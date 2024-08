Un système de chauffage radiant favorisant une montée en température rapide

Leest une technologie dedestinée à améliorer le confort et l'efficience des véhicules électriques Le système de chauffage radiant est conçu pourd'un véhicule en hiver.Le système de chauffagefavorise la montée en température rapide et diffuse en quelques minutes une chaleur autour des passagers qui contribue à optimiser le confort par temps froid tout en améliorant l'autonomie du véhicule électrique Le système fait appel à unqui émet une chaleur radiante vers les jambes des occupants, leur permettant de se réchauffer rapidement par temps froid.En complément du système de chauffage existant du véhicule, la technologie de chauffage radiant pourrait permettre d'et de réduire le temps nécessaire pour atteindre la température souhaitée. Le système diffuse la chaleur vers la partie inférieure du corps en trois minutes.Le système de chauffage radiant devrait permettre d'en hiver en réduisant la quantité d'énergie utilisée pour réchauffer l'habitacle.La technologie intègre un, et un système de prévention des risques de brûlure. Pouvant, cet élément chauffant est revêtu d'un matériau en tissu quiet maintient la température à un niveau agréable. Le système de prévention des risques de brûlure abaisse immédiatement la température en cas de détection d'un contact avec le corps d'un passager, supprimant ainsi les risques de brûlure.Le Kia EV9 est équipé de ce système avec neuf panneaux chauffants, notamment à la base de la colonne de direction, au niveau des portes conducteur et passager avant et de la console centrale ainsi qu'à la partie inférieure de la boîte à gants. Hyundai prévoit de doter ses futurs modèles de ce système de chauffage radiant.