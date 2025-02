La direction steer-by-wire élimine toute connexion mécanique entre le volant et les roues avant

Dans le système dede ZF, une crémaillère à assistance électrique située entre les roues est la seule source de puissance pour la direction, éliminant toute connexion mécanique entre le volant et le mécanisme de direction. Les sollicitations de trajectoires sont transmises par un actionneur de volant situé dans l'habitacle et équipé d'un capteur d'angle. Un moteur électrique, appelé unité de retour de couple (torque feedback unit), recrée la sensation naturelle de la direction tout en restituant le ressenti des conditions de la route. Le système ZF ajuste la démultiplication du système de direction en fonction des conditions, garantissant une relation optimale entre l'angle volant et celui des roues, en fonction de la vitesse de conduite et des différentes situations rencontrées.L'augmente la sécurité du conducteur en cas d'accident.Il est également possible de concevoir des volants plus compacts, permettant au conducteur de maintenir une prise en main constante lors des manœuvres de stationnement. Cette évolution améliore la maniabilité du véhicule, l'angle du volant étant réduit lors des manœuvres à faible vitesse ou en stationnement.La technologie steer-by-wire de ZF représente uneadaptée aux véhicules électriques et autonomes.Le système de direction steer-by-wire de ZF équipe le modèle électrique phare ET9 du constructeur chinois Nio. ZF fournit l'actionneur en haut de colonne de direction ainsi que la crémaillère à assistance électrique permettant de contrôler précisément a trajectoire du véhicule. Ces systèmes ont une architecture redondée ainsi qu'un logiciel permettant un fonctionnement en accord avec de hauts niveaux de sécurité. Le haut de gamme électrique de Nio fonctionne sans connexion mécanique entre le volant et les roues avant.Outre Nio, un second grand constructeur automobile mondial a adopté la technologie steer-by-wire de ZF à l'échelle industrielle.« Nous offrons à nos clients la direction du futur. Avec notre système de direction steer-by-wire, désormais prêt à être déployé en production, nous lançons l'ère du véhicule piloté par logiciel », déclare Peter Holdmann, Membre du directoire de ZF et responsable de la division Chassis Solutions.« La technologie steer-by-wire est un élément clé des véhicules définis par logiciel, offrant un meilleur confort de conduite, des performances dynamiques sans compromis et une technologie à l'épreuve du temps. », déclare Danilo Teobaldi, Principal Chief Engineer chez Nio.Visuel 1 solution steer-by-wire de ZF : une crémaillère à assistance électrique située entre les roues est la seule source de puissance pour la directionVisuel 2 solution steer-by-wire de ZF : il n'y a plus de connexion mécanique entre le volant et la crémaillère de direction.Visuel 3 solution steer-by-wire de ZF : Nio ET9 équipée du système steer-by-wire de ZF.Visuel 4 direction intégrale intelligente de ZF : technologie steer-by-wire sur le train avant et système de roues directrices sur le train arrière AKC.