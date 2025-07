La Jeep Compass concilie des proportions verticales avec une certaine efficacité aérodynamique

Laatteint de meilleurs coefficients aérodynamiques sans renier la silhouette angulaire qui fait l'identité de Jeep Des caractéristiques telles qu'un soubassement entièrement plat et un obturateur de calandre actif optimisent les performances aérodynamiques de la Jeep la plus diffusée dans le monde.Au cœur de la Jeep Compass réside une philosophie limpide : chaque choix technique doit répondre à un objectif supérieur. Développé sur la plateforme STLA Medium de Stellantis, le SUV Jeep réunit les équipes mondiales de design et d'ingénierie d'Europe et des États-Unis autour d'une vision : repousser les limites de l'aérodynamique pour élargir la liberté propre à l'univers Jeep, avec une consommation réduite et une autonomie accrue de la version électrique.Le défi consistait à concilier l'efficacité aérodynamique avec les proportions verticales emblématiques de Jeep.Les ingénieurs Jeep ont relevé ce défi grâce à des éléments de design, parmi lesquels :, invisible à l'œil mais essentiel à la gestion des flux d'air sous le véhicule pour une protection à la fois aérodynamique et tout-terrain ;(AGS), intégrés au bouclier, qui réduisent la traînée de près de deux points à vitesse élevée en se fermant lorsque le refroidissement n'est pas nécessaire ;pour l'aérodynamisme, permettant une canalisation efficace du flux d'air ; des optimisations à l'arrière, telles queetdans les passages de roue arrière.Ces caractéristiques aérodynamiques ont permis d'abaisser le(Cx) de 10 %, pour atteindre une, soit la Jeep la plus efficiente sur le plan aérodynamique jamais proposée sur le marché européen.« La nouvelle Jeep Compass ne représente pas une simple évolution ; elle incarne une révolution dans notre manière d'aborder l'efficacité et la performance », déclare Federico De Medio, responsable de la synthèse des véhicules pour le programme mondial de la nouvelle Jeep Compass. « En intégrant des solutions aérodynamiques avancées dès les premières esquisses, nous avons conçu un véhicule affichant une traînée nettement réduite, une autonomie accrue et une consommation optimisée sur l'ensemble de la gamme, tout en demeurant fidèle à l'ADN de Jeep. »