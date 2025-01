La géométrie immersive 3D des voies permet d'accélérer l'automatisation de la conduite

La dernière version de lapermet d'accélérer l'automatisation de la conduite.La technologie de localisation TomTom Orbis Maps propose unepour tout type de route.En s'appuyant sur l'pour les mises à jour des données de géométrie, la technologie de localisation TomTom Orbis Maps propose une précision au niveau des voies mesurée en centimètres, disponible pour toute catégorie de route et continuellement mise à jour. Cette avancée technologique de la cartographie ouvre de nouvelles possibilités dans le secteur de l' automobile La plupart des véhicules neufs commercialisés sont équipés de systèmes avancés d' aide à la conduite (ADAS). Les cartes haute définition, précises jusqu'au niveau des voies, sont de plus en plus demandées pour répondre aux besoins des véhicules équipés de fonctions de conduite automatisée de niveau 2 et plus. Cependant, leur couverture routière est jusqu'à présent limitée aux axes principaux en raison des ressources et des coûts élevés nécessaires à leur production.En exploitant les dernières avancées en matière d'IA, notamment les modèles de vision fondamentale, la technologie de localisation TomTom Orbis Maps peut produire une géométrie des voies en 3D pour tout type de route. Cette rupture technologique est rendue possible par une technologie avancée qui combine des observations provenant de véhicules de production participative, de caméras embarquées, d'images aériennes et satellites, de relevés de Lidar, etc. La carte 3D qui en résulte est fraiche, précise et d'un coût abordable.En cartographiant avec précision chaque surface de route, chaque marquage au sol, en intégrant les panneaux, feux de signalisation et autres éléments routiers, en incorporant les données de vitesses et de trajectoires de millions de conducteurs , la technologie de localisation TomTom Orbis Maps permet aux constructeurs automobiles d'accélérer leurs ambitions en matière d'automatisation de la conduite. Le véhicule doté de fonctionnalités de conduite automatisée pourra se déplacer dans des environnements urbains complexes grâce à une meilleure anticipation des situations potentiellement dangereuses, telles que les carrefours ou les intersections impliquant cyclistes, piétons au autres usagers vulnérables.« Nos améliorations apportées à TomTom Orbis Maps représentent une étape transformatrice dans la technologie de la cartographie », a déclaré Mike Schoofs, Chief Revenue Officer, TomTom. « Avec sa couverture et sa précision inégalées pour la géométrie immersive des voies en 3D, Orbis Maps constitue une solution abordable pour les entreprises. Ces innovations accélèrent non seulement le développement de la conduite automatisée, mais fournissent également aux urbanistes et aux responsables publics les informations dont ils ont besoin pour créer des villes plus intelligentes et plus efficaces. »: TomTom