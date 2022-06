La technologie de visualisation photoréaliste s’installe dans les voitures

Afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible du moment,, en collaboration avec, va introduire ladans sa prochaine génération de voitures L'intégration du moteur de jeu Unreal Engine d'Epic dans les futurs véhicules Volvo permettra d'obtenir desEpic Games est une entreprise leader dans le domaine du divertissement interactif et des logiciels, connue pour Fortnite, l'un des plus grands jeux vidéos au monde.Epic Games développe également Unreal Engine, considéré comme l'outil de création 3D en temps réel le plus avancé utilisé dans différentes industries au-delà des jeux vidéos.L'outil de création 3D sera utilisé par Volvo pour développer des interfaces numériques à l'intérieur de ses voitures et fournir des rendus graphiques en temps réel.Volvo est le premier constructeur automobile européen à utiliser le moteur Unreal Engine pour le développement de l'interface homme-machine (IHM).L'se concentrera dans un premier temps sur le module d'information du conducteur (DIM), l'un des écrans de l'habitacle qui fournit au conducteur des informations de conduite et des fonctions d'infodivertissement.Les conducteurs de la prochaine génération de voitures Volvo bénéficieront de graphismes de haute qualité sur ces écrans.Des rendus beaucoup plus nets, des couleurs plus riches et de nouvelles animations 3D sont les premières étapes, car les développeurs de Volvo continuent de travailler sur les limites graphiques.« Pour offrir à nos clients la meilleure expérience utilisateur possible et contribuer à une conduite sûre et personnelle, nous avons besoin d'une visualisation riche, immersive et réactive à l'intérieur de nos voitures », explique Henrik Green, directeur des produits chez Volvo. « L'utilisation d'Unreal Engine dans nos voitures permet d'atteindre cet objectif et rend encore plus agréable le fait de passer du temps à l'intérieur d'une Volvo. »En associant le moteur Unreal Engine à la(Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies), la prochaine génération de voitures Volvo entend établir une nouvelle norme en matière de performances graphiques et de systèmes d'infodivertissement.Le système d'infodivertissement de nouvelle génération de Volvo sera plus de deux fois plus rapide que son prédécesseur, tandis que la génération et le traitement des graphiques dans l'habitacle seront jusqu'à dix fois plus rapides.« Lorsque vous introduisez dans la voiture des graphismes interactifs haute résolution fonctionnant en temps réel, vous ouvrez la porte à de nombreuses nouvelles façons d'informer et de divertir tous les occupants », indique Heiko Wenczel, directeur de l'automobile et de l'IHM pour Unreal Engine chez Epic Games. « Les équipes extrêmement talentueuses de conception et de développement de produits de Volvo Cars ont saisi cette opportunité pour faire quelque chose d'inédit qui continuera d'évoluer de manière passionnante avec de nouvelles fonctionnalités tirant parti des capacités d'Unreal Engine. »Le nouveau vaisseau amiral électrique, que Volvo dévoilera au cours de l'année 2022, sera le premier véhicule Volvo à exploiter ces nouveaux graphismes.Le constructeur suédois voit à l'avenir de nouvelles possibilités pour Unreal Engine de faire progresser d'autres domaines technologiques dans les voitures Volvo. Les développeurs de Volvo continuent d' explorer de nouvelles applications pour cette plateforme et d'autres plateformes technologiques pilotées par logiciel.