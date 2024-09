Un vitrage chauffant à revêtement métallique et technologie 48 V pour dégivrer les vitres d'un véhicule

Leetest une technologie de régulation de température destinée à améliorer le confort et l'efficience d'un véhicule électrique Le vitrage chauffant à revêtement métallique utilise une technologie 48 V permettant de dégivrer de manière rapide et éco-énergétique les vitres d'un véhicule électrique.Le vitrage chauffant à revêtement métallique permet de, et d'éliminer le givre et l'humidité, pour améliorer la visibilité.Le vitrage chauffant à revêtement métallique est invisible, ce qui garantit une parfaite visibilité sans aucune déformation.La technologie de vitrage chauffant à revêtement métallique offre une sécurité accrue par rapport aux éléments chauffants classiques à fils de tungstène.Le système 48 V est capable de, soit quatre fois plus rapidement qu'un système de dégivrage traditionnel, tout en permettant une économie d'énergie de près de 10 %.Par temps chaud, le revêtement métallique peut absorber passivement au moins 60 % de l'énergie solaire, réduisant ainsi les besoins de refroidissement de l'habitacle tout en améliorant nettement l'efficacité énergétique du véhicule.La technologie a atteint un degré de maturité technologique qui la rend compatible avec une production en série. Hyundai et Kia ont déposé des demandes de brevets pour le vitrage chauffant à revêtement métallique en Corée du Sud et sur les principaux marchés mondiaux, avec pour ambition de proposer la technologie sur les futurs modèles.