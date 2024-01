Le robot conversationnel basé sur l'intelligence artificielle ChatGPT s'intègre dans les voitures

À l'occasion de l'édition 2024 du Consumer Electronics Show (CES), le plus grand salon consacré à l'électronique au monde, qui se tiendra du 9 au 12 janvier, Volkswagen présente les premiers véhicules sur lesquelsÀ l'avenir, les conducteurs auront accès à une base de données d'intelligence artificielle en constante amélioration sur tous les modèles de Volkswagen équipés d'IDA.Les conducteurs pourront se faireCerence Chat Pro, une solution de la société Cerence, constitue le socle technologique de cette fonction qui assure l'intégration de ChatGPT pour le secteur automobile Volkswagen proposera Chat GPT à compter du deuxième trimestre 2024 sur un grand nombre de ses véhicules.Les modèles basés sur les plateformes MEB et MQB evo et qui utilisent l'assistant vocal IDA auront accès à l'intégration de ChatGPT pour l'automobile via Cerence Chat Pro.L'agent conversationnel est proposé avec la dernière génération de systèmes d'infodivertissement, sur les modèles ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, les nouvelles générations du Tiguan et de la Passat , ainsi que la Golf restylée.Basée sur Cerence Chat Pro, l'intégration de ChatGPT au système dorsal de l'assistant vocal de Volkswagen ouvre, bien au-delà du simple contrôle vocal précédemment proposé.L'assistant vocal IDA pourra être utilisé pour, ou pourÀ l'avenir, l'IA sera en mesure de, grâce à des capacités en constante amélioration.L'application pourra se révéler utile pendant les trajets en voiture , pour, le tout en gardant les mains sur le volant.Pour le conducteur, rien ne change. Pas besoin de créer un nouveau compte, d'installer une nouvelle application ou d'activer ChatGPT.Il suffit de prononcer la commande « Bonjour IDA » ou d'appuyer sur le bouton dédié, placé sur le volant, pour activer l'assistant vocal. IDA détermine automatiquement s'il faut en priorité exécuter une fonction du véhicule, chercher une destination ou régler la température. Si le système Volkswagen ne peut traiter lui-même la demande formulée, celle-ci est anonymisée et transmise à l'IA, et la voix familière de Volkswagen donne la réponse.ChatGPT n'accède à aucune donnée du véhicule. Les questions et les réponses sont immédiatement supprimées pour une protection optimale des informations.Cette opération est rendue possible par la solution Cerence Chat Pro, qui s'appuie sur de nombreuses sources, dont ChatGPT, pour permettre à IDA de fournir des réponses pertinentes à toutes les requêtes imaginables, ou presque.« Volkswagen a toujours œuvré à la démocratisation et à l'accessibilité de la technologie », rappelle Kai Grünitz, membre du Directoire de la marque responsable du développement technique. « Cet objectif est inscrit dans notre ADN. C'est la raison pour laquelle nous sommes désormais le premier constructeur à volume à intégrer cette innovation de série à tous nos véhicules, quel que soit le segment. Grâce à l'intégration fluide de ChatGPT et à une collaboration étroite avec notre partenaire Cerence, nous assurons à nos conducteurs une véritable valeur ajoutée et un accès direct au célèbre outil de recherche basé sur l'IA. C'est également la preuve de la puissance d'innovation de nos nouveaux produits. »« Nous sommes fiers de nous appuyer sur notre expertise dans le secteur automobile et notre partenariat de longue date avec Volkswagen pour proposer aux clients de la marque de nouvelles innovations basées sur l'IA générative et les grands modèles de langage, y compris une fois qu'ils ont acheté leur véhicule », se félicite Stefan Ortmanns, CEO de Cerence. « Avec Cerence Chat Pro, Volkswagen se dote d'une intégration avec ChatGPT pour l'automobile qui offre une flexibilité, une personnalisation et une simplicité de déploiement sans précédent, tout en accordant la priorité à la sécurité et à la maniabilité pour les conducteurs. Demain, Volkswagen et Cerence pourraient à nouveau collaborer afin de concevoir une expérience utilisateur inédite, basée sur un grand modèle de langage (LMM), qui constituerait le socle d'une nouvelle génération d'assistant embarqué Volkswagen. »