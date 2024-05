La commande Hypersquare de Peugeot s'inspire du monde du digital

La commanderéinvente le Peugeot i-Cockpit.Avec plus de 12 millions de modèles équipés depuis 12 ans, le Peugeot i-Cockpit est emblématique du plaisir de conduire de Peugeot.Les Peugeot E-3008 et E-5008 introduisent la dernière génération du Peugeot i-Cockpit : le Panoramic i-Cockpit.Le Peugeot Inception Concept voit plus loin. Il annonce la prochaine génération du i-Cockpit, avec une architecture totalement repensée, qui remplace le volant et les commodos par la commande Hypersquare, inspirée par le monde du digital.L'Hypersquare crée une gestuelle naturelle, plus simple et plus intuitive.Du bout des doigts par de simples clics ou appuis, sans que les mains ne quittent le volant, le conducteur maitrise tous les paramètres du véhicule.L'Hypersquare, associé à la technologie steer-by-wire, rend la conduite plus instinctive et plus simple.La commande Hypersquare se combine à unqui diffuse à 360° les informations de conduite ou d'info-divertissement.Ce Halo Cluster, avec son écran circulaire, permet d'informer les passagers qui s'approchent de la voiture . Cette communication extérieure renforce le concept de partage et d'une nouvelle vision L'Hypersquare àse compose d'un écran doté à chacun de ses quatre coins d'alvéoles circulaires qui ont plusieurs fonctions :- La préhension totalement naturelle et universelle de la commande de direction.- Le confort de conduite du bout des doigts.- L'activation des commandes du véhicule par simples impulsions des pouces.Le conducteur découvre une gestuelle proche de celle qu'il applique au quotidien avec un smartphone. L'aspect intuitif induit un haut niveau de sécurité.Le centre de l'Hypersquare est constitué d'undédié à la diffusion des informations de contrôle. Les pictogrammes des diverses fonctions (climatisation, volume de la radio, aides à la conduite , etc.) sont affichés sur les deux parties latérales pour faciliter l'accès à la commande choisie. Cette dernière est située à l'intérieur des alvéoles circulaires, et accessible en déplaçant uniquement le pouce, sans lâcher la commande de direction des mains.La jante de l'Hypersquare est réalisée en impression 3D alors, qu'en son centre, l'écran digital en verre procure un aspect High-Tech.Le Peugeot Hypersquare et la prochaine génération de i-Cockpit seront proposés sur les prochains véhicules Peugeot, à horizon 2026.