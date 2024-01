La technologie "Active Air Skirt" de Hyundai - Kia améliore l'autonomie des véhicules électriques

dévoilent laqui minimise la résistance aérodynamique générée en conduite à vitesse élevée.La technologie "Active Air Skirt" de Hyundai - Kia contribue ainsi àet la stabilité de conduite des véhicules électriques La technologie "Active Air Skirt" permet deet dedu véhicule en adaptant son fonctionnement à la vitesse du véhicule en conduite à vitesse élevée.Intégré entre le bouclier et les roues avant, le système de jupe d'air active "Active Air Skirt" (AAS) reste dissimulé en conditions d'utilisation normales mais entre en action dès que la vitesse du véhicule électrique dépasse les 80 km/h, c'est à dire lorsque la résistance aérodynamique devient supérieure à la résistance au roulement, et s'escamote de nouveau à une vitesse de 70 km/h.Si le système, c'est pour éviter qu'il n'entre en fonction trop fréquemment dans certaines plages de vitesses.La raison pour laquelle le système "Active Air Skirt" (AAS) ne recouvre que la partie frontale des pneus et non l'intégralité de la face avant est liée aux caractéristiques intrinsèques de la plateforme E-GMP dédiée aux véhicules électriques de Hyundai - Kia. Comme la plateforme E-GMP bénéficie d'un plancher plat, il est plus efficace de ne recouvrir que les pneus pour améliorer les performances aérodynamiques.La technologie permet également d'optimiser la force d'appui du véhicule électrique et d'améliorer la motricité et la stabilité à vitesse élevée.Le système "Active Air Skirt" (AAS) peut fonctionner à une vitesse supérieure à 200 km/h (sur circuit) grâce à l'application d'une protection en caoutchouc à sa partie inférieure, laquelle évite qu'il ne soit percuté ou détérioré par des objets extérieurs en conduite à vitesse élevée tout en garantissant sa durabilité.Hyundai et Kia ont testé le système "Active Air Skirt" (AAS) sur le Genesis GV60 et réussi à réduire le coefficient de traînée (Cx) de 0,008, améliorant ainsi la traînée aérodynamique de 2,8%.Ce chiffre peut laisser espérer unHyundai et Kia ont déposé les brevets associés en Corée du Sud et aux États-Unis, et étudieront la possibilité de produire le système en série après l'avoir soumis à des tests de durabilité et de performances.À l'ère des véhicules électriques, les constructeurs automobiles se livrent une lutte acharnée pour améliorer l'autonomie de leurs véhicules électriques avec une unique charge, ce qui explique que la question de l'aérodynamique soit de plus en plus cruciale. Les performances aérodynamiques ont un impact déterminant sur le rendement énergétique et sur la stabilité de conduite et les bruits d'écoulement d'air.C'est la raison pour laquelle les constructeurs explorent diverses solutions destinées à réduire le coefficient de traînée (Cx), autrement dit la force de résistance de l'air qui s'exerce dans le sens contraire du déplacement du véhicule.Pour garantir à leurs véhicules électriques des coefficients de traînée de tout premier ordre, Hyundai et Kia les équipent de diverses technologies parmi lesquelles des becquets arrière, des volets d'air actifs, des déflecteurs de roue, des réducteurs de passage de roue et des séparateurs de flux d'air.La Hyundai Ioniq 6 , qui intègre ces différentes technologies, affiche un Cx global de 0,21.« Cette technologie devrait s'avérer plus efficace sur des modèles tels que les SUV dont les performances aérodynamiques sont difficiles à améliorer », explique Sun Hyung CHO, Vice-Président et Directeur du Mobility Body Development Group chez Hyundai Motor Group. « Nous continuerons de nous efforcer d'améliorer les performances de conduite et la stabilité des véhicules électriques en optimisant leurs qualités aérodynamiques. »