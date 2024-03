Le LiDAR Steerlight utilise la photonique sur silicium

Leutilise la, qui associe un matériau semi-conducteur universel à la rapidité des photos , pour capter le milieu environnant en trois dimensions avec une résolution et une précision optimisées, ainsi qu'un coût de production en série moins élevé que les systèmes LiDAR actuellement disponibles.Cette technologie pourrait permettre d'améliorer les performances des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) dans les futurs véhicules, y compris en matière de conduite autonome Issue du centre technologique français CEA-Leti, SteerLight utilise un LiDAR à onde continue modulée en fréquence (FMCW), basé sur la photonique sur silicium et qui intègre le système sur une puce électronique. Robuste (sans éléments mobiles) et compact, le système assure un maximum de flexibilité pour les ingénieurs automobiles Le système permet de relevés les défis liés à l'intégration de la technologie LiDAR dans les véhicules : la taille des composants et le coût élevé.La technologie FMCW fournit desLe LiDAR Steerlight va permettre d'accélérer l'adoption des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).Stellantis Ventures, le fonds de capital-risque de Stellantis, a annoncé un investissement dans SteerLight, le concepteur d'une nouvelle génération de capteurs LiDAR (détection et télémétrie par ondes lumineuses) haute performance, pour ses systèmes avancés d'aide à la conduite. Le LiDAR développé par SteerLight offre une précision et une résolution sans précédent.« Nous voyons un grand avantage à ce que le fonds de capital-risque de Stellantis reconnaisse notre innovation afin de pouvoir accélérer l'adoption à grande échelle de LiDAR pour les applications industrielles et de mobilité », a déclaré François Simoens, co-fondateur et CEO de SteerLight. « Notre nouvelle technologie LiDAR est essentielle à l'appui de nouveaux services dans le secteur automobile , et nous sommes impatients de travailler ensemble pour faire progresser la prochaine génération de véhicules ».Copyright Léa Oxaran-SteerLight