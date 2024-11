L'éclairage LED Intelli-Lux anti-éblouissement Opel dispose de plus de 50 000 éléments

L' Opel Grandland embarque laet non éblouissante Opel de dernière génération.Les phares LED Intelli-Lux disposent de(exactement 51 200, soit 25 600 de chaque côté) et permettent une distribution lumineuse haute résolution et sans éblouissement.Le système d'éclairage ultramoderne transforme la nuit en jour pour le conducteur et éclaire avec précision les routes et les environs. En fonction de la situation de circulation,et la lumière Intelli-Lux HD les coupe rapidement et précisément. Le « tunnel de lumière », c'est-à-dire la zone laissée par le faisceau lumineux, est étroite, tandis que le reste de la rue et la zone environnante sont mieux éclairés. De cette façon, le système d'éclairage offre une distribution de lumière plus brillante et plus uniforme sans éblouir les autres.Des études scientifiques démontrent les avantages pour la sécurité de l'éclairage adaptatif et non éblouissant.. Cela permet au conducteur de réagir à l'obstacle potentiel entre une et deux secondes plus tôt , ce qui constitue un temps précieux pour éviter une collision imminente.Toutes les fonctions automatiques Intelli-Lux, des feux de route de ville et de campagne, aux feux de virage et aux feux de mauvais temps, ont été améliorées. Le faisceau lumineux situé à l'avant du véhicule peut être réglé entièrement numériquement sur plus de 50 000 pixels, de sorte qu'il guide intuitivement la perspective du conducteur le long de la route dans les virages. En plus du réglage numérique du faisceau lumineux, en fonction de l'angle de braquage, un module d'éclairage supplémentaire est activé sur le côté correspondant du véhicule. Il éclaire le bord de la route et évite les « zones d'ombre » lors des virages. En mode mauvais temps ou brouillard, l'Intelli-Lux HD tient compte de l'éventuel effet d'éblouissement causé par les rues détrempées par la pluie et ajuste l'intensité lumineuse en conséquence afin de réduire cet effet pour la circulation venant en sens inverse.La technologie d'éclairage haute résolution protège non seulement les yeux des autres usagers de la route, mais aussi ceux du conducteur du Grandland. Le système reconnaît les panneaux de signalisation qui apparaissent sur la route et atténue l'intensité des LED afin que la réflexion des panneaux n'éblouisse pas le conducteur.Le « mode touristique » permet à l'éclairage Intelli-Lux HD d'utiliser toutes ses performances et toutes ses fonctions, même lors de la conduite dans des pays à circulation à gauche.