aux radars latéraux arrière qui détectent et alertent de l'approche d'un obstacle dans l'angle du véhicule- L'assistant d'arrêt d'urgence (ESA) : le système peut ralentir le véhicule jusqu'à l'immobilisation sur sa voie (si cela est possible) en cas d'inactivité du conducteur lorsque le « active driver assist » est activée.- Le freinage automatique d'urgence (AEBS) : le système alerte d'un risque de collision et peut déclencher le freinage si le conducteur ne réagit pasD'autres aides à la conduite complète la dotation, comme la reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR), le système de surveillance de l'attention du conducteur (DDAW), etc.- Le Renault Boreal intègre un assistant à la conduite de niveau 2. Le système combine un régulateur de vitesse adaptatif intelligent (ACC) avec une aide active au centrage dans la voie (Lane Centering), permettant au véhicule de maintenir sa trajectoire et sa distance de sécurité de manière fluide et continue, même dans les embouteillages.- Le Renault Boreal peut gérer les manœuvres de stationnement grâce à la technologie Hands-Free Parking, complétée par 4 caméras pour une vision panoramique 360° ainsi que des radars périmétriques avant, arrière et latéraux à ultrasons. Le conducteur peut se garer sans toucher au volant, le véhicule gérant seul les manœuvres, que ce soit en créneau ou en bataille.- Les projecteurs full LED adaptatifs améliorent l'éclairage de nuit tout en préservant les autres usagers.- L'assistance aux feux de route et aux virages optimise la visibilité dans toutes les conditions.Le Renault Boreal adopte une stratégie internationale de motorisations, pensée pour répondre aux réalités réglementaires, économiques et environnementales des différents marchés.En Amérique Latine, le moteur thermique 1.3 TCe turbocompressé est associée à une transmission à double embrayage EDC. Le 1.3 TCe turbocompressé à injection directe, décliné en version essence ou Flex Fuel selon les pays, notamment au Brésil. Le bloc développe jusqu'à 163 chevaux dans sa version Flex Fuel, 156 chevaux en essence en Amérique Latine et 138 ch en essence en Turquie. Il délivre un couple jusqu'à 270 Nm en Amérique Latine et 240 Nm Turquie. Selon les versions, le 0 à 100 km/h est atteint en 9,26 secondes.En dehors de l'Amérique latine, le Renault Boreal pourra être proposé avec d'autres combinaisons moteur-boîte.La boîte automatique à double embrayage humide EDC à 6 rapports assure une conduite fluide avec des performances linéaires. La technologie à double embrayage humide optimise le refroidissement des embrayages et augmente leur durabilité.Le Renault Boreal intègre le système de réglages Multi-Sense, qui permet d'ajuster l'ambiance de conduite selon les conditions. Quatre modes (Eco, Confort, Sport, Smart , Perso) sont proposés. Le système de réglages Multi-Sense permet de personnaliser l'expérience de conduite. Le mode Smart adapte automatiquement les paramètres du véhicule (direction, réponse moteur, éclairage, ambiance sonore) à la situation de conduite grâce à des algorithmes.Le Renault Boreal sera produit au Brésil et en Turquie. À Curitiba, au Brésil, il sera produit pour 17 pays d'Amérique latine. En parallèle, le site de Bursa, en Turquie, assurera la production pour 54 autres marchés, incluant l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et les pays méditerranéens. Cette implantation industrielle locale, au plus proche des marchés de commercialisation, permet d'optimiser les coûts de production.Le déploiement du Renault Boreal commencera fin 2025 au Brésil, puis dans le reste de l'Amérique latine, en Turquie et sur d'autres marchés à partir de 2026. Photos : Copyright Renault Design