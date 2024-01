Les systèmes de freinage automatique d'urgence (AEB) vont s'enrichir de l'imagerie thermique

Aux États-Unis, les données préliminaires de la Governor Highway Safety Association montrent que 2022 a été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les piétons depuis que l'organisation a commencé à suivre ces données en 1981.Le nombre record de, dont les trois quarts set, souligne la nécessité de faire davantage pour protéger les usagers de la route vulnérables, qui comprennent également les cyclistes et les grands mammifères.En réponse à cette situation, les autorités américaines ont présenté une proposition de(AEB), avec l'obligation d'Les systèmes actuels de freinage automatique d'urgence (AEB), nécessaire pour détecter et classer les objets vivants dans des conditions de faible luminosité et par mauvais temps.Valeo, leader mondial des caméras automobiles, et Teledyne FLIR, leader mondial des technologies d'imagerie thermique, développent la technologie de l'imagerie thermique pour l'industrie automobile afin d'améliorer la sécurité des usagers de la route la nuit.Valeo et Teledyne FLIR fourniront une(Automotive Safety Integrity Level)Le système de capteurs multispectraux viendra compléter les capteurs de Valeo et s'appuiera sur la pile logicielle ADAS de Valeo pour prendre en charge des fonctions telles que le freinage automatique d'urgence (AEB) de nuit pour les véhicules.Valeo s'appuiera sur son expertise des capteurs pour intégrer la technologie de vision thermique de Teledyne FLIR.La solution fournie aux constructeurs automobiles sera une solution complète de vision nocturne, incluant un logiciel de perception basé sur la pile d'IA et de visualisation graphique de Valeo.Un contrat signé fin 2023 avec un constructeur automobile aura pour objet de fournir des caméras thermiques dans le cadre d'une nouvelle génération de technologies d'aide à la conduite (ADAS)."Valeo offre le portefeuille de solutions de perception le plus étendu du marché et nous nous réjouissons de travailler avec Teledyne FLIR pour ajouter l'imagerie thermique à notre offre ", a déclaré Marc Vrecko, président de Valeo Confort et Aide à la Conduite . " Cette nouvelle caméra et son logiciel de perception complèteront notre offre et amélioreront la performance globale des systèmes ADAS et des véhicules autonomes pour apporter encore plus de sécurité aux usagers de la route, en particulier la nuit. "Paul Clayton, vice-président et directeur général de Teledyne FLIR a déclaré. "Notre collaboration avec Valeo nous permet d'étendre la technologie d'imagerie thermique à tous les véhicules, des voitures particulières aux camions, offrant ainsi à un plus grand nombre de conducteurs et de systèmes de sécurité des véhicules automatisés de voir dans l'obscurité totale, dans des environnements encombrés et par mauvais temps, ce que les capteurs actuels peinent à faire”.