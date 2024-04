Le système de détection et de télémétrie par ondes lumineuses Lidar 3D améliore les capacités de perception

Alors que la conduite autonome continue de révolutionner l'industrie automobile , les technologies des capteurs ont connu des avancées sans précédent. L'une des innovations les plus remarquables est le système de détection et de télémétrie par ondes lumineuses (Lidar). Utilisant la lumière laser pour mesurer les distances et créer des cartes 3D précises de l'environnement, le Lidar a changé la donne en matière de capacités de perception, en particulier pour l'industrie automobile.Le Lidar, dont les origines remontent à l'invention des lasers dans les années 1960, a pris de l'ampleur dans les années 2000 avec le développement des systèmes Lidar 3D. Ces systèmes, équipés de mécanismes avancés d'orientation du faisceau, offrent des avantages inégalés par rapport aux technologies de détection traditionnelles telles que les caméras, les radars et les systèmes à ultrasons. En fournissant des nuages de points 3D à haute résolution et une détection précise de la distance, le Lidar améliore la sécurité et les capacités de perception.En 2024, l'adoption du Lidar a atteint de nouveaux sommets, avec une reconnaissance généralisée dans diverses industries. Alors que son intégration initiale dans le secteur automobile visait à remédier aux limites des capteurs existants, des recherches récentes suggèrent un changement dans les tendances d'adoption.Les entreprises de niveau 1 et de niveau 2 abordent l'adoption du Lidar différemment.Les entreprises de niveau 2 se concentrent sur le progrès technologique et l'amélioration des performances , tandis que les entreprises de niveau 1 donnent la priorité à des facteurs qui tiennent davantage compte de la commercialisation et de l'évolutivité.Bien que l'attrait initial du Lidar réside dans ses propositions de valeur uniques par rapport aux capteurs existants, l'adoption actuelle et future dans l'industrie automobile tend à être motivée par des facteurs qui vont au-delà de la performance. Les équipementiers optent pour des systèmes Lidar qui s'alignent sur les demandes du marché et les avancées technologiques, en conciliant des avantages tels que l'alignement sur les tendances, la promotion positive et la préparation du matériel pour les futures mises à jour. L'adoption de la technologie de guidage par faisceau en est un exemple. Le développement et l'innovation de la technologie d'orientation des faisceaux dans les systèmes lidar ont été l'un des principaux centres d'intérêt de diverses start-ups et acteurs majeurs, avec quatre technologies principales qui dominent le domaine : mécanique, MEMS, réseau optique à commande de phase (OPA) et flash. Au départ, les lidars mécaniques rotatifs à 360° occupaient une place prépondérante, notamment dans le cadre du développement de Robotaxi. Toutefois, leur coût élevé et les problèmes de fiabilité ont limité leur utilisation dans l'industrie automobile. Les technologies mécaniques semi-solides ou hybrides d'orientation des faisceaux, telles que les miroirs rotatifs, les MEMS et les prismes, gagnent du terrain, certains produits répondant aux normes de l'industrie automobile. Parmi ces technologies, les miroirs rotatifs sont privilégiés par les constructeurs de niveau 1 et les équipementiers en raison de leur fiabilité et de leur rentabilité. Les MEMS, bien qu'ils soient confrontés à des problèmes tels que des nuages de points irréguliers et des problèmes de fiabilité, sont encore choisis par certains. Le lidar flash est populaire pour les courtes distances de détection, tandis que l'OPA est considéré comme une orientation future prometteuse. Toutefois, l'adoption pratique donne la priorité à l'état de préparation sur le potentiel dans le paysage actuel et dans un avenir proche.Dans ce contexte, la performance du Lidar reste cruciale, mais d'autres facteurs tels que la rentabilité, la fiabilité, l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et la facilité d'intégration prennent le devant de la scène. Ces facteurs n'influencent pas seulement les choix technologiques, ils ouvrent également la voie à un avenir où le Lidar continuera d'évoluer et de façonner les industries: IDTechEx. Déverrouiller la vision de demain : Explorer les tendances de la technologie Lidar en 2024 avec IDTechEx. L'auteur : Dr Xiaoxi He, directeur de recherche à IDTechEx