Le système Valeo Smart Safety 360 offre des fonctions d'aide à la conduite à partir d'une caméra frontale et de radars

Leoffre des(ADAS), de sécurité et d'aide au parking à partir d'uneet deLe système évolutifde Valeo permet aux constructeurs automobiles d'offrir des fonctions d'aide à la conduite (ADAS), de sécurité et d'aide au parking dès les modèles d'en s'appuyant sur l'expertise de Valeo, en matière de capteurs que de logiciels.Le système Smart Safety 360 de Valeo permet deet surLe système Valeo Smart Safety 360 estValeo Smart Safety 360 est une solution intégrée et évolutive.Le système réunit des fonctions d'aide à la conduite ADAS L2/L2 plus qui répondent aux normes de sécurité GSR et NCAP.et utilisée comme unité centrale (ECU).La modularité de l'approche permet aux constructeurs d'optimiser les coûts et l'architecture du véhicule en supprimant les calculateurs individuels du fait de l'intégration dans la caméra frontale des différents types de capteurs de sécurité et d'ADAS.Le système Valeo Smart Safety 360 est présent sur le modèle smart #3 qui vient d'obtenir 5 étoiles aux tests Euro NCAP publiés fin 2023.Marc Vrecko, Président du Pôle Systèmes de Confort et d'Aide à la Conduite de Valeo, explique : "Alors que le marché des fonctions automatisées et de sécurité est en pleine croissance, notre système Smart Safety 360 tire parti de l'expertise de Valeo, tant dans les équipements que dans les logiciels. Grâce à cette nouvelle solution, les constructeurs pourront proposer davantage de fonctions ADAS avec un impact limité sur l'architecture et les coûts en exploitant au mieux les technologies déjà installées dans les véhicules. Après les premières commandes d'un système basé sur notre caméra frontale intelligente et nos radars, nous avons enregistré un nouveau contrat avec un constructeur européen qui ajoute des capteurs à ultrasons et des fonctions de stationnement. Cette solution offre de nombreuses opportunités pour rendre les technologies pour la sécurité des usagers de la route accessibles à tous".Mr Yang Jun, CTO de smart Automobile , a déclaré : "Pour ses solutions d'aide à la conduite, smart adopte une philosophie de coopération ouverte, complémentaire de ses activités de recherche et développement indépendantes. Nous utilisons nos forces dans différents domaines pour créer une plateforme de conduite intelligente mondialisée qui soit 'efficace, sûre et confortable'. smart #3 a été développée grâce à une coopération approfondie avec l'équipe de Valeo pour les fonctions de conduite intelligente (y compris l'arbitrage des fonctions), l'interprétation pour la prise en compte des réglementations chinoises et européennes, ainsi que pour l'étalonnage et la validation du système. Nous avons répondu aux exigences des dernières réglementations en matière de conduite intelligente dans le cadre du GSR2.0 européen dans les plus brefs délais. Lors du test de sécurité Euro NCAP 2023, la smart #3 a obtenu cinq étoiles et le meilleur score, ce qui confirme une fois de plus l'excellence des capacités d'ingénierie et de développement de nos deux équipes."