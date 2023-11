Qu'est-ce qu'un véhicule défini par logiciel ?

Les(SDV) sont au cœur des conversations au sein de l'industrie automobile Cette évolution majeure dans le domaine de l'industrie automobile apporte des opportunités pour les constructeurs automobiles Pour comprendre pleinement cette évolution de l'industrie automobile, il est nécessaire de définir un cadre commun et de comprendre ce qui fait d'un véhicule un véhicule défini par logiciel (SDV).Selon le spécialiste de l'édition de logiciels automobiles Sonatus, voici les quatre composantes essentielles d'un véhicule défini par logiciel :Un aspect essentiel des véhicules définis par logiciels (SDV) est leur capacité à être flexible et à fournir toute une gamme de fonctionnalités.Historiquement, les véhicules sont conçus pour avoir des fonctions et des capacités spécifiques lorsqu'ils sortent de la chaîne de montage, et n'évoluent ensuite plus durant leur cycle de vie.À l'inverse, les consommateurs sont de plus en plus habitués à ce que les logiciels de leurs appareils électroniques soient évolutifs.On imagine difficilement aujourd'hui un smartphone qui ne puisse pas être mis à jour.Les consommateurs commencent tout juste à être sensibles aux modèles et aux marques capables de faire évoluer leur véhicule après l'achat.Les véhicules définis par logiciels (SDV) offrent la possibilité d'ajouter, après la fabrication et la livraison, des services et des capacités qui n'avaient pas été pensés initialement avec le véhicule.L'un des principaux aspects pour permettre cette flexibilité est la mise en réseau.Afin d'atteindre le plein potentiel des véhicules définis par logiciels (SDV), ces derniers doivent adopter des technologies de réseau modernes et dynamiques.Les véhicules sont, pour la très grande majorité, équipés de connexions câblées normées (réseaux CAN) responsables de la communication entre les UCE (unités de commandes électroniques). Les nouvelles normes en matière de réseau telles que l'Ethernet automobile permettent un échange constant de données ce qui alloue aux véhicules leurs capacités évolutives.Un second tournant crucial pour les véhicules définis par logiciels (SDV) est l'évolution de l'architecture véhicule.Historiquement, la configuration des véhicules est implémentée via de nombreuses unités de commande électronique, calculateurs qui assurent le fonctionnement des services et agissent ensemble comme un ordinateur central sur les véhicules.Jusqu'à peu, ce dernier n'évoluait pas au cours de sa durée de vie et ne réalisait que cette seule fonction.Cette approche est coûteuse et difficile à gérer. Selon le spécialiste de l'édition de logiciels automobiles Sonatus, elle constitue également un obstacle à l'évolution.Les véhicules définis par logiciels (SDV) adoptent des unités de calcul matérielles moins nombreuses, plus performantes, capables d'exécuter plusieurs tâches en simultanée.Par le biais de technologies telles que les systèmes d'exploitation modernes, la virtualisation, les hyperviseurs et les hébergeurs d'application, ces dernières peuvent partager les ressources matérielles, fonctionner simultanément et ne pas interférer les unes avec les autres.Cette évolution simplifie considérablement la conception des véhicules, réduit le poids et la complexité de l'assemblage, et débloque l'ajout de nouvelles fonctionnalités au fil du temps.L'approche data-centric dans la conception de produits commencent à se développer, y compris dans l'industrie automobile.La multitude de capteurs installés dans les véhicules modernes produit une quantité massive de données.Selon McKinsey, une voiture peut produire environ 25 gigaoctets de données par heure, sans compter les données externes, utilisées par l'utilisateur (GPS, météo, web radio, ...)La gestion du volume de données représente un défi majeur.Sans une gestion efficace, la quantité produite et utilisée par les véhicules peut rapidement devenir excessive.Il est plus opportun de détecter des événements qui nécessitent un rapport détaillé pour activer des actions proactives, une maintenance préventive, etc.La collecte de données du véhicule a un intérêt pour le logiciel interne. Elle en a encore plus si les données peuvent être exploitées à l'échelle grâce au cloud.Le cloud est l'outil idéal pour collecter les données du véhicule, ainsi que pour y apporter des capacités de calcul avancées, y compris l'intelligence artificielle, afin de détecter des schémas importants qui pourraient indiquer des problèmes sous-jacents.Le cloud offre une plateforme riche pour fournir des services de divertissement et de contenu aux utilisateurs.: Sonatus