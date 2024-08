Un nano-film de refroidissement pour abaisser la température intérieure des véhicules

Unest une technologie destinée à réguler précisément la température intérieure des véhicules, favorisant ainsi une gestion efficace de l'énergie des véhicules électriques Un nano-film de refroidissement est un film permettant d', améliorant les conditions de vie à bord tout en réduisant les besoins de refroidissement de l'habitacle.Lors de la phase de test, Hyundai et Kia ont tour à tour préparé plusieurs véhicules, appliquant un nano-film sur les uns et laissant les autres dans leur état initial. Les véhicules équipés d'un vitrage classique et dépourvus du nano-film ont affiché une température intérieure de 48,5°C, contre 36,0°C pour les véhicules dotés dudit nano-film, soit une réduction de température maximale de 12,5°C obtenue grâce à la technologie du nano-film de refroidissement.Le nano-film de refroidissement permet de bloquer les rayonnements infrarouges provenant de l'extérieur du véhicule (à l'instar des films teintés traditionnels) et de chasser la chaleur de l'habitacle. Il se compose de trois couches, dont deux sont conçues pour refléter l'énergie solaire tandis que la troisième émet une longueur d'onde dans l'infrarouge moyen.Le nano-film permet d'abaisser la température intérieure de plus de 12°C et peut être utilisé en combinaison avec les films teintés existants sans affecter la transmission de la lumière.La technologie a atteint un degré de maturité technologique qui la rend compatible avec une production en série.